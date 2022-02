Una selección con la triple llama

El placer que brinda una compilación y su beneficio más concluyente, de modo especial a la hora de la poesía, está en correspondencia con el autor o autores de los textos allí acopiados, y en caso de lo segundo, con las coordenadas del tema. Desde la primera, realizada en la antigua Grecia por Meleagro de Gadara, "una guirnalda de flores" según su propia definición, y más tarde el equivalente latino, "florilegio", hasta nuestros días un trabajo de tal índole se abre a nuevos horizontes, con mayores o menores certidumbres y contribuciones a la hora de su lectura.

En tal rumbo, hacía mucho tiempo no tenía la fortuna de encontrarme, en clave cubana, con una recopilación sumamente notable en su ofrecimiento, y diversa en autores que, por lo demás, conforman un prontuario de empeños verbales tan espléndido como justo, tan minucioso como preciso, de un consumado celo formal y un tejido humano que rebasa su frontera temática. Las piedras clamarán, poesía cubana contemporánea de temas LGBT+, selección de Jesús J. Barquet y Virgilio López Lemus, que ahora publica ediciones La Luz, de Holguín, es un título a situarse en el linaje de las grandes compilaciones poéticas cubanas.



Justo antes de iniciar estas líneas, leo en un suplemento cultural madrileño sobre el acto en que la familia del gran poeta español José Hierro, al calor del centenario de su natalicio, ha depositado en la Caja de las Letras varios objetos suyos, como emblema de tan significativo legado. En la jornada, el también poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, ha dicho unas palabras que valdrían para el libro que motiva esta columna: "La poesía es una apuesta por la verdad, que no es lo mismo que el desahogo o la sinceridad; la verdad hay que expresarla literariamente para que emocione al lector y le persuada".



Setenta y dos voces conforman esta apuesta coral: dos ya fallecidas, Alberto Acosta Pérez y Alina Galliano, In memoriam, apertura de las 342 páginas que tiene el volumen; y con el subtítulo de Mosaico, las otras setenta, residentes en Cuba, Estados Unidos de América, España, Francia, México y Brasil; un muestrario que reúne nombres que inician su andadura, nombres en progresión de labores, y nombres muy reconocidos, suerte de arco ojival que bien distingue una arquitectura verbal tan emotiva como exacta.



En el prólogo, los compiladores dan fe de su empeño: "Este mosaico no pretende ser una antología ni un panorama, sino un sondeo desvelado sobre poemas cubanos contemporáneos que presentan, de forma más o menos evidente en el propio texto, los numerosos temas íntimos, familiares, sociales y culturales relacionados con la experiencia vivida por la comunidad y los individuos LGBT+ tanto en Cuba como en el resto del mundo".



Y para ser más amplios añaden que "de ninguna forma es esta una colección de autores con tales orientaciones o condiciones personales: es una colección de textos cuyos sujetos líricos se abren a la expresión palmaria de dichos temas, los cuales incluyen tanto lo erótico-afectivo como otros aspectos generales de la vida y la sociedad humanas. Nos agradó constatar que algunos poetas no pertenecientes a estos grupos expresaran su solidaridad con nuestro proyecto al enviarnos sus poemas incluidos aquí".



Cierto es —como bien advierten Barquet y López Lemus— que "sin ánimo de hacer historia literaria al respecto y limitándonos al género literario que nos ocupa, ha habido en la poesía cubana anterior a 1980 —inicio de una década en que los temas LGBT+ comienzan a ser tratados con mayor frecuencia y explicitud tanto dentro como fuera de Cuba— varios poemas que se refieren a estos asuntos…". En tal rumbo, se ubican, entre otros, Regino Boti, José Manuel Poveda, Emilio Ballagas, Virgilio Piñera y Reinaldo Arenas.



Destaca notablemente en los poemas que este libro reúne, la pluralidad y el caudal de proposiciones que se abre a la hora del texto y su elaboración, para descubrir los entresijos de vidas y recuentos a favor de la ya apuntada verdad referida literariamente. Las sugerencias literales, más o menos explícitas pero siempre asentadas en el curso natural del poema y sus revelaciones, invitan a un ejercicio memorioso tan vibrante como justo, sucesión de imágenes que enlazan obras y épocas de variada procedencia.



Muchas y nada gratuitas son las referencias a culturas lejanas que los poetas aquí reunidos hacen muy suyas para delinear sus términos: las antigüedades de Mesopotamia, Grecia, Roma y Bizancio son revisitadas; hay momentos con Catulo, Miguel Ángel, Caravaggio, Shakespeare, Rimbaud; personajes de Stendhal y Virginia Woolf alternan con hombres y mujeres que se desplazan por las mil noches y una noche de cualquier tiempo ... Además, visiones del cine son aprovechadas no pocas veces en eficaces tránsitos de un lenguaje a otro: sea una doliente y magnífica reconstrucción verbal —a favor del poeta y sus repasos— de Brokeback Mountain, de Ang Lee; los ámbitos del cine mudo a la sombra de la Garbo y Valentino; o las cláusulas de Teorema, de Pasolini, por citar algunas.



No pocas veces en estos textos, el ayer de los cuerpos transmutado en el hoy del poema que los recobra, traza un mapa de querencias y traslaciones tan vivaz como cautivante. Los escenarios de lo íntimo y lo público, sea en una metrópoli o en un caserío, adquieren similares dones de inequívoca grandeza, cumbre y abismo de sentimientos que desbordan vidas y destinos. Entre alcobas y guaridas, intemperies y tabernas, ardores y recelos, miedos y prontitudes, gritos y susurros, los días que evocan estos poemas refieren, más allá de cualquier límite, un lacerante e ineludible catálogo de la condición humana, una luminosa apuesta por la verdad.



Las piedras clamarán —cuya edición "complementa con numerosas variaciones y adiciones la publicada con el título de Todo parecía, en Las Cruces, Nuevo México, por Ediciones La Mirada en 2015"— viene a reafirmar el creciente y genuino prestigio de La Luz entre las casas editoriales cubanas. Con imágenes en la cubierta e interiores debidas a Zaida del Río, quien capta con creces el aliento del libro, Las piedras clamarán —título debido a San Lucas (19:40) en el Nuevo Testamento: "Os digo que si estos callaren, /las piedras clamarán"— es un significativo acontecimiento cultural. "Vida, luz y verdad, tal triple llama / produce la interior llama infinita", notificaba Rubén Darío allá por el año 1904 en su célebre Preludio. Este libro ha hecho posible lo venturoso de una selección con la triple llama.