Cuba inaugurará Centro Fidel Castro Ruz

El Centro Fidel Castro Ruz, destinado al estudio y difusión del pensamiento y obra del líder histórico de la Revolución cubana, será inaugurado hoy, cuando se cumple un lustro de su desaparición física.

El 27 de diciembre de 2016 la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley 23 «Sobre el uso del nombre y la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro» y refrendó el carácter excepcional de la creación de la institución.

La inauguración constituirá la actividad central nacional por la efeméride y tendrá lugar en el propio centro, ubicado en la barriada del Vedado, de La Habana, donde la Compañía de Teatro Infantil La Colmenita pondrá en escena una obra creada para la ocasión.

Con información de la agencia Prensa Latina

Author: Radio Angulo Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Otros artículos de este autor