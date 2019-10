Reapertura de Sala de Hospitalización de Cirugía General en Holguín (+ Fotos) (+ Audio)

Blanca Mastrapa Silva es uno de los 27 pacientes que permanecen ingresados en la sala de Cirugía General, Cuarto D, en el Hospital Clínico Quirúrgico “Lucía Iñiguez Landín”, en la ciudad de Holguín, cuya reapertura tuvo lugar este 16 de octubre tras haber sido sometida a una reparación capital y entrar en funcionamiento en un tiempo récord de dos meses y medio. Es la propia Blanca quien reconoce que no imaginó que en tan poco tiempo quedara una obra tan hermosa:





-“Veo esta sala magnífica, yo que llevo cuatro días aquí cuando me ingresaron no llegué a pensar que me iba a encontrar con una sala tan linda, excelentes condiciones higiénicas y los médicos y las enfermeras prestan muy buena atención, los medicamentos en tiempo y el alimento está bueno. Los mismos baños con agua caliente y fría no lo tienen muchas personas ni siquiera en sus casas. He hablado con muchas personas desde que llegué y realmente si esto se rompe somos nosotros, porque no lo utilizan ni las enfermeras, ni los médicos, quiere decir que nosotros somos quienes tenemos que cuidarlo”.



En la reapertura de esta sala, que beneficiará a los pacientes de Cirugía General, especialidad en la que son frecuentes intervenciones quirúrgicas como apendicitis aguda, tumores en estudio y colecistitis estuvieron presentes Julio César Estupiñán Rodríguez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular; Katia María Ochoa Aguilera, directora de Salud Pública en el territorio y otras autoridades del sector, ocasión en la que el funcionario del Poder Popular hizo un llamado a que a la par del confort de la instalación esté la calidad en el servicio y la atención:

Rafael Tamayo Salgado, inversionista en la institución, explicó además que como parte de la reparación capital de esta sala se cambiaron las instalaciones hidrosanitarias en su totalidad, el mobiliario médico y no clínico, la carpintería interior, enchapes, luminarias. Además se logró un local para la discusión de los casos del personal médico, un aula para la docencia y el mobiliario de la estación de enfermeras se sustituyó de manera que el valor total de la obra ascendió a 85 mil CUP.



El personal de enfermería con una estrecha vigilancia las 24 horas sobre los pacientes son una parte importante dentro del proceso de atención y asistencia. Así lo afirma la Licenciada Osmaidi García Hechavarría, quien como jefa de enfermeras de esta sala comenta que uno de los pilares fundamentales del cuidado de los pacientes es este personal por ser el encargado de detectar algún cambio o involución para notificar a los médicos.



En cuanto a los pacientes que ingresan allí refiere que quien llegue con algún dolor u otra patología que no tenga que ser operado de urgencia va directo a sala o quienes salen del salón, ambos tipos de pacientes cuando se determina su hospitalización ya tiene su lugar con la cama tendida. En cuanto llega a la sala el paciente se lleva a la Unidad de Enfermería donde se hidrata, le miden los signos vitales y evalúan el grado de conciencia.



Esta sala se suma a varias obras inauguradas en el presente año como las de la sala de Geriatría, el Laboratorio de Microbiología, un cubículo aislado para el trasplante de médula, mientras que se intervendrá próximamente la de Angiología y una nueva sala de Geriatría, ya que para el presente año se dispone de alrededor de 1.5 millones de pesos para estas labores, habiéndose ejecutado hasta la fecha más de 700 mil.



El proceso progresivo de reparación y mantenimiento que se lleva a cabo en esta instalación de salud permite la mejora estructural de escenarios asistenciales, si bien suman seis las salas de hospitalización recuperadas y restauradas en su totalidad, en los años por venir se espera llegar hasta las 22 con que cuenta el Lucía, lo cual necesariamente impacta favorablemente en la estancia de pacientes y familiares en este gigante hospitalario.



Resta que, como decía Blanca, se cuiden los medios puestos a disposición de los pacientes para que esta obra pueda ser perdurable en el tiempo.