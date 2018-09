Siempre existe una salida

Cada año a nivel mundial el 10 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Prevención del Suicidio con el objetivo de concienciar a la población de que este es un problema que puede prevenirse.

Desafortunadamente, Holguín es una de las provincias cubanas más afectadas por este problema, con mayor incidencia en los adolescentes. Eso gracias a problemas o presiones escolares, así como por incidentes con sus padres.

El pasado mes de mayo, el periódico Escambray publicó un reportaje donde exponía que el suicidio en Cuba constituye la décima causa de muerte en el país. Entre las causas más frecuentes de suicidio se encuentran los problemas sentimentales, ausencia espiritual, depresión y enfermedades crónicas.

Este año la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) ha escogido como lema: "Trabajando juntos por la prevención del suicidio". De esta forma se visibiliza la perspectiva comunitaria para la prevención del mismo.

Otro inconvenientede este fenómeno es que sigue siendo un tema tabú, del que no se habla y sobre los que la población tiene muchos mitos.

Cuando decidí escribir sobre el tema, no pensaba hacerlo un comentario, sino ena entrevista o un reportaje, porque tenía acceso a una fuente que lamentablemente se encontró en una situación de esta. Pero creo que en estos casos, sería morbo. Y no es necesario en este caso leer el sufrimiento de otro ser humano para percatarnos de que este es un problema en el que todos podemos involucranos con fin de crear conciencia para prevenirlo.

Y para todos aquellos a los que no ven solución a sus problemas y valoran esta idea , que sepan que no están solos y que siempre hay una mejor vía. Si este es tu caso, no dejes de llar al 103, la Línea Ayuda, elllos seguro pueden ayudarte.