De Puerto Rico a Holguín, cargado de amistad

Importantes lazos históricos, de amistad y solidaridad unen a puertorriqueños y cubanos. Eso justifica la alegría que experimentamos cuando nos descubrimos en cualquier escenario y el diálogo surge casi espontáneamente, como me sucedió con Leonardo Cruz Morales en una de las actividades que organiza la delegación del Instituto de Amistad con los Pueblos (Icap) en Holguín en apoyo a justas causas de los pueblos.





Bajo los influjos de un radiante sol mañanero, Leonardo acompañaba a Lupe Isabel Fernández, delegada del Icap en esta nororiental provincia cubana, en un matutino especial en el que un destacamento de pioneros reclamaba el cese del bloqueo financiero, económico y comercial de Estados de América contra Cuba, la libertad del expresidente brasileño Lula da Silva y paz absoluta para la República Bolivariana de Venezuela.



Este borinqueño se mostró muy emocionado, como sus compatriotas, Luis Pellot Ferrer y Milton David Medina, quienes vienen por primera vez a ¨este archipiélago de la libertad, en la que uno se siente tan a gusto por la calidez de su gente y las cosas que no se ven en otras partes del mundo, como esa de que los niños expresen libremente sentimientos tan lindos como la solidaridad¨, me dijo casi en un susurro, mientras los presentes aplaudían al coro infantil que interpretó ¨Cuba, que linda es Cuba¨, creación reconocidísima de Eduardo Saborit.



En un aparte, tras concluir el impactante matutino especial, pude conversar más detenidamente con Leonardo, nombre derivado de la unión de las palabras latinas Leo (león) y hard (fuerte), que significa, “El que es fuerte como un león”.



Cuando se lo comenté sonrió ligeramente y me confesó que, aunque ciertamente ha sido fuerte en el enfrentamiento a los avatares de la vida de su pequeña isla colonizada por el mayor de los imperios, más bien es una persona sensible, que ve en Cuba lo que quisiera para su amado pueblo.



“A mí se me perdió la cuenta de las veces que he venido a Cuba, porque cada vez que tengo una oportunidad viajo para reencontrarme con los amigos que tengo aquí y participar con el Icap en todas las actividades que sean posibles. Eso me alimenta el espíritu y es una manera de mostrar mi solidaridad con este pueblo y su justa lucha para mantenerse libre, digno e independiente”.



Al preguntarle sobre lo vivido en Guantánamo, en el VI Seminario Internacional por la Paz y la Abolición de Bases Militares extranjeras, quedó en silencio antes de responder y vi cómo se le nublaban los ojos, porque es terrible –dijo- ver esa imposición de fuerza en un pedazo de suelo de un país que se hizo libre a costa del sacrificio de muchos de sus hijos. Entonces me habló de lo interesante del seminario y sobre todo, de cómo recibieron a los delegados en Caimanera. “Es gente buena y patriota, esa que vive allí, a las puertas de la base, que también ha sido utilizada como cárcel de prisioneros considerados terroristas”.



Dice Leonardo que para comprobar la falsedad muchas difamaciones sobre Cuba en los medios de comunicación de diferentes partes del mundo, hay que venir aquí y traer a otros, para que entonces tengan sus propias vivencias y hagan un criterio personal. ¿Ejemplo?, su compañero de viaje, Luis G. Pellot Ferrer, quien nunca antes había venido a Cuba y le aseguró que a partir de ahora regresará cada vez que se le presente una nueva oportunidad.



“En estos días he tenido vivencias fabulosas”, me comentó Pellot Ferrer, quien conocía a Cuba por medio del diario Granma Internacional, el programa televisivo Mesa Redonda y otras publicaciones radiales, digitales y alguna prensa escrita que se caracteriza por su objetividad y seriedad en el tratamiento de los temas. “Pero no es lo mismo venir, verlo todo con mis propios ojos, conocer personas, obtener información a partir de ellas, en fin, ha sido una experiencia muy singular”.



Como Leonardo, también Luis me habló de cómo le impresionó el desarrollo del seminario y el encuentro con los caimanerenses, cuya historia no se detiene, pues la escriben todos los días frente al enclave naval de Estados Unidos, por cuya razón se dice que Caimanera es la primera trinchera antimperialista de América.



Siempre hay una primera vez para todo, le dije a Luis, y entonces me confesó que en el caso de esta visita a Cuba le sucedió lo mismo que cuando enamoró a su primera novia. “Me puse nervioso desde que decidí venir, porque no sabía si el viaje cubriría mis expectativas¨ ¿Y las cumplió?, pregunté.



“Yo no diría que las cumple, si no que las ha superado, porque Cuba no es solo un país en Revolución que lleva casi 60 años venciendo todo tipo de agresiones y el más férreo bloqueo imperialista. Cuba es un país, pero no fuera el país que es si no tuviera un pueblo como este, que hace posible hasta lo que para otros pudiera parecer imposible, y tiene un concepto muy claro de la solidaridad, que practica con mucha entrega y amor”.



Claro que puertorriqueños y cubanos nos entendemos a la perfección, porque pertenecemos al Caribe, nos une la historia e incluso la sangre. Nos parecemos mucho físicamente y cuando tenemos la oportunidad de compartir, nos tratamos con familiaridad, como suelen hacer los buenos amigos.



Un placer haber conocido a Leonardo, Luis, y Milton, quien no habló mucho conmigo pero sí accedió a compartir la interpretación de dos temas musicales muy queridos: Cuba, que linda es Cuba y Borinquen, la tierra del Edén.