El implante coclear, la maravilla que hace brotar los sonidos (+ Audio)

Thalía Pérez Izquierdo tiene ocho años y desde hace cinco fue beneficiada con un implante coclear, mecanismo que permite escuchar a quienes nacieron sordos o con deficiencias auditivas.

Ella de complexión menuda, andar inquieto y vivaz mirada vive en San Diego, provincia de Pinar del Río; llama la atención lo bien que ha asimilado el proceder esta pequeña que recientemente visitó por primera vez la Ciudad cubana de los Parques para contarnos su historia:

“Tengo muchos amigos en mi escuela y de ellos soy la única implantada, gracias a eso ahora soy feliz y puedo escuchar los diferentes sonidos”.

Thalía es una de las 505 personas que en Cuba han sido implantadas en las más de dos décadas que tiene de creado el Programa de Implante Coclear en el país, un costoso proceder que es capaz de traer los sonidos, sobre todo a niños, de ahí la importancia de este logro en el sistema sanitario cubano. Principio que ejemplifica la otorrino-audióloga Sandra Bermejo Guerra, quien se ha especializado en la cirugía de implante coclear:

-“El implante coclear es un dispositivo de alta tecnología, muy costoso pues su precio sin colocar es de entre 18 mil y 20 mil euros y el costo de la cirugía sobreañadido en cualquier otro país es de entre 40 mil y 60 mil dólares. Este en Cuba es, por supuesto, gratuito, desde el dispositivo hasta todo el proceso que conlleva el estudio, la implantación y la rehabilitación que es por años y muy costosa. Sin embargo, para nuestro país es prioridad por lo que significa para los niños con discapacidad auditiva”.

El implante coclear es un dispositivo que sustituye la función del oído interno, por lo tanto, se coloca dentro del oído para hacer su función. Se utiliza en los casos de pérdidas auditivas de severas a profundas que no tengan beneficios con las prótesis convencionales. Cualquier persona con discapacidad auditiva o sordera que no presente malformaciones del oído interno puede ser candidata a este proceder. Pero a la población infantil se prioriza, en especial antes de los tres años de edad, aunque pueden ser operados hasta los seis y siete años, en dependencia de las patologías de base o si ha usado prótesis auditiva con anterioridad.

También puede ser candidato a un implante cualquiera de nosotros que haya perdido la audición o algún niño que haya usado prótesis y haya perdido el resto auditivo que tenía. La única emergencia empleada en este programa se aplica a los niños sanos que sufren de Meningo encefalitis bacteriana, quienes pueden perder la audición bruscamente por la acción de las toxinas, de ahí que antes del egreso debe hacérsele una prueba auditiva y actuar rápidamente, explicó Bermejo Guerra, también asesora de audiología para el Ministerio de Salud Pública.

De manera que cuando un niño llega a ser implantado es porque no existe otro recurso en cuanto a la habilitación de su sordera. Especialmente en Cuba para los niños que las necesiten se compran las mejores prótesis a las dos compañías líderes del dispositivo a nivel mundial, por tratarse de un programa priorizado.

Múltiples son las historias de los implantados en todo el país, pero la de Daniel Alejandro de la Cruz Portales es bien curiosa:

-“Como consecuencia de un parto prematuro de 31 semanas de gestación nací sordo y desde chiquitico me pusieron el primer implante, eso fue a los dos años y medio en el oído derecho y empecé a tener un proceso de rehabilitación auditiva. Ahora tengo 17 años y hace un año fui implantado en el otro oído, el izquierdo, porque solo escuchaba un ´tacatacata´. Ahora ese está mejorando también y escucho bien porque puedo hablar con las personas”.

Por su parte la holguinera Claudia Meybel García Santiesteban quien nació sorda hoy tiene 24 años, desde hace 11 acudió al Hospital Pediátrico Borrás-Marfán, en La Habana, única institución donde se realiza el proceder, también tiene una interesante historia que contar:

Bien se dice que el sacrificio de una madre por su hijo no tiene límites y justamente la mamá de Claudia Meybel se hizo Licenciada en Defectología para poder tener mejores herramientas para ayudar a su hija a relacionarse, tanto que la enseñó a hablar siendo sorda:

-“Nadie espera tener un hijo con una discapacidad, mi padre se percató que la niña no escuchaba y yo no lo quise creer. Al llevarla al pediátrico holguinero dio que la niña tenía una sordera profunda y no conforme con esto fui a La Habana y confirmaron el diagnóstico. Pero para nosotros ha sido una bendición tenerla porque lejos de causarnos tristeza es una alegría porque Claudia siempre asumió con mucha responsabilidad el aprendizaje, aprendió a hablar sin escuchar y es algo muy difícil porque solo lo hacía por lectura labio-facial.

“No puedo decir que todo fue maravilla, una logopeda de cinco que fui a ver asumió su educación hasta la edad preescolar y en ese tiempo aprendió a leer y escribir. La misma logopeda fue la que me incentivó a superarme porque yo había alcanzado el bachillerato y no seguí estudiando, luego me hice auxiliar pedagógica y la Licenciatura en Defectología, todo para ayudarla a ella. Muchos no la querían aceptar en la enseñanza general pero lo logramos”.

Cuando hablamos de una de las obras más costosas, también nos referimos a una de las más impactantes de la salud pública cubana pues solo basta conocer a quienes como Thalía, Daniel Alejandro y Claudia hoy pueden escuchar su propia voz y la de sus seres queridos gracias al Programa de Implante coclear que, cual milagro, hace brotar la maravilla de los sonidos.