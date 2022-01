Los soldados, los trenes y la guerra

Se ha escrito tanto sobre la lucha contra Batista que se desarolló entre 1952 1958 en Cuba que parece que todo está dicho y comentado. Pero hay un asunto apenas tenido en cuenta y fueron las acciones contra el transporte ferroviario por parte de los revolucionarios y su defensa por las fuerzas armadas gubernamentales. La vías férreas parecían incentivar la acción subversiva. Extensas, solitarias, imposibles de proteger y relativamente fáciles de sabotear. Aprovechar la complicidad de la noche para quemar un puente de madera, arrancar unos rieles era una posibilidad constante para los revolucionarios.

En la medida en que la lucha se intensifcaba, las acciones contra el ferrocarril eran más frecuentes. Hay diversos ejemplos. Tan solo en el territorio del escuadrón 73, del regimiento 7 de la Guardia Rural, que comprendía los antiguos municipios de Puerto Padre y parte de Gibara las acciones dirigdas a ese objetivo crecían como las aguas de los ríos en tiempo de lluvia. La llegada de la expedición del Granma fue un gran incentivo para los saboteadores.

El 13 diciembre, en el barrio Santa María, en el territorio del escuadrón 73 queman dos alcantarillas, en el kilómetro 5 y el 8, respectivamente, propiedad de la American Sugar Mills Company. Ese mismo día en San Manuel y Vázquez: incendian el puente del kilómetro 38 de la línea férrea de la referida compañía .(1)

El 14 diciembre de 1956 incendiaron las edificaciones de la Compañía Ferrocarriles Consolidados de Cuba en la ciudad de Tunas. (2) El 23 de diciembre 1956 quemaron el puente del kilómetro 41 en Jobabo. Este era propiedad de la referida empresa.(3) El 24 diciembre de 1956 en Santo Domingo, sabotearon el puente del ferrocarril propiedad de American Sugar Mills Company.(4)

En la medida en que se desarrollaba la guerra de guerrillas y columnas y pelotones rebeldes comenzaban a operar en diferentes lugares de la isla la actividad contra las vías férreas y los trenes eran frecuentes. Incluso se llegaron a capturar trenes por los revolucionarios y sabotearlos.

El ejército decidió establecer el servicio de escolta de trenes. En la antigua provincia de Oriente lo harían el regimiento 7, de la Guardia Rural que abarcaba desde Tunas hasta Sagua de Tánamo y el regimiento 1 que tenía bajo su control el sur de la provincia.

El 29 de agosto 1958 se organizó el servicio de escolta de trenes de la siguiente forma: por el ramal norte los trenes que llegaban a Victoria de las Tunas en marcha hacia Santiago de Cuba serían custodiados, por personal del escuadrón 72, del regimiento 7, desde esa población hasta Alto Cedro. A partir de esa estación lo escoltaría personal del regimiento 1. Los trenes que iban por el ramal sur desde Jobabo a Bayamo serían escoltados por personal escuadrón 72 hasta Bayamo y de allí, en caso que continuaran la marcha, por personal de la zona de operaciones de Bayamo y viceversa (5).

Este servicio de escolta dio sus resultados positivos pese a lo muy vulnerable que era el transporte ferroviario. Un ejemplo de la eficacia de este sistema se dio el día 24 de septiembre, cuando en el paradero de Gastón la escolta de un tren que iba de Santiago de Cuba a la Habana y era custodiada por fuerzas del escuadrón 72, fue “…atacado súbitamente por individuos apostados ambos lados vías sufriendo desperfecto el referido tren”. (6) Los soldados rechazaron el ataque de los rebeldes. Aunque estos lograron descarrilar la locomotora al zafar un riel. El tren, reparada la vía, continuó viaje a Camagüey. Un soldado resultó herido y se perdió el fusil de otro.(7)

Las fuerzas de la dictadura llegaron a utilizar por lo menos una avioneta empleada en la agricultura y que tenía su base en una pista situada en un latifundio. Esta fue artillada y vigilaba las vías férreas y los trenes. El día 9 de septiembre una guerrilla que operaba en las llanuras del Cauto informaba que:

“El grupo a las ordenes de Gerardo Hernández, a las 11 de la noche quemó una avioneta de regar líquido y abono a las arroceras, por utilizarlas el ejército para patrullar los trenes, siendo la misma que en la mañana de ese día le tiró una ráfaga de ametralladora en el apeadero Fidel; este hecho fue en esa pista de aterrizaje existente en Cayamas”. (8)

Pero la suerte de estos defensores del ferrocarril tenía sus límites. Los rebeldes cada vez se arriesgaban más sobre los rieles. El 12 de agosto fuerzas del Segundo Frente Orienal Frank País atacan el tren donde era conducido Carlos Iglesias Fonseca, miembro de la Direccion Nacional del Movimiento 26 de Julio, desde Santiago de Cuba a La Habana. Sería jusgado por un tribunal en esta última ciudad. Lograron rescatar al revolucionario y le ocasionaron a la escolta del tren once bajas mortales y un herido. Cinco guerrilleros mueren en el combate.(9)

El 12 de septiembre de 1958 en un lugar llamado Carrera Larga tropas de ese frente atacaron un coche automotor protegido por una escolta. Poco despues llegó un tren, también con escolta. Se produjo un intenso combate. Los militares se rindieron. Se capturaron 16 prisioneros y se le hicieron varias bajas entre muertos y heridos. Los rebeldes tuvieron una baja mortal y tres heridos. Capturaron 37 armas (10).

Los grupos guerrilleros que operaban en las llanuras del Cauto llevaron a cabo numerosas acciones contra el transporte ferroviario en 1958. Si hacemos un breve recuento de las acciones realizadas en el mes de septiembre nos encontramos que el 3 quemaron: “...una casilla de un tren de carga en Gamboa y cortaron las comunicaciones telefónicas”. (11) El 16 una guerrilla “descarriló un tren en Planas”.(12)

El 18 : “...el grupo al mando de Gerardo Hernández obstaculizó la vía férrea de Herrán”.(13) Ese mismo destacamento el 23 : “...con una bulldozer destruyó 4 kilómetros de línea de los Ferrocarriles Consolidados de Cuba en Plana y Astral, cortando el tendido Telefónico de la misma empresa de Martí a Bayamo ocupando un aparato telefónico.(14) El 24: “El mismo grupo descarriló el tren de pasaje con la máquina Nº. 850 en Astray”.(15) El 25 la referida guerrilla: “...asaltó el tren que conducía la máquina 850 custodiado por siete soldados entablando un combate en que los soldados se dieron a la fuga procediendo inmediatamente a quemarle la locomotora y en esa ocasión resultó con quemadas leves el compañero Hernández”.

(16) El veintisiete: “Se arrancó con una Bulldozer 500 metros de línea y 300 del tendido telefónico en la línea de Tunas a Manati”. (17)

En el paradero de Mareate, los guerrilleros, en octubre de 1958, asaltaban y detenían el tren de carga y pasaje de la línea Manatí-Victoria de Las Tunas, siendo quemado hasta su total destrucción. (18)

El seis de Octubre: “Un grupo a las órdenes de Rafael Verdecia y dirigido por Raúl Cruz arrancaron un kilómetro o más de línea y cuarenta postes de teléfono en el tramo de San Germán a Cacocum, quemando también la Estación de Rey y la de Estrada de la Cuba, lo mismo que la de Levington”.(19)

De todas formas la protección del regimiento logró mantener el transporte ferroviario en gran parte de oriente, hasta los últimos meses de 1958. Pero los sabotajes hacían muy lenta la circulación de los trenes. Era necesario reparar constantemente las vías férreas afectadas por sabotajes. Un ejemplo de esto es que el 3 de octubre se iban a trasladar a La Habana desde Holguín unos reclutas del servicio militar emergente en tren. La jefatura del Regimiento en un comunicado al Estado Mayor reconoció la difícil situación del ferrocarril: “...pero teniendo en cuenta la demora que está sufriendo este medio de transporte…” se hicieron gestiones con la Fuerza Aérea del Ejército y se enviaron por vía aérea. (20) El 31 de octubre 1958 la aviación del escuadrón de patrulla de Camagüey en una incursión de bombardeo a la zona de Gibara informaron por radio que vieron un tren ardiendo en la vía entre Manatí y Victoria de las Tunas.

Las afectaciones a las compañías ferroviarias y otras de transportes por carreteras fueron tales en los últimos meses de 1958 que Fidel en carta a Orlando Lara Batista, jefe de la columna 14, del Cuarto Frente, “Simón Bolívar” le hacia el siguiente razonamiento.

“Solo de una cosa hay que cerciorarse: que no esté actualmente el sistema ferroviario, principalmente la vía del tren central en condiciones de ser reparado rápidamente y utilizado por el enemigo. En vista del bloqueo establecido por nosotros en la Provincia es importante que esas vías no puedan ser utilizadas para abastecimientos.

Aclarado este requisito no tengo objeción en ofrecerle a la empresa seguridades para sus propiedades. No me parece correcto que le cobremos impuestos porque hemos excluido de ellos a los medios de transporte, además, la compañía de ferrocarriles ha sufrido muchos daños. Puedes exponerle que de parte nuestra no hay interés en el cobro de impuestos, por los motivos legales”.(21)

La guerra sobre los rieles tuvo su momento culminante con el envío de un tren blindado a Santa Clara. La llegada de esa unidad militar, que se desplazaba sobre los rieles, tiene dos lecturas por un lado la eficacia de las fuerzas revolucionarias y lo vulnerable que eran esos medios de tranporte, pero tambien que pese a los sabotajes las fuerzas de la dictadura habían logrado mantener en funcionamiento el transporte ferroviario hasta Santa Clara. Estamos ante una historia que es necesario escribir.

Notas a pie de página

1--Instituto de Historia de Cuba, Fondo Ejército 24-5.1-4.1.8-.10.

2--Ídem.

3--Ídem.

4--Ídem.

5--Instituto de Historia de Cuba. Fondo: Ejército 24-5.1-5.3.1—41.

6--Ibídem. 24-5.1-5.2. 5-—52.

7--Ibídem: 24—6.1—2.2.1—18.

8--Informe de Cristino Naranjo del 26 septimbre 1958 a la comandancia rebelde de acciones realizadas en septiembre de 1958. Oficina de Asuntos Historicos del Consejo de Estado, Ciudad de La Habana, Cuba.

9--Andres Castillo Bernal Cuando esta guerra se acabe De las montañas al llano Editrial de Ciencias Sociales La Habana 2000 p.263

10-- Efigenio Ameijeiras Delgado, Más allá de Nosotros, Columna 6 Juan Manuel Ameijeiras, Segundo Frente Oriental “Frank País”, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 1984. p. 155.

11---Informe de Cristino Naranjo del 26 Septiembre 1958 a la comandancia rebelde de acciones realizadas en septiembre de 1958. Oficina de Asuntos Historicos del Consejo de Estado, Ciudad de La Habana, Cuba.

12--Idem

13--idem

14--idem

15--idem

16--Idem

17-- Informe de Cristino Naranjo a la comandancia rebelde del 13 de octubre de 1958 sobre acciones realizadas en septiembre y parte de octubre de 1958. Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, Ciudad de La Habana, Cuba.

18--Carta de Eduardo Sardiñas a Fidel Castro del Noviembre 6 de 1958, Oficina de Asuntos Históricos, del Consejo de Estado, Ciudad de La Habana.

19--Informe de Cristino Naranjo a la comandancia rebelde del 13 de octubre de 1958 sobre acciones realizadas en septiembre y parte de octubre de 1958. Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, Ciudad de La Habana, Cuba.

20- Instituto de Historia de Cuba. Fondo: Ejército 24—5.1—5.4.3—18.

21--Carta de Fidel Castro a Orlando Lara del 14 de noviembre de 1958. Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, Ciudad de La Habana.