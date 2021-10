Aprendí que ser médico es una profesión de bondad

El doctor Eduardo García Dotres con solo 25 años de edad se incorporó a trabajar en un centro de mediano riesgo en el municipio de Calixto García (donde cumple su Servicio Social). Antes de incorporarse al centro su experiencia con la enfermedad se limitaba al tratamiento de familiares y amigos con muy buenos resultados, gracias al seguimiento constante en la evolución de sus pacientes.

¿Momentos más complicados durante su estadía en el centro?

"La altísima transmisibilidad de la enfermedad en la provincia para finales de julio y hasta principios de noviembre hicieron todo mucho más complicado. En Cuba, como en casi todos los países, los sistemas de salud no estaban preparados para estos brotes tan grandes y por supuesto, la falta de recursos se hizo sentir tanto en pacientes como en el personal médico.



"También fue difícil llegar a pacientes de la tercera edad con una disnea importante, a veces hasta sin careta o guantes, pero con la mejor intención de ayudarlos, aún cuando por su condición ni siquiera podían usar un nasobuco por su baja saturación de oxígeno. Esas son circunstancias complicadas, pero uno es médico y ese es tu paciente, y debes atenderlo como se merece.

"Aunque nada se compara con ver el miedo y la angustia en sus rostros. Se ha demostrado que el miedo ha sido también un factor negativo en la evolución de algunos. La parte psicológica fue por ello complicada de tratar, el miedo a la muerte en sus caras es devastador para nosotros también. Por eso nunca faltó el ´abuelo (a), tranquilo, te vas a poner bien´.

"Yo era el único médico de esa institución, junto con una enfermera para 40 pacientes en guardias de 24 horas…te podrás imaginar, muy complejo todo".

¿Temor al contagio?

"Es evidente que siempre está el temor al contagio, pero aunque no lo creas eso pasa a un segundo plano. Mis compañeros y yo entendimos que esta es nuestra profesión y a ella nos debemos, aun con sus riesgos. Fue un honor realmente. Lo cual no significa que todo el tiempo no tratáramos de protegernos, puesto que nuestra responsabilidad no es solo cuidar, sino también no contagiar a otros".

¿Qué enseñanzas como profesional y ser humano le dejó esta experiencia?

"Más que una enseñanza fue una ratificación del juramento hipocrático, del objetivo y el deber de nuestra profesión. Me atrevería a decir que fue también una prueba de nuestra misericordia hacia otros seres humanos, incluso fuera de nuestros horarios de trabajo. Porque cuando terminabas de trabajar oficialmente, siempre había otros enfermos que desde sus casas necesitaban de uno, y evidentemente no nos podíamos negar.

"Aprendí que ser médico es una profesión de bondad y que el agradecimiento de mano de pacientes o familiares es la mejor recompensa. Nunca olvidaré a un señor que cuando yo llegaba siempre me decía: ´médico yo lo veo a usted y ya me siento mejor´.

"Tengo el teléfono lleno de mensajes de agradecimientos por haber ayudado a padres, hijos, abuelos…eso no se paga con nada, es maravilloso sentirse útil y dar una alta en estos tiempos, te reconforma mucho.

"En cuestiones más técnicas también aprendí que hay que estudiar mucho, consultar estudios de todo el mundo es vital para entender y poder tratar este tipo de enfermedades tan novedosas. Vi también que la teoría es importante, pero la práctica en tu día a día tratando la enfermedad también te da luces de cómo proceder en algunos casos. En mi opinión una mejor atención primaria a inicios de la enfermedad, pudo haber evitado muchas complicaciones y muertes a nivel global".

¿Alguna anécdota digna de reseñar?

"Son tantas. Pero tuve una paciente, una abuela de más de 80 años que visitaba su casa y cuando me veía llegar, le decía a todos: ´ahí llegó mi novio que me vino a ver. Es increíble como dentro de su malestar, yo podía alegrarle la vida un poquito. Me quedo con eso para siempre".

¿Consejos a la población?

"Hay que seguir difundiendo las medidas sanitarias que ya conocemos, entender la importancia de la vacunación, buscar ayuda desde los primeros síntomas o cuando sabes que eres un contacto directo de un positivo, esto hace mucha diferencia a la hora de una gravedad. Los medios de comunicación juegan un papel vital en esto".