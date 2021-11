Díaz-Canel en el Bastión Estudiantil Universitario

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, asistió en la capital a una práctica de tiro defensivo con armas de infantería por estudiantes universitarios, en el ámbito del Día Nacional de la Defensa este sábado.

En la Gran Unidad de la Gloria Combativa Rescate de Sanguily, Orden Antonio Maceo, tuvo lugar esta actividad del Bastón Estudiantil Universitario, y en la cual intervinieron educandos de las universidades de Ciencias Informáticas y Tecnológica de La Habana, que ya concluyeron el Servicio Militar Activo y están en los últimos años de sus carreras.

Un acto de reafirmación revolucionaria sirvió de introducción a las acciones de entrenamiento, que incluyeron lanzamientos de granadas, y se realizaron en una mañana bien lluviosa.

Diaz-Canel, también Presidente del Consejo de Defensa Nacional, recibió una detallada información sobre los objetivos de esta actividad con estudiantes, de parte del Coronel Regis Amorós Delgado, jefe de la mencionada unidad.

El Día Nacional de la Defensa sirvió de colofón al Ejercicio Moncada, iniciado el jueves en el país con la participación de los jefes, dirigentes y los órganos de mando y dirección, y es una de las formas principales de materialización del carácter popular de la concepción defensiva cubana.

Por ello este sábado se realizaron actividades dirigidas a entrenar a las fuerzas populares (Milicias de Tropas Territoriales y las Brigadas de Producción y Defensa), las zonas de defensa y a las unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, en interés del cumplimiento de las misiones concebidas en la doctrina de Guerra de Todo el Pueblo.

Además de las tropas, de los órganos y organismos estatales, también se alistararon las entidades económicas, instituciones sociales y las organizaciones políticas y de masa, y todas ensayaron el cumplimiento de las medidas concebidas ante situaciones excepcionales.

El Bastión Estudiantil Universitario también se incluyó en esa jornada de intensa preparación combativa en el país por tanto, el Día Nacional de la Defensa incluye la preparación en Defensa Territorial (la cual abarca la preparación militar general y especial, la de la actividad económico-social, medidas de orden interior y Defensa Civil, y trabajo político-ideológico y actividad jurídica, en correspondencia con las funciones y misiones previstas para cada nivel).

La educación patriótico-militar e internacionalista, y la puntualización, elaboración y perfeccionamiento de la documentación combativa y para la defensa, fueron de los asuntos incluidos en las provincias o regiones, en esta jornada sabatina.

Ante las intenciones o planes del gobierno de los Estados Unidos por conseguir desestabilizar la situación interna en Cuba, mediante acciones subversivas promovidas y pagadas desde afuera, la preparación para la defensa cobra mayor importancia y por ello el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez la ha destacado entre los pilares que garantizan la paz perdurable del país.

“Vamos al Ejercicio Moncada, vamos al Día Nacional de la Defensa, pero con elementos genuinos de participación popular a afianzar, para mantener nuestra soberanía y nuestra independencia”, aseguró recientemente el también Primer Secretario del Comité Central del Partido.

Estas jornadas de preparación combativa ocurren dado el mejoramiento de la situación epidemiológica en la mayor de Las Antillas, el control de la pandemia de la Covid-19 y en el contexto de la reapertura para el regreso a la nueva normalidad. El General de Ejército Raúl Castro y el Presidente Miguel Díaz-Canel encabezaron el jueves el inicio en el país, del Ejercicio Estratégico Moncada 2021.

