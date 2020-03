Balance de la CTC en Holguín: hechos más que palabras

Por primera vez una mujer resulta electa para el cargo de secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia de Holguín, cuya responsabilidad recayó en Idalmis Serrano Gómez, con amplia trayectoria en la dirección del movimiento obrero, en la que basaron su decisión los 58 delegados a la asamblea provincial de balance de esa organización sindical.



Con amplia presencia femenina, la asamblea, presidida por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y máximo dirigente obrero del país, Ulises Guilarte de Nacimiento, aceptó el cese en el cargo, en cumplimiento de la política de funcionarios del país, de George Batista Pérez, a quien se le hizo un merecido reconocimiento por su entrega al movimiento obrero durante casi 20 años, 10 de ellos como secretario general en la provincia, y se informó que le serán asignadas nuevas responsabilidades.



A tono con los tiempos tan difíciles que viven los cubanos, como consecuencia directa de la intensificación de las medidas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos América con la absurda intención de doblegar por hambre a este pueblo martiano y fidelista, los delegados dejaron a un lado las frases demagógicas, altisonantes, cargadas de cifras y compromisos, conscientes de que hay que acortar el trecho que separa al dicho del hecho.



En ese sentido, Guilarte de Nacimiento precisó que las reuniones del movimiento obrero tienen que parecerse más a los tiempos que corren, que generen acciones a favor de lo que necesita el pueblo y cuando eso sucede, se eleva el liderazgo de los dirigentes sindicales, ante quienes están en permanente cuestionamiento por el desempeño en la economía y los servicios.



“Y en las gestiones productivas y económicas hay que optimizarlo todo para lograr la prosperidad y sostenibilidad que necesitamos y nos proponemos en medio de tantas dificultades”, acotó el secretario general de la CTC, quien añadió la importancia de la diversificación, en buscar del valor agregado que tanta incidencia tiene en los trabajadores.



“Lo mismo sucede con el ahorro de todo cuanto se pueda, y eso no presupone dejar de hacer lo que nos toca para ahorrar, sino lograrlo con la elevación de la eficiencia en todos los órdenes”.



Significó que este año 2020 el país tiene que mover su economía, definir prioridades, que se incremente la iniciativa empresarial y buscar cómo ingresar más al presupuesto. En ese sentido, hay que fortalecer también las esencias de la vida orgánica de los sindicatos y sus estructuras de base, unirse más a los colectivos, ganarse el liderazgo necesario para avanzar unidos.



Elogió las cosas que se logran con un buen encadenamiento productivo como ocurre en dependencias del Ministerio de Turismo con la industria alimentaria y la agricultura, aunque queda mucho por hacer, de acuerdo con las potencialidades existentes en el territorio.



Sobre el particular explicó José Expósito, secretario del buró sindical especial de Guardalavaca, que en 2019 decenas de miles de visitantes extranjeros previstos, no pudieron disfrutar las opciones de ese polo turístico debido al recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial de EE.UU. contra Cuba, pero nadie se cruzó de brazos.



“El encadenamiento productivo propició la recepción de diversos productos de calidad; fue notable el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el empleo de la fuerza no productiva en la extensión de servicios de alimentación y recreación hacia cuatro comunidades mediante un mejor aprovechamiento de los recursos. Esas gestiones, aunque a precios más asequibles a los pobladores, generan ingresos”, precisó.



Por su parte, Delia Rosa Cardona, dirigente sindical en la Fábrica de Tabaco torcido del municipio de Banes, significó que todo es posible cuando se direcciona bien la labor sindical. El ejemplo está en los avances productivos de su entidad a raíz de la implementación de una mejor estrategia sindical para la atención al hombre.



“…Los dirigentes sindicales debemos ser los mejores amigos de los trabajadores, los padres regañones cuando es necesario, los hermanos confidentes y trabajar junto a la administración para que todo se haga bien, pues considero que la administración y el sindicato deben actuar como dos enamorados y juntos mirar hacia el mismo lugar. De esto se deduce que todo anda bien cuando se trabaja unidos y se prioriza en su sentido más amplio, la atención al trabajador”, concluyó.



Hubo acertadas intervenciones sobre las acciones que deben concretarse para lograr un buen fin de zafra, a pesar de las insuficiencias actuales, como precisó Eribel Ávila, quien explicó lo que representa el plan de azúcar debido a compromisos que no se pueden incumplir. En esta actividad económica todo comienza por la cantidad y calidad de la caña, que se cumplan los programas de corte y tiro al central, y que estos no detengan las molidas.



En lo que respecta a la mecanización, significó el mejoramiento tecnológico progresivo de las combinadas de corte, dos de las cuales, diseñadas por el Centro de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola (CEDEMA), fabricadas en China y listas para el ensamblaje en la Fábrica de Combinadas Cañeras 60 Aniversario de la Revolución de Octubre, para su puesta a prueba en los campos cañeros.



El hacer está acompañado por nuestras secciones sindicales y los trabajadores, cuyos conocimientos son esenciales para todo cuanto se hace o puede ejecutarse, con un criterio de factibilidad económica, precisó Ávila.



“De esa manera, aparejado al cumplimiento de nuestro objeto social, aportamos al programa de sustitución de importaciones con la producción de alimentos para los trabajadores y el consumo animal; optimizamos el uso de las máquinas de riego para elevar los rendimientos cañeros y agrícolas; y se están usando como fertilizantes, la cachaza y cenizas del central, que antes se desechaban”.

Otros ejemplos concretos de alianza sindical, enunció María de los Ángeles Mora, reconocida en la asamblea como ejemplo de mujer y dirigente sindical en la Fábrica ´KTP´.

Ángeles dijo que con las medidas adoptadas y el protagonismo sindical, ha mejorado el clima laboral y político, nadie duda sobre el cumplimiento de los compromisos para este 2020, con la comprensión de que entre las 12 prioridades hay que prestar especial atención a las exportaciones, la sustitución de importaciones, el ahorro y el encadenamiento productivo.

Otro de los aspectos positivos fue la recepción en KTP, de unos 70 jóvenes egresados de escuelas politécnicas, que estaban desvinculados del trabajo, y ahora se forman como soldadores, paileros y otros oficios.



Con la misma premisa de que hacer es mejor que decir, intervino Jorge Ricardo Ruiz, líder sindical en la Unidad Poligráfica “José Miró Argenter”, “Centro proeza laboral” y ratificado en 2019 como ´Vanguardia Nacional´. Ese colectivo es el que más aportes hizo a la Feria del Libro del pasado año, con logros palpables en la optimización de los recursos y la disminución de importaciones, pues todos los materiales que utilizan la poligrafía proceden del exterior.



“Nosotros aseguramos el 36 por ciento de las libretas del curso escolar en el país. Cada tonelada de papel cuesta más de mil 300 dólares y a ese mismo precio está la cartulina para los forros de las libretas escolares. Como no pudimos comprarla, la sustituimos por cartulina de producción nacional, ahorrándole al país casi ocho millones de pesos en moneda convertible”.



Guilarte de Nacimiento reconoció la actitud y aportes de los poligráficos holguineros, cuya unidad recibe en estos momentos una reparación general. También dedicó elogiosas palabras para la industria de confecciones textiles, encargada de fabricar los uniformes escolares para todos los niños. Esa es la Revolución socialista que pretende el imperio yanqui arrebatarnos, señaló.



El secretario general de la CTC refirió la importancia de trabajar con los Lineamientos Económicos y Sociales, así como las indicaciones sobre la descentralización del modelo económico cubano, en un escenario en el que confluyen actores del sector público o estatal y del privado o no estatal, que requiere de mucha atención y control, porque hay en Cuba más de 617 mil trabajadores por cuenta propia (privados) y más de 300 cooperativas no agropecuarias.



Como se trabaja bajo las mismas condiciones y restricciones que el pasado año, hay que tener bien definidas las prioridades y ampliar producciones que generen valores agregados, aclaró de Nacimiento y dijo que todo eso necesita dirigentes sindicales con un pensamiento creativo, capacitados debidamente en tareas de la organización, el objeto social de su entidad, así como en cuestiones jurídicas y económicas. Es importante, dijo, las alianzas con la Asociación de Economistas (Anec), los órganos jurídicos y la dirección de trabajo en cada lugar.



En las conclusiones de la asamblea de balance del Comité Provincial de la CTC en Holguín, Arelis Guerrero Marrero, miembro del Comité Central del Partido y del Buró Provincial en Holguín, llamó a trabajar unidos por la eficiencia en cada proceso inversionista, puntualizando en todo cuanto se pueda exportar, en recuperar con producciones lo que se invierte en obras.



Para eso, dijo, hay que elevar la efectividad en los encadenamientos productivos y exigir mayor calidad de todo cuanto que se produce. También instó a un mejor aprovechamiento de la jornada laboral y cuando sea preciso interrumpir el proceso productivo, por imperativos mayores, pasar al cambio de labor para aprovechar la jornada en tareas que van quedando en segundo plano.



Guerrero consideró que aún quedan muchas reservas por explotar en el encadenamiento productivo y el empleo del potencial científico de la provincia, para enfrentar diferentes problemas del país, sin necesidad de buscar soluciones fuera de frontera.