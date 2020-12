Dr. Agüero, un héroe que batalla contra la Covid-19 desde Catar

Cuando de salvar vidas se habla no importa la distancia, las condiciones o peligros a los que se enfrenten, allí están los médicos cubanos, en cualquier rincón del planeta mostrando el amor que tienen por su país y por una profesión que les ha dado ese poder inmenso de convertirse en héroes de batas blancas.

José Arnoldo Agüero, joven profesor de Fisiología Normal y Patológica de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín es uno de los tantos profesionales de la salud de la provincia de Holguín que batalla contra la Covid-19 en tierras lejanas, el pasado mes de abril partió junto a un grupo de compañeros hacia Doha, capital de Catar.



A través de whatsapp conversé con este galeno holguinero, quien emocionado me contó sobre esta experiencia que lo ha enriquecido en su labor como médico.



“Cuando se nos solicita dar nuestro paso al frente para enfrentar la Covid-19 en otras naciones no sabíamos para dónde iríamos, estando en La Habana nos comunican que partiríamos hacia Catar, al principio nos dio un poco de temor por las barreras culturales y de idioma que nos separan, pero al llegar a esta nación fuimos muy bien acogidos y se nos dio la preparación necesaria para nuestro trabajo”.



“Recibimos un intenso entrenamiento de idioma, de protocolos de salud y de los medios de protección ante la Covid-19, además nos entrenamos en otras cuestiones relacionadas con el trabajo en los centros hospitalarios de esta nación, y a operar el equipamiento existente en estas instituciones.”



Como parte de su labor profesional tuvo la misión de trabajar como especialista de Medicina General Integral en la en la atención primaria de salud, una práctica que iniciaban los médicos cubanos por vez primera en esta nación.



“Yo estuve al frente de un equipo de cuatros médicos y era el único especialista en Medicina familiar, en un centro de cuarentena que se llama “Busidra”, fue un desafió muy grande, trabajamos largas horas y debíamos cambiarnos los medios de protección cinco o seis veces, porque atendíamos a muchos pacientes, fue difícil pero fue una gran experiencia profesional”.



Luego de laborar por más de un mes en este centro de cuarentena fue trasladado hacia el Cuban Hospital, institución insigne de este país, donde actualmente presta sus servicios.



“Desde el 2010 se fundó esta institución en Catar, que hoy evidencia importantes resultados y tiene gran prestigio en este país en la atención secundaria. Luego de trabajar en el centro de aislamiento, empiezo a laborar en este hospital, donde la presión no es tan fuerte, pero igual se trabaja con mucha disposición, profesionalidad y entrega en el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19.”



“Esta ha sido una experiencia única y enriquecedora en mi vida profesional y continuaré en esta nación hasta que se me necesite y si Cuba lo requiere también prestaré mis servicios en otras naciones que soliciten nuestros servicios”.



Es la primera vez que José Arnoldo Agüero cumple una misión internacionalista, por lo que los desafíos han sido muchos, pero el mayor de ellos, estar alejado de su familia, su esposa y sus hijos, que sin dudas hoy sienten un inmenso orgullo de quien no dudó en dar su paso al frente para enfrentar la Covid-19 en tierras lejanas, que cada día, al igual que otros tantos profesionales de la salud, pone bien en alto el nombre de la Medicina cubana.