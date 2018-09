Constituye prioridad proceso inversionista en Holguín

El proceso inversionista sigue siendo prioridad en la provincia de Holguín, pues es parte fundamental de los lineamientos de la política económica y social del país.

Según trascendió en la última reunión del Consejo de Administración Provincial, en el año 2017 se terminaron aquí mil 335 obras constructivas, como inversión, reparación y mantenimiento y por el aporte a la contribución de desarrollo local.

Es oportuno señalar que estas acciones contribuyeron de forma integral a la atención y mejora a las condiciones de vida de varias comunidades en los municipios de Holguín, Urbano Noris, Sagua de Tánamo y Rafael Freyre.

Para este año, el plan de inversiones es de 800 millones de pesos, de ellos 24.3 millones en pesos convertibles.

Según explicaron las autoridades del CAP, está previsto que en 2018 se realicen en Holguín más de 520 inversiones, tanto en empresas de subordinación nacional, como en entidades de subordinación local.

El cumplimiento de los planes de reparación y mantenimiento de empresas y establecimientos resulta esencial, pues permite extender la vida útil de muchos inmuebles y garantiza igualmente un servicio de calidad a los holguineros.

El Consejo de la Administración insiste en su importancia

En la actualidad, se mantiene el funcionamiento del Comité de Evaluación de las Inversiones de la Provincia presidido por el Consejo de la Administración. Al cual por parte de la Dirección Provincial de Economía y Planificación de conjunto con la Vicepresidencia para la Construcción del CAP, elaboraron su reglamento que rige su funcionamiento y responsabilidades de sus integrantes, siendo aprobado y puesto en vigor, lográndose una mayor exigencia y control

Hasta la fecha los organismos con mayor incidencia en el incumplimiento de las inversiones se encuentran AZCUBA, CIMEX, MIC y el OLPP, fundamentalmente por la no entrada de suministros materiales en tiempo como el cemento y el acero y los equipos de importación, además los municipios Báguano, Cacocum y

Cueto incumplen sus planes con representación en los organismos de AZCUBA. A pesar de las causas y cumplimiento de lo planificado es de alertar que se debe tener presente el cumplimiento del plan anual que solo representa el 43.0 % del total con mayor incidencia en los organismos INRH, AZCUBA, Inmobiliaria ALMEST, CIMEX, MIC, PESCAHOL, MINTUR, ADUANA y el Poder Popular y evitar que existan casos que acomoden sus planes y afecte el cierre del año.

La Dirección Provincial de Economía y Planificación mediante la coordinación del curso del Decreto 327 en la Región Oriental y la comunicación con todos los organismos implicados en el proceso inversionistas desde el año 2015 se han capacitado 1 652 personas y 752 corresponden a la provincia, además como rector de la actividad realizan visitas de control a las Inversiones señalándoles las principales deficiencias y orientándoles en el cumplimiento del referido Decreto, en el transcurso del año han realizado 120 acciones de control no obstante en las visitas falta mayor profundidad e intencionalidad en identificar las principales causa en el orden organizativo y aprovechamiento de la jornada laboral. Las direcciones municipales se mantienen con la fluctuación de los especialistas en los Departamentos de Inversiones, mencionar que los municipios con mayor problemática se encuentran Holguín, Báguano, Gibara, Banes, Calixto García y Moa.

A pesar de las acciones de capacitación, control y desde los diferentes sujetos del Proceso Inversionista se evidencian dificultades generales relacionadas con la falta de Preparación Técnica y Económica de los inversionistas y Constructores, insuficiente Preparación Técnica de las Inversiones, falta de Control Técnico y Económico, limitaciones con el aseguramiento de los Recursos Materiales con mayor incidencia en el cemento, acero, madera, áridos, falta de Capacidad Constructiva de las Empresas Constructora y limitaciones y demoras con las Importaciones.

El inversionista como elemento primario en la responsabilidad de la eficiencia de la inversión desde su concepción inicial hasta su explotación y control de la marcha en sus diferentes fases, aún no asumen con toda la integralidad sus obligaciones y funciones que les corresponden, presentan demoras y falta de calidad en la elaboración de la Tarea Técnica, paso previo para iniciar la preparación de las mismas que comienza con la solicitud a Planificación Física. Este servicio se requiere a través de la ventanilla única, responsabilidad de Planificación Física que no funciona, por lo que los inversionistas no obtienen en el tiempo reglamentado las distintas consultas de los organismos afectando la entrega de las regulaciones, licencias previas y microlocalizaciones de las inversiones antes de la elaboración de la ingeniería básica y luego es que se solicita la elaboración, elemento que incide en el avance de las inversiones.

Entre las responsabilidades del inversionista aún le falta mayor exigencia por la calidad, los presupuesto aprobados no se corresponden con el alcance propuesto y no se garantiza que el contrato constituya la principal herramienta para que se cumpla lo proyectado en la inversión, faltándole mayor preparación a los especialistas designados, a nivel de organismos y entidades no se tiene en todos las estructuras especializadas para atender la actividad y algunos casos se realizan por las Subdirecciones Económicas, faltándole preparación, jerarquía y condiciones para mantener un seguimiento sistemático y profundo a la actividad, informando mensualmente la ejecución de las obras que en su mayoría carecen de elementos en las valoraciones que realizan, entre ellos se encuentran Comercio Estatal, Farmacias y Ópticas, Servicios Legales, Planificación Física, Transporte, Servicios a la Salud y Servicios al Arte.

Los proyectistas en su aporte al desarrollo económico y social deben continuar elevando su incidencia en profundizar más en las propuestas de los proyectos que logren la incorporación de los adelantos científico-técnicos a la inversión, así como las soluciones bioclimáticas y las fuentes renovables de energía, el ahorro y uso racional de los portadores energéticos. Se aprecian limitaciones con la disponibilidad de proyectistas para asumir los proyectos que no constituyen programas priorizados afectando la preparación del resto de las obras. En la elaboración de proyectos UMBRALES debe proyectarse a través del Proyecto de Desarrollo Local de Ingeniería y Diseño mayor capacidad para asumir las necesidades de la Provincia.

Los suministradores que aseguran las inversiones no satisfacen las solicitudes de los recursos y equipos afectando la continuidad de las etapas definidas en el proyecto y provocando atrasos del cronograma y puesta en marcha, incidiendo además en la factibilidad económica y recuperación de la inversión. Se afectan por el aseguramiento de recursos las inversiones del INRH en la Rehabilitación de redes Holguín, Rehabilitación Acueducto Báguano, Programa de Acueducto y alcantarillado de la Vivienda, las Obras del Polo Turístico Ramón de Antilla (Crédito Rafín) y Campo de vuelo Aeropuerto. Entre los principales recursos que se han afectado se encuentran el cemento, acero, maderas, tuberías, combustible y equipos de importación que aunque están contratados con proveedores y no han tenido aseguramiento. Aún el suministrador no garantiza la transportación de los pedidos y constituye un elemento que afecta al inversionista. Las entregas de los recursos materiales que respaldan el plan de inversiones y mantenimientos constructivos se han comportado muy bajos, solo se da respuesta al plan de acero al 4.9 %, la madera al 4.3 % y el cemento al 17.8 %, lo que está dado por dificultades en la disponibilidad de los proveedores, afectado por la producción nacional.

Para asumir el proceso inversionista en la provincia se reitera la falta de capacidad constructiva por las empresas constructoras, mantienen el déficit de fuerza de trabajo, mal estado técnico de los equipos, insuficiente y obsoleta tecnología especializada para asumir la tarea técnica definida en los proyectos. Las brigadas de la ECOPP y UMBRALES fundamentalmente no logran organizar la ejecución de las obras que garanticen el avance físico y aseguramiento de recursos, además se deben elevar las condiciones de trabajo donde no se tienen todos los medios necesarios y las acciones de atención al hombre son insuficientes.

Actualmente se evidencian atrasos de los constructores según cronogramas, así como el incumplimiento en la elaboración de la documentación técnica de la ejecución de la obra y no se logra siempre la participación del proyectista y el suministrador en el proceso para asegurar la continuidad de las construcciones, conllevando a la improvisación en elementos técnicos de las inversiones. Mencionar la incidencia de los constructores en el avance de las obras, la ECOING # 9 no ha entregado la preparación técnica de la Planta Potabilizadora, la ECOA # 19 ha presentado inestabilidad con la fuerza de trabajo en el programa de Acueducto y alcantarillado de la vivienda, en la rehabilitación de redes Holguín existe morosidad por el constructor y la ECOPP plantea no tener combustible asignado para ello, así como para la rehabilitación del acueducto Cueto, elementos que demuestran la falta de integralidad en la preparación de las inversiones.

La Reparación y Mantenimiento es esencial En la actualidad, se mantiene el funcionamiento del Comité de Evaluación de las Inversiones de la Provincia presidido por el Consejo de la Administración. Al cual por parte de la Dirección Provincial de Economía y Planificación de conjunto con la Vicepresidencia para la Construcción del CAP, elaboraron su reglamento que rige su funcionamiento y responsabilidades de sus integrantes, siendo aprobado y puesto en vigor, lográndose una mayor exigencia y control al influir en los organismos para el cumplimiento del Decreto 327/2014 del Consejo de Ministros y las Resoluciones dictadas por los diferentes Ministerios.

Para garantizar la sostenibilidad y durabilidad de las instalaciones con el fin de alargar su vida útil, ésta actividad también debe ser preparada con todos las acciones constructivas necesarias a tener en cuenta desde la preparación hasta el sistema de gestión de mantenimiento a aplicar, en la mayoría de las acciones requieren de autorización de las Direcciones Municipales de Planificación Física, lo que no siempre se cumple por las entidades.

El Plan Territorial de mantenimiento constructivo asciende a 115.1 millones de pesos y su ejecución alcanzó 61.9 millones para el 53.8 % de lo planificado, los organismos con menor por ciento de ejecución se encuentran: ADUANA y la Inmobiliaria ALMEST del GAE, en el cual ha influido también la dificultad con la asignación de recursos materiales.

Al evaluar las principales deficiencias que inciden en el cumplimiento de las inversiones y la reparación y mantenimiento se puede afirmar que existen reservas que los organismos en el control y ejecución pueden hacer para lograr las transformaciones que se proyectan con el proceso inversionista, entre las que se encuentra:

 El Consejo de la Administración logre que el Comité de Evaluación de las Inversiones de la Provincia funcione y exija a nivel de municipio una estructura similar.

 Constituir en los centros que lo requieran, equipos de trabajo para evaluar sistemáticamente la integralidad de las inversiones y completar los grupos existentes con fuerza de trabajo especializada en las inversiones.

 Exigir que todas las obras de inversión tenga su preparación técnica y el cronograma de ejecución.

 Cuando la complejidad de la obra lo amerite contratar un tercero para que controle la ejecución de la obra, papel que le corresponde al inversionista.

 El proyectista realice de oficio durante la fase de ejecución de la inversión el control de autor de todos los proyectos contratados e informar periódicamente al inversionista.

 Promover el uso de las fuentes de energía renovable, el ahorro y uso eficiente de la energía como solución energética principal durante todas las fases del proceso inversionista, lo que responde al lineamiento 102 y 204.

 Prever la elaboración de los planes perspectivos a 5 años y hasta el 2030 como parte del programa de desarrollo propio de los mismos planes.

 En todas las inversiones es necesario realizar los estudios de post inversión con el fin de evaluar la rentabilidad o el impacto social de las mismas.

 Incorporar en la planificación de los presupuestos el financiamiento para la reparación y mantenimiento en todas las Entidades como continuidad para garantizar su sostenibilidad.