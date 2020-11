Chequea Ministerio de Salud Programa de atención a la pareja infértil en Holguín

La dinámica de trabajo para facilitar la atención a las parejas infértiles desde la atención primaria de salud, en las consultas municipales, y en el centro territorial de reproducción asistida de la provincia de Holguín, así como las condiciones de los locales destinados para este programa, fueron aspectos valorados durante una visita ministerial dirigida por el doctor Roberto Álvarez Fumero, especialista de Primer Grado en Pediatría y a cargo del Programa de Atención a la Pareja Infértil en el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Otro de los objetivos principales de esta visita fue evaluar el cumplimiento de las indicaciones de las máximas autoridades del país en cuanto a tratar de reducir la brecha entre las parejas que se identifican como infértiles, las que se atienden por primera vez, las que se embarazan y las que tienen un hijo, para lograr que este programa tenga efectividad y pueda repercutir sobre la dinámica demográfica del país.



Durante el intercambio realizado en los municipios de Banes, Rafel Freyre, Gibara, Moa, Sagua de Tánamo, Mayarí, Cacocum y Holguín, se comprobó que la provincia ha mejorado con respecto a otros momentos del año los resultados del programa, en términos de embarazos logrados y en eficacia de estos servicios.



Sin embargo, acotó Álvarez Fumero, no en todos los municipios se logra obtener como mínimo 40 embarazos por cada mil mujeres atendidas por primera vez, y en el servicio provincial se ha visto una disminución de los embarazos logrados en este año, provocado fundamentalmente por las limitaciones económicas y el necesario aislamiento social a partir del mes de marzo a causa de la Covid- 19.



Las condiciones estructurales de algunos locales no llegan a ser óptimas, por lo que se requiere mayor atención a la solución de las deficiencias detectadas principalmente en las consultas de las localidades de Gibara y Moa, en las cuales hoy se evidencian los principales problemas.



El funcionario del Ministerio de Salud Pública resaltó la eficacia en el logro de mayor número de embarazos en los municipios de Sagua de Tánamo y de Mayarí, así como las buenas condiciones que hoy tienen los locales destinados a este programa.



En todos los municipios visitados los gobiernos ratificaron su disposición de apoyar con acciones constructivas para mejorar las condiciones constructivas de las consultas destinadas a esta tarea.



Otro tema importante comprobado durante la visita fue constatar las condiciones de los locales para la toma de muestra de espermograma, en los cuales hoy se evidencian avances, aunque se exhortó a continuar perfeccionando y condicionando estas áreas.



En la gestión de los municipios se evidencia que no todos los profesionales del equipo básico de salud a nivel de consultorio tienen dominio del protocolo de la atención a la pareja infértil, pues un 10 por ciento de las parejas llegan a las consultas municipales sin pasar por el Médico de la Familia, refirió el directivo.



Señaló además que hoy no se ha logrado la agilidad deseada con respecto a la frecuencia de las consultas para recuperar los tratamientos atrasados de las parejas que no pudieron atenderse debido a la situación provocada por la Covid-19.



Al ser Holguín un centro de atención regional otra de las cuestiones analizadas fue la necesidad de que garantice capacidad de alojamiento para las parejas de otras provincias del oriente cubano que requieren el servicio de reproducción asistida, así como a las que tienen que viajar de los municipios más lejanos de la geografía local.



El centro de alta tecnología de reproducción asistida es un ejemplo para el país, es el de mejores resultados en término de embarazos obtenidos por cada 100 transferencias embrionarias, y el que más ciclos ha iniciado, beneficiado a parejas con fertilización in vitro.



El jefe del Programa de Atención a la Pareja Infértil del Minsap destacó los buenos resultados en general del Programa de Atención a la Pareja Infértil en Holguín: "Durante todo el recorrido hemos encontrado mucha sensibilidad a pesar de las limitaciones, volví a ratificar en muchos años de trabajo que los cuadros de esta provincia tienen la mayor disposición y entrega con esta tarea", expresó Álvarez Fumero.