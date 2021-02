Fortalece Holguín atención pediátrica ante rebrote de Covid-19 (+Audio)

En el Hospital Pediátrico Universitario "Octavio de la Concepción de la Pedraja" de la provincia de Holguín se intensifican las medidas de protección sanitaria y se implementan eficaces protocolos médicos ante el aumento de menores de 18 años de edad positivos a la Covid-19, que se reporta desde inicios de 2021 como consecuencia de la disminución de la percepción del riego y la irresponsabilidad e indisciplina ciudadanas en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para contener la transmisión de esta enfermedad.



Para la atención de los infantes sospechosos en esta institución de salud se cuenta en total con 60 camas en cuatro salas, una de ellas exclusiva para pacientes con test rápido positivo al SARS CoV-2 que reciben de inmediato tratamiento antiviral como si fueran casos confirmados, y especial cuidado además quienes tienen alguna comorbilidad (asma, cardiopatía o diabetes) o infecciones respiratorias agudas (IRA) como neumonía, precisó la doctora Migdalis Hidalgo Muñiz, Especialista de Pediatría que ha asumido con gran responsabilidad y dedicación la coordinación de esta asistencia médica de enfrentamiento a la pandemia.



Explicó que antivirales como el Interferón y Kaletra son efectivos en la población pediátrica, y que cuando se confirma con PCR el contagio al nuevo coronavirus entonces los pacientes son trasladados hacia el Hospital Militar "Doctor Fermín Valdés Domínguez" donde continúa la vigilancia hospitalaria por un calificado equipo médico multidisciplinario atento a cualquier cambio en radiografías, electrocardiogramas o análisis complementarios para evaluar si progresan o no a una gravedad, porque hasta el momento en Cuba no ha fallecido ningún paciente en edad pediátrica, lo cual "ratifica el buen manejo y experiencia de la pediatría frente a la Covid-19".



Ante el empeoramiento de la situación epidemiológica del territorio, la joven galena instó a la familia holguinera a una mayor prevención y cuidado de la salud de la población infanto-juvenil porque desde el comienzo del actual año han sido atendidos como sospechosos más de 300 pacientes en el Hospital Pediátrico, una cifra muy superior a la reportada en todo 2020: "En enero tuvimos nueve niños positivos a la Covid-19 y en este mes, que aún no ha terminado, 15 confirmados [hasta el 25/02/21]. Ninguno ha sido menor de un año, la mayoría adolescentes". En este periodo se han diagnosticado también con esta enfermedad 13 padres acompañantes.



Insistió en la importancia de la detección temprana de síntomas y la aplicación precoz del tratamiento para prevenir complicaciones de infecciones biológicas y secuelas psicológicas, y reiteró que "todos los niños con IRA graves que necesitan cuidados intensivos se estudian con PCR".



Asimismo, destacó el minucioso trabajo, consagración y humanismo de los médicos, personal de enfermería y de apoyo logístico que asisten a los pacientes sospechosos a la Covid-19 en el Hospital Provincial Pediátrico: "Es un riego de la profesión pero no ha habido miedo al asumir esta tarea, es difícil, son horas agotadoras, pero siempre queda la satisfacción del trabajo bien hecho y el haber dado el paso al frente por la salud de nuestros niños. Hemos recibido muestras de cariño desde dibujos hasta cartas de agradecimiento muy emotivas que nos dan impulso para seguir haciendo más, salvar a los niños es nuestra prioridad".



"Aplaudo la decisión, la oportunidad —y aclaró— no solo de los que están en la zona roja sino de todas las personas en función de que todo salga bien".



Conmovida, reveló otros ejemplos de actuación solidaria en el enfrentamiento a la pandemia: "Hemos visto aquí vecinos que han asumido la tutela de los niños porque sus padres están positivos".





La doctora Lissette del Rosario López, jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública reflexionaba recientemente: "La niñez está concebida para crecer en sanidad física y biológica y por eso todos tenemos la misión de cuidarla, extremar las medidas de seguridad y vivir con la certeza de que vamos a lograrlo, pero es una tarea de todos".