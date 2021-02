A propósito del aniversario 45 de la proclamación de la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), tras la retirada de las fuerzas colonialistas españolas, después de una intensa lucha por la independencia de ese territorio norafricano, la joven Tsukeina Taki, agradece la oportunidad de estudiar Medicina en Cuba, gracias a las relaciones de cooperación que sostienen ambos gobiernos desde enero de 1980.



La joven saharaui, de 21 años de edad, se muestra feliz por las atenciones recibidas por este pueblo, que la ha acogido como una hija, y a los profesores “porque ellos no distinguen entre nacionales y extranjeros; imparten sus conocimientos con total normalidad, y siempre empeñados en que el estudiante aprenda bien la profesión para que puedan brindar servicios de calidad en cualquier sitio en que se desempeñe una vez graduado”, reconoció.



Su mayor aspiración es volver a la norteña ciudad de Aaiún (adaptación fonética al español del nombre árabe de Ayyūn), donde reside, para poder atender un mayor número de pacientes, debido a que son muchas las personas necesitadas, y en Cuba se forman profesionales de ciencia y conciencia, como los catalogó el inolvidable Comandante en Jefe Fidel Castro.



Reconoce la joven Tsukeina, muy vinculada a la delegación provincial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap), de Holguín que “en Cuba pueden faltar muchas cosas materiales, pero abunda la unidad del pueblo en torno a su Revolución, y esa solidaridad que los distingue como pueblo, respecto a lo que se vive en la mayor parte del mundo”.



Confesó que conocía muy poco de Cuba antes de recibir la beca para estudiar Medicina, primero en la Escuela Latinoamericana de Medicina (Elam) y que continúa aquí en Holguín, pero en las relaciones con sus profesores, los compañeros de aula y la población, se ha percatado de que este no es el país que difunden las transnacionales de los medios de comunicación.



Como parte de su formación, se ha vinculado a los hospitales, Clínico Quirúrgico ´Lucía Íñiguez Landín´ y pediátrico ´Octavio de la Concepción de la Pedraja´; y como parte de las medidas que cumple el territorio frente a la Covid-19, ha participado en las pesquisas de las áreas de salud de las policlínicas ´René Ávila´ y ´Pedro del Toro´.



La RASD, proclamada en 1976 por el Frente Polisario, tras vencer al colonialismo español, es un Estado miembro de la Unión Africana y reconocida por las Naciones Unidas, pero su pueblo no vive en paz, porque parte de su territorio está ocupado por el ejército marroquí, que comete los mismos atropellos con la población, que Israel con los palestinos, pero de eso no hablan los medios de comunicación.



De todos modos, Tsukenia Taki ansía graduarse para ir a servir como médico a su sufrido pueblo. Posibilidad que tendrá, como otros jóvenes coterráneos, gracias a la Revolución cubana, de cuyas universidades han egresado miles de profesionales, además de las brigadas médicas cubanas, que han servido en sus campamentos de refugiados.



Para extender esas relaciones de hermandad, Cuba continúa preparando en sus universidades a profesionales de la salud, como la joven saharaui Tsukenia, quien aprovecha al máximo el tiempo para estar a la altura de su pueblo, ser ejemplo a seguir por sus dos hermanitos menores, y poder contribuir a la esperanza de vida y mejor futuro de un pueblo que no cesará en sus reclamos hasta ser completamente independiente y soberano.



La RASG, ubicada en África del Norte, es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas.