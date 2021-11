Celebran en Holguín primer aniversario del Laboratorio de Biología Molecular

El Laboratorio de Biología Molecular de Holguín, encargado del procesamiento de muestras de PCR en tiempo real para identificar casos positivos al virus SARS-CoV-2, celebró este martes su primer aniversario de fundado.

Con más de 500 mil muestras analizadas durante todo este periodo, su colectivo de más de 40 trabajadores ha desempeñado un rol imprescindible en la batalla contra la pandemia en el territorio y otras provincias de la región oriental.

Para conmemorar el aniversario, durante esta jornada se realizó un pequeño acto en el cual se reconoció a un grupo de trabajadores de la institución y en el que la Central de Trabajadores de Cuba entregó al laboratorio el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad por su labor en el enfrentamiento a la Covid-19.

La jefa del Laboratorio de Biología Molecular, la Dra. Enit Alepuz Frómeta, sobre el primer aniversario del centro mencionó que el proceso ha sido arduo y de cierta manera, difícil para ellos, porque empezaron prácticamente de cero y con el transcurso del tiempo han aprendido a mejorar la calidad del trabajo.

Explicó que en la actualidad a raíz de la implementación en la provincia de nuevos protocolos para el enfrentamiento a la pandemia y la instalación de los laboratorios Suma, este sitio se encarga también de la confirmación de las muestras positivas que salen de los tres laboratorios que usan esta tecnología, dos en el municipio de Holguín y uno en Moa.

El Laboratorio de Biología Molecular de Holguín con capacidad de análisis de unas mil 200 muestras diarias de PCR en tiempo real mantendrá su vitalidad para esta y otras tareas que le asignen, todo en función de la salud de los holguineros.

