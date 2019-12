José Antonio, un azucarero con una hermosa historia

José Antonio Caballero Ávila es trabajador de la industria azucarera, quien lleva 50 años vinculado al central "López-Peña", del municipio de Báguanos. Sobre su vida laboral nos comenta: "Comencé a trabajar como obrero agrícola en la antigua brigada # 7, donde producíamos viandas, granos, vegetales y criábamos animales para obtener carne con destino a los comedores obreros y venta a los trabajadores en placitas para ese servicio.

"El deseo de superarse y las posibilidades para ello favoreció a José Antonio, quien agregó: "Matriculé en la escuela de capacitación técnica de Tacajó, y primero me gradué de operador de equipos ligeros, por lo que, de obrero agrícola, me convierto en operador de tractor, roturando la tierra, trasladando productos en carretas y haciendo varias tareas. Además, trabajé como operador de alzadora, levantando caña para los camiones. Entonces, seguí capacitándome y logré convertirme en operador de compresores en la industria, tarea que hoy desempeño".



Caballero es un hombre serio, responsable y muy disciplinado en su trabajo y sobre ello nos dijo: "Durante varios años me mantuve como custodio en el central y luego ocupé el cargo de jefe de grupo de seguridad y protección. Los custodios son hombres y mujeres muy esforzados, a veces hay quienes quieren corromperlos y, en complicidad, sacar recursos ilegalmente de la industria. Mis custodios nunca cedieron a tales propuestas, si alguien se las hacía".



En el área de los compresores lleva 10 años y dice: "Me siento a gusto manipulando este equipo. Soy útil a la industria y he resultado vanguardia y mejor trabajador en múltiples oportunidades, por lo que he sido estimulado. Ser azucarero y cincuentenario es un orgullo para mí.



“En enero cumpliré 67 años de vida y aún no pienso jubilarme, puedo seguirle aportando al país, que tanto necesita de los obreros para resistir, avanzar, enfrenta el bloque yanqui y vencer".



Modesto y sencillo, Caballero no exhibe ninguno de sus reconocimientos. "Tengo varias medallas, conquistadas a base de sudor y sacrificio. Entre ellas, la "Jesús Suárez Gayol", la "60 Aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias", de "Combatiente Internacionalista", la de la "Amistad Cuba-República Popular de Angola", la de 50 donaciones de sangre y otros reconocimientos".



- Me han dicho que cumpliste dos misiones internacionalistas. Háblame de aquellos momentos. –



Acudí a Angola en la primera misión en 1977. Me mantuve como jefe de una batería antiaérea. Participé en acciones en Menongue, Yamba y Matala. Eran días difíciles, pero nos crecíamos ante los ataques enemigos. Resulta triste ver caer a un compañero en combate, pero tienes que seguir en tu trinchera. Yo viví aquellos momentos, expresó.



Entonces, luego retornas a Angola..



- Sí, volví por segunda vez como jefe de Plana de un grupo artillero antiaéreo en 1983. En Yamba permanecí por 29 meses. La guerra es dura, pasas por momentos que no deseas, pero era la orden del Comandante en Jefe Fidel Castro, el amor solidario por un pueblo agredido te hacen levantarte, y entonces no hay motivos para virar el rostro. Creo que cumplí con Fidel, con Agostinho Neto y con mi pueblo, al que tanto quiero y por el cual estoy presto a dar la vida.



José Antonio confiesa ser feliz con la familia. "Tengo dos hijos que están bien formados e integrados a la Revolución. La hembra es Carina, funcionaria pública que labora en el Registro de la Propiedad, y el varón José Antonio, oficial del Ministerio del Interior. Su madre, Sonia Cruz Ruiz, ya fallecida, fue una gran compañera, tanto en momentos gratos como difíciles. Nunca podré olvidarla. Con ella y con mis hijos he sido un hombre feliz".



Solidario con los jóvenes, sobre todo enseñando a quienes trabajan en el central, José Antonio señala: "A los jóvenes, los convoco a levantar las banderas por las que otros cayeron. La Revolución confía en ellos y deben luchar para mantener las conquistas alcanzadas, siempre tomando como referente a José Martí, a Fidel Castro y a los líderes históricos, quienes abandonaron sus comodidades y se unieron a su pueblo para llegar a lo que hemos conquistado. Hoy más que nunca están vigentes más palabras del Che cuando dijo: “la arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud”.