Radio Angulo digital, llegando lejos con nuestra verdad

Desde hace dos décadas la emisora Radio Angulo, planta Matriz del Sistema Radial en Holguín, encontró en Internet la oportunidad de adaptar su mensaje periodístico a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación –TIC– y de incorporarse a nuevas rutas expresivas y múltiples maneras de contar la actualidad. Nacía así el 14 de marzo de 2001 (Día de la Prensa Cubana) el Periodismo digital en este medio de comunicación, que con el paso de los años ha logrado la difusión de un contenido multimedia (texto, imágenes, audio y video) con inmediatez y apegado a la veracidad de lo que acontece.



Una vez abierto el sitio web se convirtió en el primero del sistema radial de la provincia y el cuarto en el país dando paso a una ventana interactiva, dinámica y plural. A su comienzo empírico lo secundó un proceso de evolución de las rutinas productivas y adaptación del acontecer en la era digital a partir de las ventajas y valores añadidos de las TIC, una mejor gestión del conocimiento y combinación de los códigos de los medios tradicionales.



En sus inicios www.radioangulo.cu estuvo entre los 15 sitios nacionales mejor posicionado en Internet y se consolidó como un canal de comunicación de referencia en el país con varios premios en Festivales de la Radio Cubana desde el 2006, a nivel provincial y nacional. En el 2011 obtuvo un premio internacional conferido por la Editorial mexicana OX por la calidad de la web dentro del mundo hispánico.



Con la inserción de Radio Angulo en la red de redes, por primera vez su mensaje informativo tuvo un alcance superior a las ondas hertzianas, convirtiéndose en una herramienta eficaz, fiable, veraz y verificable frente a la globalización de la información, la manipulación mediática y la distorsión de la realidad cubana.



Sobre la marcha teje su camino al ciberespacio con las premisas de hipertextualidad, multimedialidad, interactividad y frecuencia de actualización con una audiencia diversa.



Uno de sus fundadores, el Máster en Ciencias de la Comunicación José Miguel Ávila, con 30 de años de experiencia en el Periodismo, se desempeña desde el inicio como editorweb, una singular experiencia que comparte:



¿Cómo recuerdas los inicios de la web periodística de Radio Angulo?



"Desde su creación, muchos han sido los profesionales que le han aportado sapiencia y dedicación. Recuerdo que el entonces jefe de Información, Luis Enrique Díaz Rojas, y Félix Hernández, subdirector provincial de Información del Sistema Radial Holguinero me llamaron para que trabajara en el equipo de la página web que debía salir lo más pronto posible, y teníamos la fecha del 14 de marzo de 2001 como el día previsto para desembocar en el ciberespacio.



Luego se unieron al grupo el informático Héctor Reyes Tarragó, la periodista Denis María Reyes, lamentablemente fallecida, y Juan Carlos Domínguez, traductor de inglés, pues era una estrategia expandir la información sobre Cuba al mundo anglosajón y para los que vivían en otras naciones y solo podían leer en la lengua de Shakespeare.



Hemos sido y somos un colectivo unido que en su comienzo estuvo subordinado a los servicios de Redacción que dirigía en ese entonces el periodista Eddy García de la Rosa, quien ha guiado siempre en estos 20 años al sitio, desde hace algún tiempo bajo la designación de Jefe de Grupo.



Al inicio apelamos a la asesoría de los colegas y editores de www.ahora.cu que ya navegaba por la red desde hacía aproximadamente un año, y en menos de un mes ya dominábamos las herramientas elementales para iniciar nuestra web en Radio Angulo.



La otrora directora de Radio Angulo, Moraima López León nos dio una computadora nueva y empezamos a laborar en una oficina tan pequeña que apenas podíamos movernos más de dos o tres personas. Sin apenas capacitación para este nuevo tipo de periodismo los colegas empezaron a escribir. Luego se organizaron encuentros nacionales de equipos de página web y cursos de superior en el Instituto de Periodismo José Martí, de La Habana. Pronto nos percatamos que era un nuevo medio de comunicación con un soporte novedoso que por primera vez en el desarrollo del Periodismo reunía a todos los medios tradicionales en uno solo, por lo cual se podían publicar audios, videos, infografías, fotos, y textos digitalizados.



Al equipo de www.radioangulo.cu están incorporadas desde hace ya algún tiempo las colegas Rosa María Cruz (editorawed), Olga Lidia González (editoraweb/inglés), como periodistas Flavia Dotres y tú, como gestora de las redes sociales Ania Delia Infante. Contamos con un Informático, Idalberto Castillo y un fotógrafo, Amauris Betancourt.



Desde esa etapa hasta la actualidad, ¿cómo ha evolucionado www.radioangulo.cu?



"Hemos transitado por tres programas informáticos desde el inicio hasta la actualidad. Primero trabajamos en FrontPage, luego en Dreamweaver, y en los últimos 10 años en Joomla que nos posibilita editar y publicar desde cualquier lugar con acceso a internet.



Ahora es más flexible la frecuencia de actualización, renovación y reedición de los contenidos y ha desaparecido la noción de un cierre único. Contamos con un equipo más capacitado y con mayor experiencia, cada vez nos acercamos más a la multimedialidad y pronto estaremos instalados en un espacio mejor ambientado y acondicionado".



¿Qué puede decirnos sobre su experiencia como editorweb?



"Han pasado 20 años y www.radioangulo.cu me ha enseñado a manejar diferentes programas informáticos, a editar fotografías, insertar audios y videos, y sobre todo, editar el texto periodístico hipermedia. He cursado varios posgrados y una maestría en Comunicación en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí y en la Universidad de Holguín, donde aprendí a dominar las herramientas de la hipertextualidad, la multimedialidad, y la interactividad sin las cuales no podemos hablar de un nuevo periodismo: el hipermedia.



El editorweb es la máxima figura en la redacción periodística digital, es la persona que tiene la mayor responsabilidad para que el trabajo salga publicado con calidad, exige una sólida formación lingüística, conocimientos de gramática española, estilo periodístico y una vasta cultura general; me ha enseñado, cada día, a ser mejor profesional, e incluso, eres una especie de profesor, porque estás siempre pendiente del dominio y correcto uso de las normas de redacción digital. Es muy difícil este trabajo, pero todos los días aprendo algo nuevo.



Es bueno recordar algunas habilidades del periodista digital reconocidas en la bibliografía de Periodismo Hipermedia como una redacción clara, correcta, coherente, con capacidad de síntesis y de jerarquización y ser capaz de trabajar y coordinar archivos de texto, imagen y sonido. Ser además creadores de debate para que la información siga generándose, incluso después de su publicación, y adquirir destreza en la utilización de las bases de datos para el almacenamiento de la información y la recuperación de contenidos, entre tantas otras.



Me ha gustado tanto el trabajo de edición que he dejado, en parte, el diarismo, porque me ocupa mucho tiempo…"



¿Hablemos de la edición?



"El trabajo de edición es una labor de equipo, pero en nuestra redacción, por diversas razones, recae en un solo profesional: el editor.

La edición exige dominio de la navegación, correcto uso de Internet como fuente informativa, así como conocimiento y uso de distintos tipos de buscadores: temáticos, para buscar sobre un asunto en general; automáticos, para recuperar datos más concretos; y metabuscadores, además de capacidad de aprendizaje y creatividad a la hora de presentar la información (contenido y diseño).



Ya hacíamos teletrabajo antes de la Covid-19. En esta profesión, si te gusta, eres editor las 24 horas del día, gracias a la era del internet".



¿Qué nos falta por explotar aún más en el Periodismo Hipermedia?



"Tenemos que trabajar pensando que difundimos para un público muy diverso, porque somos un medio internacional, que responde a los intereses profesionales de un medio de comunicación provincial. El receptor ya no es solo el holguinero sino muchos lectores en el mundo y debes escribir un Periodismo más atractivo.



Nos falta ser más novedosos en la presentación de nuestro producto periodístico. Desde el titular, el primer párrafo debe tener tremendo gancho periodístico, debemos escribir con gran poder de convicción para ganar más adeptos a nuestra causa como nación que trabaja para construir un mejor sistema social.



Nuestros periodistas deben saber que nosotros, ante todo, debemos hacer Periodismo y no propaganda, por lo cual el llamado lenguaje de barricada, se debe dejar en aquel Periodismo escrito en los años 70, porque el de hoy necesita explotar más la novedad y el factor humano y para suerte en Cuba tenemos excelentes profesionales capacitados.



Los jóvenes periodistas deben leer más y no gastar tantas horas en las redes sociales que son adictivas y se ha demostrado por los estudios científicos. Esa lectura se revierte positivamente a la hora de escribir un mejor texto.



Se debe tener más tiempo de investigación porque el periodista es un observador por excelencia, un intérprete de la realidad, en esencia. Nuestras mejores publicaciones siempre han sido las mejores investigaciones sobre problemáticas relacionadas con la economía, la sociedad, la cultura, la salud, de interés público. Es por eso que me gusta que el reportero, más que productivo, sea un investigador que al final traiga una hermosa entrevista, un comentario atractivo, una crónica novedosa o un gran reportaje. Es ahí donde mides a un gran profesional cuando dedica tiempo para investigar, interpretar, redactar y proponer soluciones".



¿Qué papel desempeña la página web de Radio Angulo dentro del Sistema Provincial de la Radio en Holguín?



"Nuestra política editorial, desde el comienzo, ha sido difundir la verdad sobre Cuba, desde la provincia de Holguín, porque cuando hablamos de nuestra región también hablamos de este archipiélago. Y esa verdad hay que presentarla, como decía nuestro gran periodista José Martí, de la forma más hermosa para que llegue más lejos. No se trata solo de informar frívolamente hay tener siempre presente la intencionalidad del contenido, qué opinión queremos formar y cuál transformación lograr en los modos de pensar y actuar.



Vivimos ya en lo que se dice la aldea global por lo cual el suceso noticioso de una provincia cubana se sabe al instante en Japón, gracias al desarrollo tecnológico, pero la rapidez tiene que ir acompañada de la calidad para hacerla más atractiva al lector y bajo los principios de veracidad, ética y objetividad".



¿Qué fortaleza tiene nuestro sitio web, qué debemos mejorar?



"Nuestra web cuenta con un equipo de buenos profesionales. Los editores tienen un gran dominio de la gramática y del estilo periodístico, e incluso nuestra reportera por su preparación profesional suplanta a los editores oficiales cuando estos salen de vacaciones. Ahora regresó el fotógrafo Amauris Betancourt, pero en esta redacción hemos tenido en plantilla a Kevin Manuel, Miguel Cruz y otros colaboran como Juan Pablo Carreras o Carlos Rafael, ya sea a través de la Agencia Cubana de Noticias o de ahora.cu



Contamos también con excelentes columnistas como el caso del Dr. Israel Fagundo o el escritor Eugenio Marrón.



Hemos logrado importantes premios a nivel provincial, la nación y uno otorgado por una editorial mejicana, pero el premio que más me interesa es el de publicar todos los días excelentes colaboraciones periodísticas para hacer más atractiva nuestra prensa para el lector universal.



Debemos mejorar el diseño pensado más para los dispositivos móviles, porque ya nos leen más por las réplicas en las redes sociales Facebook y Twitter.

Debemos pensar que nuestra web es ya un gran medio de comunicación para lo cual ameritamos un equipo más completo con periodistas a tiempo completo para nosotros, y no seguir pensando que primero está la radio y después la web, en noticia nosotros también tenemos que tener cobertura y prioridad. La web me ha atrapado durante estos 20 años, jamás lo pensé, pero el Periodismo hipermedia ha sido lo mejor que me ha pasado como profesional. Tengo la suerte de haber escogido la profesión que me gusta por lo cual, para mí trabajar, es un goce diario".