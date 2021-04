Cuando una mujer no duerme, apuesta radial por la equidad de género

Cada domingo en la mañana la emisora CMKO, Radio Angulo desde la ciudad de Holguín abre sus micrófonos al universo femenino: «Cuando una mujer no duerme» apuesta por una trasmisión con enfoque de género. Su creadora y directora Bárbara Sánchez Rojas acierta desde hace 25 años con un mensaje emancipador, plural y de identidad.

"Este programa comenzó en el año1997, mil 240 emisiones que hemos hecho en estos tiempos —una idea que surge a propuesta de la dirección nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) — y básicamente refuerza el testimonio como forma de comunicación e identificación con la audiencia. A mí me complace, me satisface, me llena realmente de orgullo y compromiso —enfatiza— llegar a alcanzar esa cercanía a mujeres que son desde lo pequeñito imprescindibles para el desarrollo económico, social y político de este país".



Historias de vida, contadas por sus protagonistas, que entretejen diversidad, sapiencia, creatividad, ternura, superación y resiliencia.



Un espacio radial —de frecuencia semanal y media hora de duración desde las 08:30 am— que visibiliza el crecimiento personal y profesional de las féminas, su capacidad emprendedora y activa participación en la sociedad: "Y siempre tratamos de tener algo interesante además del testimonio sobre lo cual reflexionar. Hacemos un plan temático según fecha o eventos, e incluso prioridades, necesidades poblacionales, los mismos sindicatos que te llaman, que buscamos por aquí, buscamos por allá… ¿y qué hacemos?, usamos el evento o el suceso como pretexto para traer a una mujer".



"Hemos tenido la voz del Vilma [Espín], la voz de Yolanda Ferrer; la voz de Miriam Santana, que es una institución, una entidad aquí, de dirigentes de la FMC, de empresarias, de trabajadoras por cuenta propia y hemos estado participando con ellas en diferentes sitios —recuerda—. Hemos tenido de todo, ordeñadora, zapatera, hemos tenido en nuestras páginas poetas, estudiosas precisamente de la violencia de la mujer, niñas de algunos círculos infantiles, de escuelas secundarias… ancianas; y cada una me asombra más, cada una tiene una historia que contar que pudiera parecer hasta igual que la otra y, no, todos los domingos es una forma distinta de contar".



Realización que exige conocimientos de intereses y necesidades, creencias y aspiraciones de la mujer en todos los ámbitos. "«Cuando una mujer no duerme» ha vivido momentos muy difíciles y momentos en los que ha habido progresión, transformación, atención minuciosa a la familia. Mucho nos ha servido también el programa para autopreparnos. Hemos recibido cursos de género a niveles internacionales, incluso. Sostuvimos muy buenas relaciones con Isabel Moya, que dirigía la Editorial de la Mujer y la revista Mujeres".



"Soy miembro actual de Comité de la FMC en la provincia y eso me ha permitido la identificación y cuando me levanto en cualquiera de los escenarios me reconocen como «Cuando una mujer …» y ellas mismas me dicen oye te llamo para esto, te llamo paro lo otro... Siempre hemos dado nuestro santo y seña. Siempre hemos tenido reconocimiento".



Pero no todo ha sido color de rosa. Cuenta que a veces algunas instituciones han sido reticentes a que sus mujeres participen en el programa y ha tenido que recurrir entonces a la solicitud de permisos, no siempre otorgados oportunamente.



"Algunas no son de hablar y tienes que sacarles las palabras". Confiesa que ya no entrega cuestionario de preguntas a sus entrevistadas: "He pasado por esa experiencia, lo entregas y te responden casi como si fuera una redacción literaria y la comunicación fluye con menor calidez porque no somos prensa escrita. A veces le digo vamos hablar de tu infancia, de tu desarrollo profesional y quizás de tu proyección dentro del colectivo de mujeres en Cuba".



Bárbara Sánchez prefiere una conversación amena, en la cual aflore el recuerdo espontáneo y testimonial, la intimidad con respeto, la emoción que supere la tensión del micrófono y la anécdota que deje atrás el anonimato de la invitada para dar paso a una trayectoria de vida cercana y auténtica. "Y eso es lo que buscamos, que la mujer sea real".



Acompañada por excelentes profesionales de la locución y el sonido, logra un diálogo ameno conducido con maestría y naturalidad desde el derecho de la igualdad: "Y cada historia que me hace una mujer desde el puesto de trabajo donde esté o haciendo incluso su papel de ama de casa, encuentra en «Cuando una mujer no duerme», su espacio. Yo considero que todas las mujeres son estrellas, porque cada aporte cuenta. Toda historia de mujer se repite en mucha gente con una pincelada quizás de distinción, pero todas nos identificamos con el testimonio de lo que acontece a cada una de las protagonistas".



Porque es un formato radial que cierra brechas a algunos preceptos de la herencia patriarcal, a formas sutiles de la violencia en todas sus expresiones y ámbitos, de su aceptación inconsciente a partir de patrones socioculturales inadecuados del género : "Cuando se cierra una puerta de una casa nadie sabe lo que sucede adentro, y aun cuando las mujeres están satisfechas con la labor que realizan en un hogar no se reconoce y ni ellas reconocen que son violentadas… no poder cortarse el pelo o ponerse una saya corta, dictado por la madre, dictado por el padre, dictado por el esposo o los hijos, son formas de violencia de la mujer, a veces ella misma no se percata".



Que promueve la reflexión y debate sobre aquellas problemáticas que todavía dificultan su proyección individual y social relacionadas con la sumisión ante conductas machistas o cuando se rompe la adecuada distribución de roles en la familia. Es un programa abierto a la realidad femenina, a cualquier tema que las ocupe o preocupe "la crianza de nuestros hijos, el comportamiento propio, el comportamiento colectivo (…) la adopción de niños (…) la sexualidad".



Desde sus emisiones visibiliza las voces diversas de las mujeres holguineras: "El sabernos escenario para la mujer, el sabernos protagonistas en todas las cuestiones de la mujer, nos ha permitido la preparación en sentido general ¿Qué tengo de insatisfacción con «Cuando una mujer no duerme»? Nos falta mayor presencia en las redes sociales".



"Las historias de las mujeres son tan diversas como las huellas digitales de las personas, todas cuentan de forma distinta su vida, y eso es alentador, motivador. La mujer hoy día está como un elemento versátil en la sociedad, así nos sentimos nosotras versátiles. Pienso continuar con este espacio, y nos encanta porque la radio impulsa al cerebro a generar las imágenes que quiera".



Bárbara Sánchez Rojas llegó a la radio en1989 recién graduada como ingeniera de Video y Sonido en el Instituto de Cine de Leningrado (hoy San Petersburgo), Rusia. Esta mujer culta, emprendedora, alegre y competitiva, con más de 30 años de exitosa carrera en los que ha sido jefa de Programación del Sistema Provincial de la Radio, escritora, periodista, asesora, conductora, realizadora de sonido y directora de diferentes programas, goza de gran respeto y credibilidad en el Instituto Cubano de Radio y Televisión y la audiencia holguinera.



Profesora de la Universidad de las Artes (ISA) en Holguín, no solo escribe y dirige «Cuando una mujer no duerme»: "Actualmente dirijo dramatizados. Hago un programa que me encanta de ciencia, tecnología y medio ambiente, «Ecociencia», y hago programas que tienen que ver con el Periodismo, específicamente, el de facilitación social: «Apartado Popular», y «Al corriente» (de debate)".