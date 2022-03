Béisbol y… punto final. Una familia de Cachorros

La convivencia armónica y las buenas relaciones interpersonales son un don humano que se disfruta a plenitud. Esto, precisamente esto, es lo que caracteriza al equipo Los Cachorros de Holguín que participa en la presente temporada de la pelota élite cubana, encabezado por Héctor Hernández Martín, un veterano de 21 series nacionales y reconocido prestigio bien ganado.

Así lo atestiguan fuentes cercanas al equipo y muy informadas: Los Cachorros integran una familia bien llevada. Es uno de los conjuntos de Holguín más disciplinados de todos los tiempos. Las relaciones entre los peloteros es admirable. El vínculo fraternal atletas-entrenadores-dirección y entrenadores-dirección-atletas es magnífico. Sin dudas es una fortaleza digna de encomios.

De ahí que Béisbol y… punto final se haya propuesto hablar de este asunto, muchas veces poco tratado e incluso ignorado porque los resultados de las competiciones se roban el escenario y lo otro pasa, para decirlo en lenguaje auténticamente cubano, ‘’por debajo de la mesa’’.

En mi modesta forma de ver las cosas esa práctica no es adecuada, pues los seres humanos somos un ente biopsicosocial y vivimos interconectados, indisolublemente ligados los unos a los otros. De ese vínculo depende en grado superlativo el desempeño, positivo o negativo, de las personas en su andar por la vida.

Quise escudriñar en este asunto por los resultados adversos del equipo hasta este momento, cuando exhibe 14 victorias y 22 fracasos. Apegado a la verdad considero que todos esperábamos más. Ahora muchos nos preguntamos: ¿Por qué? Buscamos respuestas.

Por regla general lo primero que se nos ocurre es ir a las estadísticas que son precisas, exactas, pero pocas veces urgamos en los fenómenos que conciernen al atleta como ser viviente. Damos por sentado que en y ya. Dejamos de un lado, digamos, su estado de ánimo, definido como la actitud o disposición emocional que posee.

Esta elemental indagación nos dice que en los resultados estadísticos Los Cachorros andan mal, pero el estado de ánimo, su autoestima, es excelente. Tratemos de ilustrar, por separado, cada uno de esos aspectos esenciales. Gracias al fraterno Emilio Hernández Silva obtuve de primera mano los tres datos colectivos más ilustrativos.

La efectividad de los lanzadores es de 6,61 (altísimo promedio de carreras limpias) por juego de nueve innings, la ofensiva es discreta con 281 (25 jonrones) y la defensa es lo mejor con 976. Aclaro que estos resultados no incluyen el encuentro de este último frente a Industriales.

Los números nos demuestran una parte de las causales. Como no lo dicen todo entonces es prudente tocar en la puerta y traspasar el umbral del aposento del equipo. Ir al origen de los fenómenos es ineludible. Recuerdo que el manager del conjunto dijo en una conferencia de prensa hace unas semanas atrás que estaban enfrentando algunas afectaciones psicológicas. Es comprensible por el pobre rendimiento del conjunto, mucho más preocupante porque tiene en la nómina a varios peloteros de calidad demostrada.

Pero no quiero adelantarme en el análisis y los invito a meditar un poquito en cuestiones ocurridas mucho antes de la integración del equipo e incluso de cuando se conformó la preselección. Hasta ese momento creíamos que en Los Cachorros estarían presente peloteros que, de haber estado ellos, el plantel hubiera tenido un incuestionable mayor nivel competitivo.

¿Quiénes? Yunior Paumier, Geydi Soler, Noel González, Carlos Alberto Santiesteban, Rafael Sánchez y el prometedor Carlos Enrique Vera. ¿Cuánto hubieran aportado ellos? Muchísimo, pero no fue posible por distintos motivos. No obstante, finalmente integraron la escuadra varios jugadores de calidad reconocida y otros, también valiosos, pero con menos posibilidades, entre ellos noveles prometedores.

No contar con las figuras mencionadas puso a Los Cachorros en desventaja desde el mismo comienzo del campeonato. ¿Sí o no? Es preciso una incidental: aún así es honorable reconocer que la alineación regular es, pelotero por pelotero, de las mejores que intervienen en la presente contienda.

Considero que no sucede así en el área de picheo que desde siempre ha estado deprimida, ya sea por lesiones, viejas o nuevas, por la cantidad de jóvenes valores en desarrollo que necesitan madurar o porque ciertamente hay quienes no rebasan la calidad media superior que presupone un torneo élite. Esto es parte fundamental de los indeseados resultados que se evidencian hoy.

Creo que coincidimos en que el cuerpo de lanzadores no anda bien, pero ajustados a la verdad no está peor por la entrega y pasión de los propios serpentineros y por el eficiente trabajo desarrollado por dos entrenadores estrellas de la pelota cubana: Orelvis Avila y Oscar Gil.

Ellos han sido decisivos para recuperar los brazos de picher establecidos, de puntería, como Wilson Paredes, Luis Angel Gómez, Rubén Rodríguez y Yusmel Velázquez, entre otros consagrados, y en el aprendizaje teórico-práctico de los novatos que van en busca de la gloria. Para Orelvis y Gil el más sincero reconocimiento.

¿Lo dicho es todo? No. Hay más. Cachorros imprescindibles han sufrido lesiones. ¿Quiénes? Yordan Manduley que no ha podido ocuparse del campo corto y está como bateador designado; Edilse Silva, Franklin Aballe y Jorge Luis Peña que soportando dolencias han salido al terreno haciendo de tripa corazón. Otra pieza clave es Maikel Céceres que no ha podido jugar en los últimos partidos como consecuencia de una contractura muscular.

Béisbol y… punto final pudo conocer que varios de los integrantes del equipo han manifestado que sienten vergüenza, ya sea porque no han rendido todo cuanto desean o porque no han podido jugar. Esa conducta merece admiración y respeto. Su sinceridad y decoro deportivo valen oro.

Para ser realistas, objetivos, en cualquier valoración seria, responsable no se pueden obviar estas anomalías. En mi modesta opinión si el equipo ha llegado hasta aquí en una competencia de tanta exigencia y calidad es porque es una familia de Cachorros bien llevada y con mucho arraigo deportivo.

¿Quién puede ignorar que lo que le ha pasado por encima a Los Cachorros es un tsunami? Es verdad que las pretensiones de precontienda no se han cumplido hasta ahora y eso nos tiene contrariados porque quisiéramos que nuestro equipo preferido estuviera metido de lleno en la zona de clasificación, pero eso en mi opinión es extremadamente dificil porque una cosa es querer y otra poder.

¿Por qué digo esto? Porque el número clave para clasificar es 42 victorias. Faltan para concluir la serie 40 juegos. Si Los Cachorros tienen 14 victorias, quiere decir que tendrían que ganar 28 de los 40 que restan. Si lo lograran pudiera considerarse un milagro, aunque no se puede descartar por completo.

Como empecé termino: La convivencia armónica y las buenas relaciones interpersonales son un don humano, una fortaleza que Los Cachorros y su alto mando disfrutan a plenitud. Los números, sean fríos o calientes, no lo dicen todo y como dijo el maestro: ‘’Honrar, honra’’.

Visto el caso y comprobado el hecho… punto final.