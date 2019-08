Pasión por la radio

El 26 de febrero de 1949 nació en Holguín Néstor Juan Salazar Silva. Ese conjunto de nombres y apellidos se resume en una palabra Néstor, uno de nuestros más populares locutores. En su labor como locutor y director de programa ha obtenido más de 30 premios en festivales provinciales y nacionales de la Radio. Es miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac). Pero es además un consagrado estudioso de nutrición y cocina cubana e internacional. Lo que ha demostrado con la publicación de más de 10 libros sobre esos temas en prestigiosas editoriales cubanas y extranjeras.





Estamos tan acostumbrados a dejarnos llevar por la magia de sus palabras en su trabajo de locutor en numerosos programas, que tal parece que esa cualidad del dominio de la voz brotó por siempre como un don sobrenatural. Desconocemos que detrás de ese embrujo de la palabra hay mucha constancia. Nos acercamos a Néstor con muchas interrogantes sobre la locución.



¿Qué elementos técnicos consideras como los fundamentales para alcanzar una buena locución?



Por supuesto una voz agradable, no tiene que ser necesariamente una voz grave como se exigía hace años, claro la radio es sonido y las voces tienen que ser perfectamente identificables, que quiero decir, que si habla un hombre el tono debe ser identificado como tal y si es una mujer lo mismo. Hay cuestiones técnicas que hay que respetar, buena dicción, fluidez, interpretación, naturalidad, que no tengan limitaciones fisiológicas, que no tenga nasalidad excesiva, y digo esto porque hay voces con cierta nasalidad que son agradables. Salvando las distancias, te pongo un ejemplo Benny Moré tenía voz nasal y ¡mira tú!



¿Qué importancia le concedes a la superación de los locutores?



La superación en cualquier profesión es importante, pero en el locutor es obligada si no quieres hacer el ridículo. Es lamentable que un profesional de la palabra no sepa cuando se fundó el Partido Revolucionario Cubano, cuál es nuestro Baile Nacional, en qué lugar de la geografía está ubicada Holguín, por hablar solo nuestro entorno, y te pongo estos ejemplos porque se han dado casos. Una de las ramas más difícil de la locución es la improvisación. Improvisar es tener la facultad de expresarse oralmente con destreza, precisión y coherencia, sin apoyo visual, solo con el dominio del tema en cuestión y de nuestro conocimiento.



Aunque no existe una estructura específica para la improvisación, sí hay que tener en cuenta que las ideas deben tener un orden lógico como en todo texto escrito, para facilitar la expresión y el entendimiento. Dominio pleno del lenguaje: conocer un número considerable de palabras, su significado y empleo racional. Unido al conocimiento y uso de las reglas y recursos gramaticales que le permitan trasmitir las ideas claras y precisas. Tener en cuenta una norma lingüística adecuada a su auditorio para el entendimiento recíproco. El locutor es un educador, tanto frente al micrófono como fuera de él. Ningún locutor que se respete debe obviar todo lo que socialmente ocurra a su alrededor, todo es importante para su trabajo.

Hay que estar dentro del medio para saber apreciar en toda su magnitud la función social que realiza la radio. Son decenas las cartas que se reciben diariamente para los distintos programas. Quejas de los vecinos de un barrio por el mal funcionamiento de una institución, felicitación a un colectivo por el buen trato, o de personas enfermas o postradas que su único entretenimiento son los programas que trasmitimos. Oyentes que expresan “cuando escucho tal programa, me siento mejor, es una terapia”. Son cosas que agradecemos y que nos obligan a trabajar mejor y a superarnos día a día.

Anécdotas tengo muchas, recuerdo una muy simpática, un compañero que llevaba un turno de trabajo, no lo relevaron y tuvo que seguir, parece que tenía hambre después de tantas horas frente al micrófono, la información decía “las papeletas para la entrada ya están a la venta”, dijo: “las papas fritas para la entrada ya están a la venta”. En los programas en vivo hay que estar muy concentrados para que no pasen estas cosas.



¿Cuáles son los programas que más te gustan?



En la radio me gustan todos. Los musicales, porque estudié algo de teoría y solfeo y estoy escuchando música desde que nací, mis padres cantaban muy bien. Los informativos tienen su encanto, me gustan las entrevistas. Conseguir extraer opiniones interesantes y sinceras del entrevistado depende en gran parte de la destreza y la psicología del propio locutor o periodista.

La entrevista siempre debe transcurrir como una conversación grata para el entrevistado. En muchas ocasiones el entrevistado parte de una actitud desconfiada pero las preguntas y la conversación del locutor consiguen un modo mucho más expresivo y sincero por su parte.



Esto lo practico mucho en el programa que hago en la Cmko “Café Milenio” que sale al aire de lunes a viernes a las 07:00 pm. La animación de espectáculos también está entre mis preferidas. Llevo muchos años trabajando en cabaret, carnavales y fiestas populares. Esta parte de la locución, al contrario de lo que muchos creen, es muy difícil. Suerte que he tenido muy buenos profesores, González Valero, Premio Nacional de Radio, Enma García, una de las locutoras más completas de la radio. Con ellos llevo años en la animación y ¡cómo se aprende!



Ya que hablamos de lo que más te gusta, la música es una de tus aficiones…



Te decía que mis padres cantaban muy bien, nunca fueron profesionales, pero estoy seguro que si lo hubieran intentado lo habrían logrado. Mi madre se pasaba el día tarareando, mientras hacía los quehaceres hogareños. Cuando teníamos reunión familiar con motivo de alguna fecha señalada, mi padre siempre cantaba. Esto lo heredamos todos los hermanos, todos sentimos inclinación por la música, aunque ninguno se dedicó a ella.



Has compuesto algunas canciones y por compositor has obtenido premios...



En el año 1970 compuse mi primera canción, que es finalista en el I Festival del Creador Musical en Santiago de Cuba en 1971 donde obtuve Mención Especial del jurado. Tuve la suerte de que la orquestación la hiciera Wilfredo Naranjo, Pachi, director de la Original de Manzanillo, fue el primer arreglo en grande que hizo Pachi, pues el conjunto acompañante estaba integrada por músicos de la Orquesta Sinfónica de Oriente, orquesta Los Tainos de Santiago y otras agrupaciones, en fin un grupo gigante. Entre los músicos estaba tocando el violín el inolvidable Electo Rosel, Chepín.



Te voy a decir algo que también me enorgullece, a ese Festival vamos por Holguín el siempre recordado Manuel de Jesús Leyva, Coco, y yo. Coco ganó el primer y segundo lugar. Si mal no recuerdo, las canciones o una de las canciones la interpretó Mundito González, que cuando aquello estaba pasando el servicio militar. Años después Mundito llegó a ser lo que es hoy, uno de nuestros mejores boleristas.



Yo seguí componiendo canciones, aunque mi producción no es muy amplia. En el año 2007 a insistencia de mi amigo Ariel Dotres, destacado compositor holguinero ya fallecido, participo en el Premio de la Ciudad, con la canción “Lo que vamos a hacer con el amor” y para mi sorpresa obtengo el Premio. A la música hay dedicarle tiempo, y es el que no tengo, entre la radio y la investigación sobre nutrición (para poder hacer un trabajo serio en los libros que escribo) me toman todo mi tiempo libre. Por eso estoy un poco alejado de la composición musical. Bueno, Abreu, tu eres historiador, investigador y has publicado mucho y sabes que cuando caemos en la “trampa” de escribir es difícil salir de ella. ¡En buena hora lo diga!



¿Cómo te inicias en la radio?



-En el año 1970 se decide por la dirección del canal Tele Rebelde en Santiago de Cuba de construir un estudio de TV en Holguín y comienza la preparación del personal artístico. Se libra la convocatoria entre ellas de locución y música. Como yo tenía ya conocimiento de teoría y solfeo, pues me presenté en música, jamás se me ocurrió locución porque no estaba en mis planes.

Ya estaba laborando como técnico en electricidad y por la noche asistía a las clases de canto en lo que sería el telecentro. Tenía dos hijos y vivía con mis padres. A mi centro de trabajo llegó la convocatoria de que todo obrero calificado que necesitara vivienda, en dos años la tendría trabajando en el municipio de Nuevitas. No lo pensé dos veces y llené la planilla. Por supuesto, lo comuniqué al profesor de música y me aconsejó que siguiera los estudios, si no era en música, que pensara en locución pues tenía aptitudes para esa profesión.



Estando ya en Nuevitas me presento a una convocatoria de la emisora municipal para buscar nuevas voces en la locución. Apruebo y comienzo a colaborar en programas musicales. Las emisoras municipales son una gran escuela y más para alguien como yo en aquel tiempo, joven y con ganas de aprender. Siempre he pensado que si te decides por un proyecto es para hacerlo bien y, si no, no lo hagas. En aquellos tiempos en las emisoras municipales, solamente se contaba con locutores, dos periodistas, operadores de audio, y productores musicales, que era el que seleccionaba la música que salía al aire. Con este personal funcionaba la emisora 19 horas, desde las 05:00 am hasta las 12:00 pm, con una programación musical, informativa y de programas infantiles. No había, como ahora, directores, asesores, editores. O sea que la mayoría de las veces el locutor llevaba todo el peso del programa y eso era una gran responsabilidad. Tenías que escribir, entrevistar y en ocasiones hacer la producción musical. Todo esto me fue formando en cada una de las especialidades, algo que me sirvió de mucho para mi futuro en la profesión.

Agradezco a buenos locutores nueviteros como Finita de Quezada y Homero Villazón, que me enseñaron desde cómo debo sentarme frente al micrófono hasta como hablar en un acto público, la ética del locutor, pues debía comportarme dentro y fuera de la emisora correctamente ya que el locutor es un educador en el más amplio sentido de la palabra.



En Radio Nuevitas aprendí, sin ser periodista, hasta cómo redactar una noticia con “claridad”, el uso del lenguaje, la técnica de una expresión semántica y sintáctica correcta. La información, ya sea leída o improvisada, necesita un lenguaje claro y explicaciones convincentes para cumplir con la credibilidad.



Aprendí que lo primero en una emisora municipal es divulgar las informaciones del territorio, porque las emisoras provinciales y nacionales tienen otro perfil. ¿Por qué tengo que darle prioridad en un noticiero municipal a una información, que desde la noche anterior ha estado saliendo por la radio y la televisión nacional?, primero lo mío, lo del municipio, lo que no sale por ninguna otra emisora, claro, hay excepciones, pero que no sea la norma. Con estas herramientas ya estaba preparado para dar el próximo paso en mi nueva profesión, la que nunca abandonaría, la locución. En 1977 obtengo premio como mejor conductor y productor de programas musicales en el Festival Provincial de la Radio Agramontina y en el 78 Premio al programa que mejor divulga la música cubana.



En 1980 regreso a Holguín y comienzo como locutor en la emisora Radio Angulo, ¿te imaginas el cambio? De una emisora municipal pasar a una provincial y no cualquier emisora, sino una de las mejores del país. Aquí recibo varios cursos de perfeccionamiento con los profesores, Frank Guevara, Antonio Pera, Isabel Fernández Moreno e Ibraim Apud, glorias de la locución. En el trabajo diario aprendo mucho de mis compañeros Rafael Peña Santana, Félix González Vega, Mario Hernández, Alberto Velásquez, Vilma Pérez de Aguiar, Osvaldo Aguilera González, Enma García y González Valero, el alumno más aventajado del inolvidable German Pineli, y no solamente de esas personas, también de los jóvenes aprendí y sigo aprendiendo.



No tuve la suerte de sentarme en un aula y recibir clases con Manolo Ortega y Germán Pineli, pero ¡como aprendí escuchándolos! En estos primeros años aprovecho mucho el tiempo y también recibo cursos como director de programas que me sirvieron para conocer más de la radio y sus secretos, el balance musical, que es un guion, qué es un libreto, una escaleta, la dramaturgia en la radio, en fin, no quiero, Abreu, atosigarte con tecnicismos radiales, pero te pongo estos ejemplos que en las emisoras municipales de aquellos tiempos no se manejaban. Todo era nuevo para mí.



Ahora me pongo a meditar, ya que hablaba de balance musical, ¿qué pensarían mis profesores de dirección de aquellos tiempos escuchando algunos programas musicales que inundan la radio hoy? Ya sabemos que la radio es sonido, por eso no toda la música es “radiable”, no solamente por sus letras, chabacanas u ofensivas que ya de por si debían estar vedadas, sino por la música en sí misma.

No es lo mismo estar escuchando un grupo interpretando en un salón de baile, discoteca o una pista al aire libre, traguitos de por medio, que estar en la tranquilidad del hogar. Lo que para esas personas (en la discoteca, etc.) puede ser excitante y festivo para el que está en el hogar escuchando la radio eso es puro ruido. Hay que tener mucho cuidado con lo que ponemos, hay “música” y música. No estoy atacando ningún género, pero, sin dudas, lo agradable y lo que no lo es, está bien definido.



Volviendo al tema, lo primero que hice, en Radio Angulo, fueron programas musicales, después dramáticos e informativos. Al paso del tiempo me inicié como maestro de ceremonia en actos públicos, tanto políticos como culturales. En estas actividades participo en la inauguración de la Fábrica de Implementos Agrícolas Héroes del 26 de Julio, el restaurante Polinesio, inauguración del hotel Pernik, de la Fábrica Che Guevara en Moa, de los bustos de próceres latinoamericanos en la Avenida de los Libertadores, entre otras.

En fin, que la radio me ha dado la posibilidad de vivir y palpar acontecimientos culturales, sociales y políticos que quedarán para siempre en la historia de Holguín.



Háblame de tu familia…



-Ya te mencioné a mis padres y hermanos. En 2012 recibí el golpe más grande que te puede dar la vida, murió mi hijo menor, hacía mucho que estaba enfermo, y aunque se dice que mientras hay vida hay esperanza, en su caso no había cura.

Gracias a mi esposa, a su apoyo, pude salir adelante. Enma contagia optimismo en todo momento. También mis compañeros de trabajo y hasta los oyentes me dieron ánimo para seguir. El trabajo me hizo mucho bien y poco a poco fui saliendo de la crisis. Otra de las grandes cosas que agradezco a este medio.



Tengo una bonita familia, mis queridos hermanos siempre apoyándome, mi hijo, mi nieto Nestico es Licenciado en Educación y mis joyas más valiosas, Marinet y Grauben Shakira, mis nietas, una biznieta y Emma García, mi compañera hace más de 35 años. Mi hijo y mis nietos viven en Nuevitas, por eso y porque ahí comencé mi eterno romance con la Radio, digo que Camagüey es mi segunda tierra, es donde único podría vivir fuera de Holguín.