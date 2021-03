Mujeres líderes contra la Covid-19 en Holguín

En Holguín las mujeres lideran el enfrentamiento a la Covid-19, acertó la naturaleza al dotarlas de esa sensibilidad humana que conduce su incansable y constante accionar a favor de la protección de la vida porque por designio biológico tienen la misión de crear y salvaguardar la especie humana.



No es casual entonces que el 70 por ciento del personal de Salud que enfrenta al virus SARS- CoV-2 en la atención directa a pacientes positivos en el Hospital Militar "Dr. Fermín Valdés Domínguez" sean valientes "Marianas", protagonistas de historias que conmueven y enaltecen su fortaleza de espíritu y actitud responsable para desempeñar múltiples tareas en un escenario epidemiológico tan inusual y prolongado como el actual.

Desde el inicio de la pandemia en la provincia la Licenciada en Enfermería Zulema Fernández López , con 18 años de servicio en este prestigioso centro hospitalario, ha encarado ocho veces al nuevo coronavirus en la zona roja con alto riesgo de contagio, pero todavía más disposición y altruismo: "Mucha experiencia profesional hemos tenido con este tipo de paciente, un trabajo fuerte, luchando para que mejoren y no lleguen a la gravedad, porque requieren de un cuidado especial, actuar con un poco más de esfuerzo, aparte de la sensibilidad que siempre hemos tenido como personal de la salud, aportando al país todo lo que podemos hasta que se acabe la Covid-19, no hay posibilidad de decir que no".



Porque su rol es crucial por derecho y conquista, bien lo sabe la Doctora Ana Mirtha Silva Rosas que con apenas 26 años es residente en la especialidad de Neumología en el Hospital General Universitario Vladimir IIich Lenin y, ahora, ante tan compleja situación sanitaria, agradecida retribuye ese privilegio de igualdad de género y oportunidades de formación ofreciendo su apoyo en la acometida médica contra la propagación del virus:



"Es la primera vez que vengo a trabajar acá al Hospital Militar para contribuir a la lucha contra esta agresiva enfermedad en nuestro país y ayudar a enfermos que están convalecientes, es un gran honor y es impresionante ver cómo evolucionan muchos a pesar de su larga edad, como combaten la enfermedad y lo logran", por la prioridad del Gobierno de destinar invaluables recursos económicos y humanos para salvar vidas.



Y en ese empeño humanitario la asistencia profesional de consagradas mujeres de la Salud ha sido elemental: "Nos enfrentamos a lo desconocido, no teníamos ninguna experiencia sobre el tema de la Covid-19, solamente los conocimientos de la carrera y los adiestramientos antes de entrar en Zona Roja”, donde ha estado unas nueve veces, —recuerda emocionada Odalis Huerta Pérez, jefa de Enfermería en una de las salas del "Fermín Valdés Domínguez", adonde llegó hace 30 años—.



Comenzó con la atención a sospechosos. "Después he tenido la oportunidad de trabajar con adultos y con niños, y entonces…te vuelves madre, te vuelves compañera, pero a la vez es bastante difícil porque dejas a la familia atrás y problemas personales pasan a un segundo, tercer, cuarto plano, lo primero es la recuperación del paciente. Nosotros como trabajadores civiles de la Defensa tenemos principios, ética, sentido de pertenencia y la responsabilidad es lo que prima entre nosotras".

"Pero también es gratificante —recalca— cuando un paciente se va y nos agradece, está contento con el trato y se siente feliz porque se va recuperado para su casa, eso es lo mejor, lo que es pagable aquí".



La recuperación de la mayoría de los casos confirmados a la enfermedad en Holguín va de la mano, sin excepción, de todas las trabajadoras del sector de Salud: "Es un personal aguerrido, porque todas desempeñamos un papel, es un engranaje. Se nos ha llamado —se quiebra su voz— y hemos dado el paso al frente y lo vamos a seguir dando hasta que logremos vencer esta gran batalla".



"Yo he entrado a Zona Roja 10 veces ya y el riego es grande", porque cuenta Ana Daysi Ramos Torres, asistente de Servicios de Salud, que a veces han llegado madres con niños que no han podido pararse de la cama y ella ha tenido que cargar a los infantes, bañarlos. "Y dimos el paso al frente como mujer revolucionaria, ser mujer cubana es lo más grande del mundo, a mí todo me lo ha dado la Revolución".



Mientras la pandemia de la COVID-19 vino a acentuar la desigualdad de muchas mujeres en el mundo, en Cuba y Holguín ha podido ratificar su imprescindible rol en la sociedad con todo tipo de oportunidades para su crecimiento personal y aportación profesional que validan su eficaz respuesta ante tan compleja situación sanitaria.



Atrás ha quedado cualquier asomo de desigualdad histórica-social o de género, para dar paso al reconocimiento, admiración y respeto: "La labor de la mujer en Zona Roja aquí ha sido muy importante —confirma Maikel Otero García, Licenciado en Ortopedia y Traumatología en el Hospital Militar— teniendo en cuenta que la mayoría son enfermeras y tienen un trabajo directo con el paciente. Como mujer deja muchas detrás, familia, hijos, esposo, los padres, ancianos, que muchas veces están a su cuidado, con una carga muy fuerte de estrés".



"Y se sacrifican dándolo todo, aquí somos menos los hombres que las mujeres —reconoce Manuel Pérez Abreu, Especialista de Medicina Integral e integrante del equipo de médicos al cuidado y recuperación de pacientes positivos con mayor riesgo clínico— y no es que seamos menos valientes, sino que la mujer da un paso al frente, quizás, con mayor fuerza que nosotros".



Por eso no asombra que más de 200 colaboradoras representan a Holguín en el Contingente Médico Internacional Henry Reeve que afronta al virus SARS CoV-2 en distintas partes del mundo.



El peso de la pandemia de COVID-19 es una carga que ha sido llevada en especial por las mujeres en cualquier sector de la sociedad con esfuerzo y dedicación y capacidad resolutiva e innovadora.