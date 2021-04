Oscar Antonio Lucero Moya, el Mártir del Silencio

Al cierre del día de ayer, 28 de abril, se encuentran ingresados un total de 21 mil 370 pacientes, sospechosos tres mil 928, en vigilancia 12 mil 099 y confirmados activos cinco mil 343. Para COVID-19 se estudiaron 22 mil 805 muestras, resultando mil 149 positivas. El país acumula tres millones 609 mil 019 muestras realizadas y 105 mil 661 positivas (2.93%). Del total de casos (1149): mil 085 fueron contactos de casos confirmados; 32 (2.8%) con fuente de infección en el extranjero; 32 (2.8%) sin fuente de infección precisada.De los mil 149 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 549 y del sexo masculino 600. El 39,3% (452) de los mil 149 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 53 mil 121 que representa el 50.2% de los confirmados hasta la fecha.Los 1149 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años, (191), de 20 a 39 años, (347), de 40 a 59 años (414) y más de 60, (197). Distribución por provincias y municipios de los casos confirmados: Pinar del Río: 15 casos Guane: 1 (sin fuente de infección precisada).La Palma: 3 (contactos de casos confirmados).Los Palacios: 1 (contacto de caso confirmado).Mantua: 4 (contactos de casos confirmados).Minas de Matahambre: 2 (contactos de casos confirmados).Pinar del Río: 4 (contactos de casos confirmados). Artemisa: 29 casos Alquízar: 2 (contactos de casos confirmados).Artemisa: 4 (1 contacto de caso confirmado y 3 importados).Bauta: 3 (contactos de casos confirmados).Caimito: 4 (contactos de casos confirmados).Guanajay: 3 (1 contacto de caso confirmado y 2 importados).Güira de Melena: 5 (3 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).San Antonio de Los Baños: 4 (contactos de casos confirmados).San Cristóbal: 4 (contactos de casos confirmados). La Habana: 758 casos Diez de Octubre: 72 (71 contactos de casos confirmados y 1 importado).Arroyo Naranjo: 75 (contactos de casos confirmados).Boyeros: 70 (contactos de casos confirmados).Centro Habana: 63 (contactos de casos confirmados).Cerro: 69 (contactos de casos confirmados).Cotorro: 35 (34 contactos de casos confirmados y 1 importado).Guanabacoa: 44 (43 contactos de casos confirmados y 1 importado).Habana del Este: 41 (contactos de casos confirmados).Habana Vieja: 38 (contactos de casos confirmados).La Lisa: 66 (contactos de casos confirmados).Marianao: 46 (contactos de casos confirmados).Playa: 39 (contactos de casos confirmados).Plaza de la Revolución: 30 (26 contactos de casos confirmados y 4 importados).Regla: 19 (contactos de casos confirmados).San Miguel del Padrón: 51 (50 contactos de casos confirmados y 1 importado). Mayabeque: 29 casos Batabanó: 3 (contactos de casos confirmados).Bejucal: 7 (contactos de casos confirmados).Güines: 1 (contacto de caso confirmado).Jaruco: 3 (contactos de casos confirmados).Madruga: 1 (contacto de caso confirmado).Nueva Paz: 2 (contactos de casos confirmados).Quivicán: 3 (contactos de casos confirmados).San José de Las Lajas: 7 (contactos de casos confirmados).San Nicolás: 1 (contacto de caso confirmado).Santa Cruz del Norte: 1 (contacto de caso confirmado). Matanzas: 63 casos Calimete: 1 (contacto de caso confirmado).Cárdenas: 13 (12 contactos de casos confirmados y 1 importado).Ciénaga de Zapata: 2 (contactos de casos confirmados).Colón: 3 (contactos de casos confirmados).Jagüey Grande: 9 (8 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).Jovellanos: 6 (contactos de casos confirmados).Limonar: 3 (contactos de casos confirmados).Los Arabos: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).Matanzas: 14 (11 contactos de casos confirmados, 1 importado y 2 sin fuente de infección precisada).Pedro Betancourt: 2 (contactos de casos confirmados).Perico: 5 (contactos de casos confirmados).Unión de Reyes: 1 (contacto de caso confirmado). Cienfuegos: 15 casos Abreus: 1 (contacto de caso confirmado).Aguada de pasajeros: 2 (contactos de casos confirmados).Cienfuegos: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).Cumanayagua: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).Palmira: 3 (contactos de casos confirmados).Rodas: 1 (contacto de caso confirmado). Villa Clara: 1 caso Santo Domingo: 1 (contacto de caso confirmado). Sancti Spíritus: 28 casos Cabaiguán: 4 (contactos de casos confirmados).Fomento: 1 (contacto de caso confirmado).Jatibonico: 4 (contactos de casos confirmados).La Sierpe: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).Sancti Spíritus: 12 (contactos de casos confirmados).Trinidad: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).Yaguajay: 1 (contacto de caso confirmado). Ciego de Ávila: 4 casos Ciego de Ávila: 3 (contactos de casos confirmados).Morón: 1 (contacto de caso confirmado). Camagüey: 36 casos Camagüey: 15 (11 contactos de casos confirmados, 3 importados y 1 sin fuente de infección precisada).Florida: 13 (contactos de casos confirmados).Minas: 1 (importado).Vertientes: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 importado). Las Tunas: 20 casos Las Tunas: 18 (15 contactos de casos confirmados, 1 importado y 2 sin fuente de infección precisada).Manatí: 1 (contacto de caso confirmado).Puerto Padre: 1 (contacto de caso confirmado). Granma: 17 casos Bayamo: 10 (contactos de casos confirmados).Jiguaní: 2 (contactos de casos confirmados).Manzanillo: 4 (contactos de casos confirmados).Yara: 1 (contacto de caso confirmado). Holguín: 72 casos Báguanos: 1 (sin fuente de infección precisada).Cueto: 3 (1 sin fuente de infección precisada y 2 importados).Gibara: 1 (importado).Holguín: 62 (50 contactos de casos confirmados, 8 importados y 4 sin fuente de infección precisada).Mayarí: 1 (sin fuente de infección precisada).Moa: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).Rafael Freyre: 1 (contacto de caso confirmado).Sagua de Tánamo: 1 (contacto de caso confirmado). Santiago de Cuba: 53 casos Contramaestre: 3 (contactos de casos confirmados).Guamá: 1 (contacto de caso confirmado).Palma Soriano: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).Santiago de Cuba: 39 (37 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).Songo La Maya: 1 (contacto de caso confirmado).Tercer Frente: 5 (contactos de casos confirmados). Guantánamo: 9 casos Guantánamo: 2 (contactos de casos confirmados).Niceto Pérez: 1 (sin fuente de infección precisada).Baracoa: 6 (sin fuente de infección precisada). De los 105 mil 661 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 5 mil 343, de ellos 5 mil 270 con evolución clínica estable. Se acumulan 632 fallecidos (18 en el día), para una letalidad de 0,59; dos evacuados, 54 retornados a sus países, en el día hubo 1 094 altas, se acumulan 99 mil 630 pacientes recuperados (94.2%). Se atienden en las terapias intensivas 73 pacientes confirmados, de ellos 33 críticos y 40 graves. Pacientes en estado crítico: Ciudadano cubano, de 49 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Sano.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, en ventilación mecánica con buena saturación, con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia severa. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable. Ciudadano cubano, de 57 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con buena saturación, con distress respiratorio ligero, con sondas pleurales funcionales. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax con reexpansión pulmonar bilateral. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de crítico estable. Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Boyeros.Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con buena saturación, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 69 años de edad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con buena saturación, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Imagen de condensación inflamatoria en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica inestable. Ciudadana cubana, de 57 años de edad. Municipio Güines. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hernia Hiatal y Gastritis Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica. Estable Hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distres respiratorio moderado. Estable Hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderad. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 66 años de edad.Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en el día de hoy con manifestaciones de insuficiencia respiratoria con necesidad de intubación y ventilación, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable Hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 76 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en horas de la noche evoluciona con incremento de la hipoxemia y se hace necesario intubar y ventilar con parámetros altos en el ventilador, sin repercusión de la hemodinámia, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero y saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable. Ciudadana cubana, de 70 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con saturación adecuada, distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético mejorado. Ecocardiograma Transtorácico con signos de isquemia en territorio de la arteria Descendiente Anterior y función sistólica biventricular conservada, Insuficiencia Mitral de moderada a severa y disfunción diastólica tipo 2. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 72 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se realizó traqueostomía, presentó dos picos febriles, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Rayos X de Tórax. Imagen de aspecto inflamatorio de ambas bases pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, con secreciones bronquiales moderadas, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Diuresis adecuada. Rayos X de Tórax. Imagen de aspecto inflamatorio en hemitórax derecho y base pulmonar izquierda. Reportado de crítico inestable. Ciudadana cubana, de 73 años de edad. Municipio Playa Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 58 años de edad.Municipio La Habana Vieja Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebro Vascular y Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, con abundantes secreciones traqueobronquiales, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Gasometría con alcalosis respiratoria. Diuresis conservada. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 80 años de edad.Municipio Boyeros. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hiperplasia Prostática Benigna. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se intuba, ventila y apoya con aminas por hipoxemia e hipotensión arterial marcada. Ahora en ventilación mecánica. Hemodinámicamente inestable, apoyado con doble amina. Diuresis conservada. Reportado de crítico inestable. Ciudadano cubano, de 70 años de edad. Municipio: Guanabacoa. Provincia: La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con fiebre alta mantenida, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia: La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Accidente Cerebrovascular Isquémico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 64 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X de Tórax. Empeoramiento radiológico. Infiltrado inflamatorio difuso en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 61 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con necesidad de intubación y ventilación por no resolver con tratamiento médico, en ventilación mecánica, con distres respiratorio moderado, en decúbito prono. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de Tórax. Infiltrado intersticial bilateral hacia ambas bases pulmonares, sin progresión de las lesiones. Reportado de crítico inestable. Ciudadano cubano,de 16 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxigenación a alto flujo. Hemodinámicamente estable. Diuresis conervada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Lesión inflamatoria del hemitórax Izquierdo que respeta el vértice pulmonar y lesiones difusas en base derecha. Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 54 años de edad. Municipio Güines. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se mantiene febril, sedado, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico inestable. Ciudadana cubana, de 62 años de edad. Municipio Martí. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax. Radiopacidad para hiliar bilateral. Neumotórax derecho se coloca sonda pleural. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 83 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente apoyado con aminas. Diuresis conservada por cistostomía. Rayos X de Tórax. Radiopacidad reticular bilateral. Reportada de crítico inestable. Ciudadano cubano, de 82 años de edad. Municipio Jagüey Grande. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, e Hiperplasia Benigna de la Próstata. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax. Radiopacidad reticular bilateral. Reportada de crítica estable. Ciudadana cubana, de 61 años de edad. Municipio Colon. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero, en decúbito prono. Inestable hemodinámicamente, apoyada con amina. Diuresis escasa. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Radiopacidad reticular parahiliar a predominio derecho. Reportada de crítica inestable. Ciudadana cubana, 63 años de edad. Municipio Ciénaga de Zapata. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Tumor de Colon, Fibrosis Pulmonar por Quimioterapia, Bronquiectasia y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó agotamiento se intuba y se ventila, afebril, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis escasa. Rayos X de Tórax. Moteado bilateral difuso en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 63 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis escasa. Gasometría normal. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable. Ciudadano cubano, de 56 años de edad. Municipio Sierra de Cubitas. Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Gasometría con acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Diuresis adecuada. Rayos X de Tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidades parahiliares bilaterales difusas. Reportado de crítico inestable. Ciudadana cubana, de 84 años de edad. Municipio Céspedes. Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Diuresis adecuada. Rayos X de Tórax. Radioopacidades difusas bilaterales. Reportada de crítica inestable. Ciudadana cubana, de 62 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Artritis Reumatoide. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada en ventilación mecánica. Hemodinámicamente inestable con apoyo de aminas. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia moderada. Diuresis adecuada. Rayos X de Tórax. Infiltrado inflamatorio diseminado bilateral intersticial. Reportado de crítica inestable. Ciudadana cubana, de 43 años de edad. Municipio Cueto. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Desnutrición Proteico Energética. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó saturación baja, se intuba y ventila, afebril, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada, aumento de las cifras de creatinina. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de Tórax. Empeoramiento radiológico. Opacidad de la totalidad de ambos hemitórax. Reportada de crítica estable. Ciudadano cubano, de 54 años de edad.Municipio Bayamo. Provincia Granma.Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial e Insuficiencia Renal Crónica (Trasplantado). Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio hacia base pulmonar derecha y congestivo bilateral. Reportado de crítico estable. Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Bayamo. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica sin distress respiratorio. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con alcalosis mixta. Rayos X de Tórax. Infiltrado inflamatorio heterogéneo difuso bilateral. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica estable. Pacientes en estado grave: Ciudadano cubano, de 58 años de edad.Municipio Centro Habana. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportado de grave. Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio. Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: No refiere. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, se desorienta en ocasiones, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Reportada de grave. Ciudadano cubano, de 68 años de edad.Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Demencia Senil.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Reportado de grave. Ciudadana cubana, de 80 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Glaucoma.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de grave. Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal crónica.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave. Ciudadano cubano, de 39 años de edad.Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal aguda.Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave. Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Reportada de grave. Ciudadano cubano, de 74 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intermedios, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportado de grave. Ciudadano cubano, de 86 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Adenocarcinoma de Próstata. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con febrícula ocasional, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno, saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave. Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mantiene polipnea y eventos de desaturación, continúa con ventilación no invasiva y decúbito prono con caída intermitente de la saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. TAC de pulmón con lesiones inflamatorias diseminadas. PCR evolutivo negativo. Reportado de grave. Ciudadana cubana, de 52 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipnea ligera, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno, saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de grave. Ciudadana cubana, de 75 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin signos de sangramiento digestivo activo, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportado de grave. Ciudadana cubana, de 28 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Gestación de 28 semanas. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax con infiltrado inflamatorio difuso en ambos campos pulmonares, engrosamiento hiliar bilateral. Reportado de grave. Ciudadana cubana, de 50 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ligera disnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Reportada de grave. Ciudadana cubana, de 27 años de edad. Municipio La Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Gestación de 25 semanas. Se encuentra en Cuidados Intermedios, gestación de 25 semanas, afebril, con buen estado general, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Reportada de grave. Ciudadana cubana, de 29 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Gestación de 8 semanas. Se encuentra en Cuidados Intensivos, gestación de 8 semanas, afebril, con buen estado general, sin demanda ventilatoria, ventilando en espontánea sin suplemento de oxígeno y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Reportada de grave. Ciudadano cubano, de 68 años de edad. Municipio Playa Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Reportado de grave. Ciudadano cubano, de 73 años de edad. Municipio Playa Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, continúa poco cooperativo, sin dolor precordial, con polipnea superficial, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipertensión. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax con lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave. Ciudadano cubano, de 75 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, cooperativo, afebril, con polipnea a los esfuerzos, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Rayos X de Tórax. Imagen de aspecto inflamatoria en ambas bases pulmonares. Reportado de grave. Ciudadana cubana, de 56 años de edad.Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial y Miopatía metabólica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Diuresis aceptable. Reportada de grave. Ciudadana cubana, de 83 años de edad.Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario, Hemodinámicamente estable Diuresis aceptable. Gasometría con alcalosis respiratoria. Reportada de grave. Ciudadana cubana, de 65 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Insuficiencia Cardiaca. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax. Imagen de condensación inflamatoria en base y hasta el tercio medio de ambos campos pulmonares. Reportado de grave. Ciudadana cubana, de 3 meses de edad.Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, evolución estable, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave. Ciudadana cubana, de 2 meses de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Bajo peso al nacer, Pretérmino, Operada de Perforación intestinal con colostomía y Desnutrición proteico Energética. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando en espontánea. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave. Ciudadano cubano, de 5 meses de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando en espontánea. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave. Ciudadana cubana, de 79 años de edad. Municipio Santa Cruz del Norte. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con Glasgow en 9 puntos, mantiene igual defecto motor y somnolencia, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias en base izquierda. Reportada de grave. Ciudadana cubana, 81 años de edad. Municipio Pedro Betancourt. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis escasa. Rayos X de Tórax. Moteado bilateral difuso en ambos campos pulmonares. Reportada de grave. Ciudadano cubano, de 87 años de edad. Municipio Aguada de Pasajeros. Provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Cardiopatía isquémica crónica, insuficiencia cardiaca congestiva. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipnea ligera, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis escasa. Gasometría normal. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, sobre todo en hemitórax derecho. Reportado de grave. Ciudadano cubano, de 38 años de edad. Municipio y Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea. Hemodinámicamente estable. Gasometría normal+. Diuresis adecuada. Rayos X de Tórax. Infiltrado inflamatorio diseminado bilateral intersticial. Reportado de grave. Ciudadana cubana, de 64 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativa, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de Tórax. Sin cambios. Discreto patrón intersticial difuso bilateral más acentuado en bases, no lesiones inflamatorias. Reportada de grave. Ciudadano cubano, de 84 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Neoplasia de Pulmón con Metástasis a Columna. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, que tolera el decúbito, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia ligera. Rayos X de Tórax. Lesión inflamatoria en región basal derecha. Patrón intersticial difuso hacia lóbulos superiores. Reportado de grave. Ciudadano cubano, de 38 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, que tolera el decúbito, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría normal. Rayos X de Tórax. Opacidades de aspecto algodonoso, heterogénea basal derecha de aspecto inflamatorio. Reportado de grave. Ciudadano cubano, de 60 años de edad. Municipio Banes. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Prótesis Valvular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, que tolera el decúbito, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de Tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave. Ciudadano cubano, de 55 años de edad. Municipio y Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Artritis Gotosa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, que tolera el decúbito, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de Tórax. Marcado Patrón intersticial difuso bilateral. Reportado de grave. Ciudadano cubano, de 65 años de edad.Municipio Manzanillo. Provincia Granma.Antecedentes Patológicos: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, mejoría clínica, afebril, en ventilación espontanea con oxígenosuplementario por alto flujo. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis respiratoria. Reportado de grave. Ciudadana cubana, de 45 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, cooperativo, sin estigmas de sangrado activo, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de Tórax. Infiltrado pulmonar parahiliar bilateral. Reportada de grave. Ciudadano cubano, de 65 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad de Parkinson. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, en ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. En anuria con cifra de creatinina elevada. Rayos X de Tórax. Empeoramiento radiológico. Infiltrado pulmonar difuso bilateral a predominio parahiliar y basal derecho. Reportado de grave. Ciudadano cubano, de 83 años de edad. Municipio Río Cauto. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Rayos X de Tórax. Infiltrado pulmonar bilateral. Reportado de grave. Ciudadano cubano, de 59 años de edad. Municipio y Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Rayos X de Tórax. Reforzamiento hiliar bilateral. Reportado de grave. Ciudadana cubana, de 81 años de edad. Municipio y Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Renal Crónica, Insuficiencia Arterial periférica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, somnoliento con polipnea ligera, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario a alto flujo. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría normal. Rayos X de Tórax. Radio-opacidad en ambas bases a predominio derecho con patrón de consolidación de igual topografía en ecografía pulmonar. Reportada de grave. Pacientes fallecidos: Ciudadano cubano de 73 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Demencia Senil, Caquexia y Encamamiento Prolongado. Estadía hospitalaria: 7 días. Presentó una evolución tórpida con distrés respiratorio severo e inestabilidad hemodinámica, posteriormente presentó parada cardiaca en asistolia, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadana cubana de 59 años de edad. Municipio Habana del Este, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 13 días. Comenzó con hipotensión arterial que no respondió a volumen, se apoyó con aminas, presentó hipoxemia refractaria con poca respuesta al rigor ventilatorio. Posteriormente hizo parada cardiaca, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio Camagüey. Provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebrovascular Isquémica, Cáncer de Pulmón y Fibrilación Auricular Crónica. Estadía hospitalaria: 2 días. Presentó empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico, presentó shock refractario al aporte de volumen y de aminas, apareció taquicardia ventricular sin pulso seguida de parada cardíaca en asistolia, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadana cubana de 95 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Alzheimer, Obesidad, Enfermedad Cerebrovascular y Encamamiento Prolongado. Estadía hospitalaria: 8 días. Presentó evolución desfavorable con hipoxemia mantenida e inestabilidad hemodinámica que requiere apoyo con aminas. Posteriormente presentó parada cardiaca en asistolia, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadana cubana de 58 años de edad. Municipio San Miguel del Padrón. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus e Hipotiroidismo. Estadía hospitalaria: 5 días. Presentó hipotensión arterial, sin respuesta al tratamiento con aminas. Posteriormente presentó parada cardiaca en asistolia, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadana cubana de 72 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 5 días. Presentó de forma súbita parada cardiorrespiratoria en asistolia, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadana cubana de 48 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Renal Crónica. Estadía hospitalaria: 10 días. Presentó distress respiratorio severo e inestabilidad hemodinámica que requirió apoyo con aminas y posteriormente presentó parada cardiaca en asistolia, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadano cubano de 69 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía hospitalaria: 10 días. Presentó parada cardiaca en asistolia, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 8 días. Presentó distress respiratorio severo e inestabilidad hemodinámica con pobre respuesta a la terapéutica empleada, posteriormente presentó parada cardiaca en asistolia, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadano cubano de 72 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 8 días. Presentó inestabilidad hemodinámica que requierió apoyo con aminas, hipoxemia refractaria a pesar de los altos parámetros ventilatorios, posteriormente presentó parada cardiaca en asistolia, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadana cubana de 56 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Estadía hospitalaria: 8 días. Presentó desaturación y poca respuesta a las estrategias ventilatorias empleadas. Comenzó con inestabilidad hemodinámica que requierió apoyo con aminas, posteriormente presentó parada cardiaca en asistolia, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadano cubano de 52 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Estadía hospitalaria: 9 días. Presentó evolución clínica desfavorable, distress respiratorio severo e inestabilidad hemodinámica, posteriormente presentó parada cardiaca en asistolia, se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadano cubano de 52 años. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Estadía Hospitalaria: 5 días. Comenzó con inestabilidad hemodinámica que requiere apoyo con aminas, posteriormente presentó parada cardiaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadana cubana de 51 años. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 9 días. Presentó empeoramiento clínico y gasométrico con distress respiratorio severo, signos de hipoperfusión sistémica refractario al tratamiento con aminas, posteriormente presenta parada cardíaca que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadano cubano de 85 años. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Demencia e Hipoacusia. Estadía hsopitalaria: 10 días. Presentó evolución desfavorable con distress respiratorio severo y pobre respuesta a la terapéutica empleada. Presentó parada cardiaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadana cubana de 80 años. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Glaucoma. Estadía hospitalaria: 9 días. Presentó una evolución desfavorable con distress respiratorio severo e inestabilidad hemodinámica que requiere apoyo con aminas, posteriormente presenta parada cardiaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadano cubano de 70 años. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. Estadía: 10 días. Comenzó con hipotensión arterial que requiere apoyo con aminas, evolución posterior desfavorable con distress respiratorio severo y poca respuesta a la terapéutica empleada y presenta parada cardiaca en asistolia que no responde a las maniobras de reanimación. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Ciudadano cubano de 74 años. Municipio Bejucal. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía isquémica. Estadía hospitalaria: 14 días. Mantuvo empeoramiento clínico, humoral, gasométrico y radiológico, además del cuadro de insuficiencia respiratoria y shock, presentando sangramiento nasal, ileoparalítico, alteraciones metabólicas. Hizo bradicardia extrema, seguido de paro cardíaco en asistolia, se realizan maniobras de reanimación Cardiorrespiratoria que no son efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos. Hasta el 28 de abril se reportan 190 países y 30 territorios con casos de COVID-19, asciende a 150 millones 37 mil 660 los casos confirmados (+ 920 mil 32) con 18 millones 796 mil 455 casos activos y 3 millones 158 mil 341 fallecidos (+ 16 mil 69) para una letalidad de 2,11. En la región de las Américas se reportan 62 millones 585 mil 468 casos confirmados (+ 232 mil 274), el 41,71 % del total de casos reportados en el mundo, con 9 millones 104 mil 538 casos activos y un millón 517 mil 314 fallecidos (+ 6 mil 567) para una letalidad de 2,42. Fuente: Minsap