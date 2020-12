Educadores, imprescindible sostén de la sociedad (+ Audio)

¿Acaso alguna sociedad puede prescindir de los educadores? Impensable. La educación afianza la identidad de los pueblos. Su jerarquía social determina modos de pensar y actuar. Garantiza el desarrollo pleno del ser humano.



Es difícil olvidar al maestro que te enseña a leer y escribir o a tantos otros que te han acompañado en los caminos del saber y recordamos con gratitud.



El 22 de diciembre convoca al reconocimiento a quienes tienen la consagrada tarea de instruir, de transmitir conocimientos y valores que conduzcan a la formación integral de los profesionales que necesita Cuba para su desarrollo sostenible.



Al concluir la Campaña de Alfabetización en 1961 y la aprobación de La Ley de Nacionalización de la Enseñanza en ese mismo año inició un proceso de democratización y transformación del sector educacional con la concepción humanista "con todos y para el bien de todos".



Desde entonces la formación de maestros es una prioridad del Estado cubano como continuidad del ideal de José Martí: "Ser cultos es el único modo de ser libre", que materializa una educación popular en progresivo perfeccionamiento con métodos de enseñanza coherentes y articulados a partir de un magisterio dinámico e innovador con profundo arraigo patriótico.



Holguín logra actualmente una cobertura docente superior al 99 por ciento. Más de 25 mil educadores tienen el reto pedagógico de educar a una de las mayores matrículas del país superior a los156 mil educandos desde la primera infancia hasta el nivel pre-universitario.



Maestros y profesores persisten en su primordial deber social a pesar de limitaciones materiales o contextos tan complejos como el impuesto por la pandemia de la Covid-19. No abandonan las aulas conocedores de su papel fundamental en el desarrollo de habilidades y facultades intelectuales, valores humanos, cívicos, morales y afectivos en pos del bienestar colectivo.



Es una profesión que exige esfuerzos, dedicación y superación constante. "Escogí ser maestra no porque no tuviera otras opciones, sino porque amo educar, enseñar, ver en mis alumnos al final de la jornada una sonrisa, a través de mis clases les trasmito valores positivos como la honradez y el patriotismo". Pero la vocación de Yarima Salazar Lorenzo por el magisterio se expresa también en su constante actividad científica y promoción por la lectura, no es de extrañar que a pesar de su juventud sea máster en Ciencias Pedagógicas y la mejor maestra investigadora del municipio Urbano Noris, donde desde el 2006 imparte clases en la enseñanza primaria.



Holguín apuesta al futuro con la formación de sus educadores, así lo reconoce Adrián de la Peña Segura, Organizador Escolar del nivel educativo de secundaria básica en la provincia: "La luz del maestro es la primera que se enciende y la última que se apaga, nuestra misión no solo se circunscribe a la escuela, estamos formando a futuros profesionales que son los que darán continuidad al proceso revolucionario cubano". Afirma además que en los egresados de noveno grado se aprecia hoy mayor motivación por estudiar carreras pedagógicas como resultado del fortalecimiento del trabajo de formación vocacional y de los propios incentivos salariales que benefician actualmente al sector.







A la máster en Ciencias Pedagógicas y profesora de Matemáticas Elda Pupo Ávila le apasiona el magisterio, una labor que asume con responsabilidad y dedicación desde hace casi tres décadas: "Nos llena de regocijo ver ese transcurrir de los estudiantes, su crecimiento", esa gratitud cuando recuerdan al maestro, su impronta. El rol del educador en el aprendizaje personal de cada alumno es indispensable.



Para quien tiene 42 años de experiencia en la docencia, Luis Cruz Sierra, director del Pre-Universitario Enrique José Varona en la ciudad de Holguín no hay dudas de que "la educación cubana es de la mejores, próspera, desarrolladora". La raíz desde donde brotan todas las profesiones.



La satisfacción de ser conductores del proceso de aprendizaje y poder transformar con motivación modos de actuación lo comparte la profesora de secundaria básica Elisandra Villate Suárez: "Siento placer, gusto en transmitir conocimientos, disfruto mi clase, ese intercambio, ese diálogo que se establece entre el alumno y el maestro y no solo en lo cognitivo sino también en lo afectivo".



Enseñar requiere de múltiples habilidades y superación profesional. Puede ser un oficio muy sacrificado pero también muy inspirador cuando se forma hombres y mujeres de bien.



En tiempos de transformación de la sociedad cubana y de realidades económicas muy difíciles los educadores asumen con responsabilidad, honestidad y ética el reto de educar e instruir con capacidad creativa, fieles al pensamiento revolucionario que defiende la identidad nacional.



