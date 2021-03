Fructífera creatividad en peñas deportivas holguineras

En la década de los años 90 del pasado siglo XX surge en Cuba el movimiento de las peñas deportivas de nuevo tipo, experiencia promovida por el holguinero Ventura Carballido Pupo, la cual contó con pleno respaldo de la dirección nacional de prensa y propaganda del Inder.



Esta agrupación tuvo en la provincia de Holguín a una de las demarcaciones fundacionales líderes por la creatividad y consagración de sus integrantes, labor signada por la diversificación de las actividades, nacidas del entusiasmo y la espontaneidad de sus integrantes.



Ahora bien, es cierto que el pasado año 2020 el accionar de estas actividades estuvo bastante disminuido por la presencia de la Covid-19 en Cuba y su elevada cantidad de casos positivos, no obstante, algunas agrupaciones rompieron la inercia, buscaron alternativas para que no se apagara la lucecita, como se dice popularmente.



La peña deportiva 17 de marzo de la Empresa Poligráfica José Miró Argenter, de Holguín dedicó su accionar gran parte del año a la estimulación radial de concursos encaminados a elevar la cultura deportiva de la población, iniciativas que puede multiplicarse por su valía en este año 2021.



Sin embargo, en el abarcador concierto del trabajo que desempeñan las peñas deportivas locales, hay dos que van a la vanguardia no solo porque son de “Referencia Nacional”, a ese mérito se puede agregar la consagración con creatividad en el actuar diario.



Los referentes son dos peñas deportivas del municipio de Holguín, una integrada por mujeres y la otra por hombres, en ambos casos el bregar desde la diversificación distinguen estos grupos que dejan una fecunda impronta para sus homólogos de todo el país.



Concretamente, ¿a quiénes nos referimos? A la peña deportiva Daysi Hechavarría, integrada para mujeres, grupo caracterizado por el entusiasmo y las numerosas iniciativas que van más allá del jolgorio en una instalación deportiva.



En cuanto a la varonil es la más añosa de la provincia, “La Campana”, agrupación que tiene más de tres décadas de vida, varias veces Vanguardia Nacional con un trabajo comunitario a favor de la promoción y salud del barrio, además, devienen ejemplo de comportamiento y respaldo a la disciplina en las instalaciones del deporte.



De fructífero puede catalogarse el desempeño de las peñas Daysi Hechavarría y La Campana durante el año 2019, de tal forma que lideraron el grupo de avanzada, laboriosidad un tanto disminuida en 2020 por la presencia de la Covid-19 en todo el archipiélago cubano, no obstante, no apagaron el entusiasmo y lograron un positivo acercamiento a la comunidad.



Todo lo señalado tiene base sólida en la búsqueda constante de soluciones a las limitaciones actuales, labor matizada por la perseverancia acompañada de la insatisfacción constante por la búsqueda de la excelencia en todo lo que hacen.



Hoy el recorrido convertido en reflexión se detuvo en dos peñas deportivas, no obstante, la recurrencia temática está justificada porque otros ejemplos esperan por el merecido reconocimiento que motivará venideros análisis, porque como aseguraba José Martí: “hacer es la mejor manera de decir”.