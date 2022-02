Trabajar para lograr que Holguín sea un referente en turismo, llama titular del Mintur

En busca de fortalecer la industria turística en la provincia de Holguín se realizó, este sábado cinco de febrero en la sala de conferencia del hotel Pernik, una reunión de trabajo para efectuar el análisis del sector durante el pasado año 2021.

Presidido por Juan Carlos García Granda, ministro de turismo, Arelis Marrero Guerrero, miembro del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, la Vicegobernadora Yunia Pérez Hernández, Francisco Suárez Hernández, delegado del Mintur en Holguín, y otros dirigentes, se debatieron diversos temas encaminados a mejorar los resultados de la llamada industria sin humos. Durante el balance empresarial se examinaron las fortalezas y se reconocieron algunas deficiencias.

Holguín se destaca por ser la tercera plaza turística en Cuba, pero debe renovar la promoción de su destino con una mejor y más variada oferta de servicios, defendiendo los valores de la nación, ante quienes desacreditan el desarrollo de la llamada locomotora de la economía nacional, y ahí deben tomar la delantera todos sus trabajadores, en especial la juventud, lo cual fue el consenso general entre todos los presentes.



Se reconoció, ante la situación pandémica de la Covid-19, a los trabajadores del turismo por su aporte, como fuerza de apoyo, en las zonas rojas y centros de salud habilitados para el aislamiento y tratamiento de los sospechosos y enfermos. Ahora se les convoca, como héroes también, para realzar su industria, a través de las páginas web o las redes sociales, donde se pueden mostrar las tantas oportunidades de recreación sana y segura para el turista nacional y foráneo.

Al respecto se destacó que las tantas historias de vida de los visitantes en nuestras instalaciones son el mejor reflejo de la naturaleza que distingue la industria del ocio cubana, y más en Holguín, donde goza de alta preferencia entre los repitentes.



Cuba, como parte de la industria mundial, sufrió los embates de la Covid-19, por lo cual se tomaron varias medidas para no desproteger a los empleados del sector, y se buscaron alternativas para los que no han podido retornar a sus puestos por diversas razones.



En su intervención la Vicegobernadora destacó que deben ampliarse los lazos, con todas las entidades del territorio, para no tener que buscar recursos en otras provincias, donde se incluyen los trabajadores por cuenta propia y las MiPymes, como se ha logrado entre Don Yovany y la Villa Don Lino, en el municipio de Rafael Freyre.



Es necesario aumentar los lazos con el sector agropecuario y ganadero al ser insatisfactorios, agregó Arelis Marrero Guerrero, miembro del Comité Provincial del PCC.



En las conclusiones el Ministro de Turismo agradeció al personal de la Salud y los científicos, cuyo trabajo en la atención médica ha permitido que el país llegue hasta el presente en tan ventajosa situación, respecto al mundo, con su población vacunada en un elevado por ciento.



El titular reconoció el enorme potencial turístico de Holguín, pero llamó a promover, aún más, sus atractivos para que no sea solamente un destino de sol y playa.



Los sectores de la salud y la cultura deben promoverse con intención y planificación para convertir a esta región en un destino preferido, a mayor escala, por los vacacionistas de todas las latitudes, sugirió García Granda.



Resaltó también la prioridad que se debe dar al Campismo Popular para ganar en la calidad de los servicios para el turista nacional y extranjero y donde la cultura del detalle gane espacio.



Llamó a aprovechar las nuevas oportunidades de las relaciones económicas para bien del turismo, a través del necesario encadenamiento productivo.



De trabajarse, como se refirió en este balance del trabajo del sector turístico en Holguín, con énfasis en los jóvenes, con infinita confianza en la victoria, la industria del ocio aquí será un referente, concluyó García Granda.