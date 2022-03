Cuba reporta 556 positivos a la COVID-19 y ningún fallecido

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba informa que al cierre del día de ayer, 12 de marzo, se encuentran ingresados un total de siete mil 372 pacientes, sospechosos cuatro mil 818, en vigilancia 28 y confirmados activos dos mil 526.

Para la COVID-19 se realizaron un total de 11 mil 852 muestras para la vigilancia en el día, resultando positivas 556. El país acumula 13 millones 230 mil 498 muestras realizadas y un millón 076 mil 785 positivas.

Del total de casos (556): 543 fueron contactos de casos confirmados; cuatro con fuente de infección en el extranjero; nueve sin fuente de infección precisada. De los 556 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 328 y del sexo masculino 228.

El 6,1% (34) de los 556 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 145 mil 466 que representa el 13,5 % de los confirmados hasta la fecha.

Los 556 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años (175), de 20 a 39 años, (143), de 40 a 59 años (133), de 60 y más (105).

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 11 casos

Mantua: 4 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 7 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 8 casos

Bahía Honda: 2 (contactos de casos confirmados).

Bauta: 1 (contacto de casos confirmado).

Güira de Melena: 1 (sin fuente de infección precisada).

San Antonio De Los Baños: 3 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal: 1 (contacto de casos confirmado).

La Habana: 23 casos

Arroyo Naranjo: 2 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 2 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 3 (contactos de casos confirmados).

Diez de Octubre: 1 (contacto de casos confirmado).

Habana del Este: 2 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 1 (contacto de casos confirmado).

La Lisa: 5 (contactos de casos confirmados).

Playa: 3 (contactos de casos confirmados).

Plaza de la Revolución: 2 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 2 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 55 casos

Batabanó: 7 (contactos de casos confirmados).

Bejucal: 5 (contactos de casos confirmados).

Güines: 4 (contactos de casos confirmados).

Jaruco: 8 (contactos de casos confirmados).

Madruga: 1 (contacto de casos confirmado).

Melena Del Sur: 3 (contactos de casos confirmados).

Nueva Paz: 11 (contactos de casos confirmados).

Quivicán: 5 (contactos de casos confirmados).

San José De Las Lajas: 4 (contactos de casos confirmados).

San Nicolás: 1 (contacto de casos confirmado).

Santa Cruz Del Norte: 6 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 63 casos

Calimete: 1 (contacto de casos confirmado).

Cárdenas: 15 (contactos de casos confirmados).

Colón: 6 (contactos de casos confirmados).

Jagüey Grande: 4 (contactos de casos confirmados).

Jovellanos: 3 (contactos de casos confirmados).

Limonar: 4 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 18 (contactos de casos confirmados).

Perico: 3 (contactos de casos confirmados).

Unión De Reyes: 9 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 32 casos

Abreus: 7 (contactos de casos confirmados).

Aguada de Pasajeros: 3 (contactos de casos confirmados).

Cienfuegos: 7 (contactos de casos confirmados).

Cruces: 2 (contactos de casos confirmados).

Cumanayagua: 3 (contactos de casos confirmados).

Lajas: 2 (contactos de casos confirmados).

Palmira: 2 (contactos de casos confirmados).

Rodas: 6 (contactos de casos confirmados).

Villa Clara: 33 casos

Caibarién: 1 (contacto de casos confirmado).

Cifuentes: 2 (contactos de casos confirmados).

Corralillo: 1 (contacto de casos confirmado).

Encrucijada: 1 (contacto de casos confirmado).

Manicaragua: 3 (contactos de casos confirmados).

Placetas: 1 (contacto de casos confirmado).

Santa Clara: 17 (contactos de casos confirmados).

Santo Domingo: 7 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 82 casos

Cabaiguán: 12 (contactos de casos confirmados).

Fomento: 16 (contactos de casos confirmados).

Jatibonico: 1 (contacto de casos confirmado).

La Sierpe: 2 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 30 (29 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Taguasco: 9 (contactos de casos confirmados).

Trinidad: 12 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 45 casos

Baraguá: 7 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 16 (contactos de casos confirmados).

Ciro Redondo: 3 (contactos de casos confirmados).

Florencia: 2 (contactos de casos confirmados).

Majagua: 5 (contactos de casos confirmados).

Morón: 8 (7 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Primero de Enero: 2 (contactos de casos confirmados).

Venezuela: 2 (contactos de casos confirmados).

Camagüey: 25 casos

Camagüey: 17 (contactos de casos confirmados).

Guáimaro: 4 (contactos de casos confirmados).

Minas: 2 (contactos de casos confirmados).

Nuevitas: 1 (contacto de casos confirmado).

Sierra de Cubitas: 1 (contacto de casos confirmado).

Las Tunas: 34 casos

Amancio: 2 (contactos de casos confirmados).

Jesús Menéndez: 4 (contactos de casos confirmados).

Jobabo: 1 (contacto de casos confirmado).

Las Tunas: 17 (16 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Majibacoa: 2 (contactos de casos confirmados).

Puerto Padre: 8 (contactos de casos confirmados).

Granma: 27 casos

Bartolomé Masó: 2 (contactos de casos confirmados).

Bayamo: 7 (contactos de casos confirmados).

Buey Arriba: 2 (contactos de casos confirmados).

Guisa: 1 (contacto de casos confirmado).

Jiguaní: 4 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo: 2 (contactos de casos confirmados).

Niquero: 1 (contacto de casos confirmado).

Río Cauto: 1 (contacto de casos confirmado).

Yara: 7 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 85 casos

Antilla: 1 (contacto de casos confirmado).

Báguanos: 11 (contactos de casos confirmados).

Banes: 2 (contactos de casos confirmados).

Cacocum: 5 (contactos de casos confirmados).

Calixto García: 7 (contactos de casos confirmados).

Cueto: 2 (contactos de casos confirmados).

Frank País: 1 (contacto de casos confirmado).

Gibara: 2 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 36 (31 contactos de casos confirmados, 1 importado y 4 sin fuente de infección precisada).

Mayarí: 4 (contactos de casos confirmados).

Moa: 3 (contactos de casos confirmados).

Rafael Freyre: 3 (contactos de casos confirmados).

Sagua de Tánamo: 1 (contacto de casos confirmado).

Urbano Noris: 7 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 13 casos

Contramaestre: 1 (sin fuente de infección precisada).

III Frente: 1 (sin fuente de infección precisada).

Mella: 1 (sin fuente de infección precisada).

San Luis: 2 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 1 (contacto de casos confirmado).

Guantánamo: 20 casos

Baracoa: 3 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 15 (contactos de casos confirmados).

Manuel Tames: 2 (contactos de casos confirmados).

Del millón 076 mil 785 de pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 2 526, de ellos 2 511 con evolución clínica estable. Se acumulan 8 mil 503 fallecidos (0 en el día), letalidad de 0,79% vs 1,33% en el mundo y 1,78% en Las Américas; dos evacuados, 57 retornados a sus países, en el día hubo 500 altas, se acumulan 1 millón 065 mil 697 pacientes recuperados (99.0%). Se atienden en las terapias intensivas 15 pacientes confirmados de ellos 5 críticos y 10 graves.

En el día no se reportaron pacientes fallecidos.

Hasta el 12 marzo se reportan 192 países y 32 territorios con casos de COVID-19, asciende a 455 millones 969 mil 731 los casos confirmados (+ 1 millón 433 mil 661) con 60 millones 186 mil 255 casos activos y 6 millones 059 mil 991 fallecidos (+ 5 mil 125) para una letalidad de 1,33%.

En la región de las Américas se reportan 150 millones 820 mil 067 casos confirmados (+ 140 mil 646), el 33,08% del total de casos reportados en el mundo, con 27 millones 867 mil 805 casos activos y 2 millones 691 mil 989 fallecidos (+ 1 mil 849) para una letalidad de 1,78% (-0,01).

Fuente: Minsap

