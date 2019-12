Asociación de Bomberos Voluntarios en Holguín evalúa su gestión en el periodo 2017-2019

Aunque la dirección provincial de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cuba (ABVC) en Holguín celebra este martes su Asamblea de Balance, varios meses antes de la fecha prevista mostraba crecimiento en la mayoría de los indicadores que marcan la efectividad de su objeto social respecto a periodos anteriores, refirió el teniente coronel Ofelio Medina Hechavarría, presidente de esa agrupación, que cuenta con más de mil 700 afiliados en este nororiental territorio cubano.



A Medina, como ha ocurrido con tantos integrantes del Cuerpo de Bomberos de Cuba (CBC), le entró el bichito de apagafuegos desde que servía en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), donde le asignaron la misión de atender la protección contra incendios (PCI) en las unidades a las que pertenecía, y para completar su preparación y compromiso en 1985 lo designan al cargo de Segundo Jefe de PCI del Ejército Oriental, que entonces abarcaba de Ciego de Ávila a Guantánamo.



Por su experiencia en la actividad, al licenciarse de las FAR asume la dirección provincial de la ACBV en esta provincia, que cuenta con filiales en Mayarí (que atiende a los municipios de Báguanos, Cueto, Sagua de Tánamo, Frank País y Moa); Banes (a la que se subordina Rafael Freyre); Holguín (a la que pertenecen Urbano Noris, Gibara, Calixto García y Cacocum), así como la filial del municipio Antilla.



La ABVC es brazo derecho del CBC en lo referido a la prevención de incendios, precisa Medina, "porque llegamos muchas veces a donde no pueden hacerlo las fuerzas profesionales, pues nuestros órganos de base actúan en las comunidades, en los objetivos no priorizados como placitas [puntos de ventas de productos agrícolas], farmacias, locales estatales y no estatales, como es el caso de [establecimientos de] los trabajadores por cuenta propia".



Siguiendo el hilo del inicio, ¿Qué indicadores concretan el crecimiento y mejoramiento cualitativo del trabajo de la Asociación en esta etapa 2017 – 2019?



"Aunque se nos orientó celebrar la asamblea nueve meses antes de lo previsto en el cronograma, significo que crecimos en 14 órganos de base, llegando ahora a 55; de mil 311 asociados, aumentamos a mil 708, de los cuales 400 son mujeres; tenemos mayor número de trabajadores de referencia; creamos otro órgano de base en el municipio Frank País, con 23 asociados".



"También hubo mejores resultados en la divulgación y propaganda de nuestra labor y sobre el fortalecimiento de las estructuras, incluyendo un programa radial que se ha mantenido con dos emisiones mensuales, gracias a la vinculación sostenida por algunos periodistas y al interés mostrado por nuestro activista Norge Serrano Concepción, quien además se preocupó por la calidad de las clases instructivas a los asociados".



¿Quiénes sobresalen en esta etapa que analizan hoy?



"Estimularemos a las unidades de bomberos voluntarios de Gibara por destacarse en la prevención de incendios y la realización de acciones de rescate y salvamento durante el enfrentamiento a eventos naturales como tormentas tropicales; y a la de Arroyo Seco, de ese propio municipio costero, por mantenerse en completa disposición combativa ante cualquier situación de emergencia. Significo que Gibara, sin contar con fuerzas profesionales, también cuenta con órganos de base en las comunidades de Velasco y Floro Pérez, cuyo trabajo preventivo es reconocido por la población y los organismos que apoyan su labor".



La ABVC en Holguín sostiene un amplio y efectivo trabajo de información y formación vocacional con las escuelas ¿Pudiera referir algunos resultados?



"Sí, como no, esa vinculación con las escuelas y la atención a los 78 círculos pioneriles de interés con que contamos garantizan en parte la continuidad del Cuerpo de Bomberos, porque muchos de esos niños se enamoran de la actividad y algunos de ellos solicitan incorporarse a esa fuerza especializada del Minint cuando se incorporan al Servicio Militar Activo".



¿Pudiera mencionar los círculos con mejores resultados en la etapa?



"Sin lugar a dudas, los mejores resultados están en el seminternado de primaria “Ronald Andalia Nieves”, del Consejo Popular de Pueblo Nuevo, [en Holguín] porque la dirección de la escuela y los maestros han asumido ese proyecto institucional con mucho entusiasmo, creatividad y asumen la participación de otros factores comunitarios, que se benefician con las actividades de ese círculo".



"De la misma manera se ha logrado un trabajo cohesionado en la escuela “Hilda Torres”, del propio Consejo Popular, cuyos maestros se convirtieron en facilitadores en el trabajo con los jóvenes. Los resultados se aprecian en la comunidad, al dialogar con personas de diferentes sectores sociales te hablan de lo que se hizo, lo que se hará mañana y lo que puede hacerse para mejorar la preparación de los pobladores para evitar lamentables siniestros y cómo actuar en caso de que se genere alguno".



Medina comentó que no podía dejar de mencionar la labor de apoyo de varios compañeros, de manera voluntaria y muy efectiva, entre cuyos nombres aparece en primera línea, "el incansable Ernesto Verdecia, siempre preocupado y ocupado del trabajo con los jóvenes y la apreciación de sus progresos".



Como hoy tiene lugar la Asamblea Provincial del CBVC, seguramente se entregarán muchos reconocimientos y estímulos. ¿Pudiera mencionar a los organismos que más apoyo le brindan?



"Por supuesto, no hubiéramos obtenido estos y otros logros sin el apoyo incondicional y permanente del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno, las FAR, el Minint y nuestro querido Cuerpo de Bomberos de Cuba, a los diferentes niveles. A todos, nuestro agradecimiento más sincero y el compromiso de seguir siempre adelante en las misiones que nos han sido encomendadas".