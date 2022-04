Holguín con resultados positivos de pacientes VIH con carga viral suprimida

La atención a los pacientes enfermos de VIH-SIDA es una prioridad para el sistema de salud cubano, así como la garantía de sus tratamientos médicos. En estos indicadores la provincia de Holguín alcanza resultados alentadores.

De acuerdo con el doctor Juan Carlos Ortiz Sablón, especialista del Centro Provincial de Higiene Epidemiología y Microbiología (CPHEM), quien atiende el programa provincial de VIH-SIDA, “en el periodo de plena crisis con la Covid-19 Holguín alcanzó la cifra más alta de personas con carga viral suprimida, eso quiere decir que son enfermos con su VIH compensado, eso nos da la tranquilidad de que ya los pacientes que hemos entrenado ha funcionado el programa...



…además tiene la cifra más alta de la historia de la enfermedad de personas tomando retrovirales, pues se les aseguraron a los pacientes sus tratamientos.



No es secreto para nadie las dificultades con los recursos que hemos tenido para adquirir incluso preservativos, tiempo en el que quizás haya habido un aumentado en la diseminación de la enfermedad y del número de casos”.



No obstante, tales resultados no pueden hacer confiar y activar la búsqueda de casos, pues se estima hay un número significativo de enfermos aún sin determinar, de ahí la importancia de realizarse la prueba rápida a la que insta el también especialista en Medicina interna ya que se encuentra disponible en todos los policlínicos.



Si bien el programa de atención al paciente con VIH tiene muchos retos para perfeccionar su trabajo el hecho de que aumente el número de casos que tiene su enfermedad controlada, indica mayor calidad de vida para estos pacientes.