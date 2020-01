Transfermóvil: la solución al alcance de tu mano

El proceso de informatización de la sociedad ha motivado a diferentes instituciones cubanas a ampliar sus servicios y buscar nuevas formas de satisfacer las necesidades de sus clientes; sobre todo a partir de las facilidades tecnológicas.

Transfermóvil, llegó a las manos de los usuarios con el objetivo de hacer más factible el acceso a los servicios públicos mediante el pago online de forma rápida, segura y fácil, desde el propio celular.



Esta aplicación es una plataforma de comercio electrónico, en la que convergen la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), el Banco Popular de Ahorro (BPA), Banco de Crédito y Comercio (Bandec) y el Banco Metropolitano (Banmet).





Pueden usarla los clientes que posean teléfonos móviles con sistema operativo Android, mientras que, para los dispositivos IOs, se ha creado un método a través de códigos, el cual permite acceder a los servicios de la Banca móvil.



Cabe resaltar que, para realizar los pagos de cada uno de los servicios disponibles en Transfermóvil se utilizará una tarjeta matriz, asociada a las tarjetas bancarias según el banco al que pertenece el cliente: Telebanca del Metropolitano, Multibanca de Bandec o Matricial de BPA.



Una vez que el cliente posee su tarjeta matricial, puede acceder a los canales de pago, la banca móvil, la banca telefónica, la banca remota, prestaciones que se realizan desde el mismo teléfono móvil, desde cualquier lugar, con cobertura celular, sin necesidad de acudir a ninguna oficina comercial y sin importar el horario.



Es necesario señalar que cada banco posee servicios extras, de acuerdo a las prestaciones que ofrece, por lo que se hace necesario aclarar las diferencias de esos servicios en las distintas entidades.



En el caso de Holguín, la mayoría de los clientes se encuentra asociado a Bandec y BPA. Al respecto, Leticia Suárez Tumas, subdirectora de BPA en esta ciudad afirmó que el año pasado era objetivo alcanzar los 10 mil clientes del uso de la banca móvil y “logramos 10 mil 700, contando con más de 19 mil 900 clientes registrados”.



Por su parte, Irela Oliva Cardoso, Jefa del Departamento de Banca Electrónica de Bandec, explicó que en la provincia “hay más de 18 mil clientes con tarjeta Multibanca; sin embargo, esto no significa que sean usuarios de Transfermóvil porque cada usuario escoge la vía más cómoda para realizar sus pagos, pero, sin dudas, la idea es seguir sumando clientes a la prestación de este servicio”.



Esta aplicación móvil para el pago de diferentes servicios ha tenido gran aceptación por los clientes, porque brinda la facilidad de gestionar transacciones u operaciones que, normalmente, se realizaban en el banco.



“Ahora puedo hacer las cosas de forma más ágil y desde mi teléfono. Por aquí pago la electricidad de la casa, consulto el saldo de todas mis tarjetas, hago diferentes movimientos de dinero fácilmente”, comentó Yaser, joven holguinero que usa Transfermóvil hace más de dos años.



Mientras, Laura la califica como una aplicación que no solo agiliza los trámites, sino que facilita que sean confiables y seguros, porque permite comprobar la operación real. “En mi caso me proporciona beneficios porque no tengo que trasladarme hasta las instalaciones para realizar el pago y lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa”, concluye.



De igual forma, Miladis cuenta que en su casa lo utilizan “tanto para pagar las facturas de la electricidad, el agua y el teléfono fijo, como para recargar el móvil y el Nauta hogar. Por esa vía, además, hemos realizado transferencias de dinero de una cuenta a otra cuando alguno está fuera de la provincia y necesita dinero”.



Carlos confiesa que Transfermóvil es “un avance de mucha utilidad para los usuarios que realizan gestiones de pago y, sobre todo, porque tenemos control de todos los movimientos y eso hace que yo, como cliente, confié en esta plataforma; en lo particular, me resulta muy útil”.



Para registrarse el proceso es muy sencillo: el cliente solo necesita un celular, una tarjeta matricial del Banco al que pertenece y la tarjeta magnética asociada a sus cuentas bancarias.



Usar este servicio posibilita que las personas no tengan que acudir constantemente a los Bancos, evitando largas filas y trámites engorrosos. Agiliza, por tanto, la actividad en las diferentes sucursales bancarias de la provincia, garantizando la atención a clientes que sí lo necesitan.



Entre los beneficios más notables se encuentran también la inmediatez, seguridad, confiabilidad, ahorro de tiempo y fácil acceso; además las operaciones se realizan desde el celular sin importar marca o modelo, horario y lugar, siempre que exista cobertura y sin necesidad de portar altas sumas de dinero.



La aplicación está disponible para descargar, mediante datos móviles en www.etecsa.cu, sitio libre de costo y, también en www.apklis.cu. Los creadores de Transfermóvil actualizan periódicamente esta plataforma, por lo que los clientes deben mantenerse al día para aprovechar todas las prestaciones del servicio.





Para aumentar el número de usuarios de esos canales de pago y permitirle a un mayor número de beneficiarios acceder a este servicio las sucursales de BPA y Bandec en Holguín se han dirigido a las empresas que tienen domiciliadas por nómina para brindarles la asistencia, sin necesidad de que se dirijan al banco.



Transfermóvil una aplicación sencilla y cómoda que, en el tiempo que lleva activa, ha demostrado su utilidad y sus múltiples beneficios, una oferta que tenemos todos al alcance de las manos y llegó para quedarse, gracias a las proyecciones existentes en el país en relación con el comercio electrónico.