Pedro Pascual el amigo de Fidel Castro (+audio y video)

Compañero de aula y amigo de la infancia del niño Fidel Alejandro Castro Ruz es Pedro Pascual Rodríguez Rodríguez quien cumple 94 años este 23 de octubre y está firme y fuerte como un jiquí, así me han dicho, pero al llegar casi de madrugada a Birán, lo compruebo.

Conserva en su memoria toda la historia que compartió con el líder histórico de la Revolución cubana y se alegra al contarla:

“Tendría unos siete u ocho años cuando conocí a Fidel, yo me encontraba en la escuela pública de Birán cuando lo mandaron a él a estudiar, estuvo muy poco tiempo como un curso o curso y medio, porque después lo mandaron para Santiago de Cuba porque decían que era muy inteligente”.

“Cuando venía de vacaciones se reunía con todos los muchachos, éramos muy pobres, extremadamente pobres, íbamos al charco del Jobo, nos bañábamos allí, jugábamos al gárgaro, teníamos una guarida, al que topaban en la guarida no se quedaba, pero al que topaban cuando uno le caía atrás al otro, ese se quedaba y le caía atrás a los demás. Le decíamos el salto mortal a ese de tirarse de los barrancos y bajar a lo profundo del charco. En eso andábamos Benito Rizo, Carlos Falcón, Flores, Juan Falcón, habíamos unos cuantos. Para Fidel nosotros éramos igual que él, no había distinción, visitaba a todas las gentes que vivíamos casi en la miseria”.

“Mongo tenía dos pares de guantes de boxeo y en la valla formó un ring y ahí practicábamos al duro”.

“Un día estábamos en el juego, Fidel tenía un par de zapatos tenis que tenían una suela bien gruesa y yo saltaba mucho, era muy liviano, entonces para que no saltara, él venía, me pegaba su pie sobre el mío y se moría de la risa. Practicamos boxeo mucho tiempo y un día tumbaron a Fidel pero yo no estaba ahí. Nos convertimos en verdaderos boxeadores”.

“Fidel visitaba a todos los haitianos, a los vecinos, andaba por la zona de Marcané y veía la pobreza, todos los ranchos que habían, los haitianitos que tenían la casa forrada de yagua, cobijada de guano y el piso de tierra, el cemento cuando aquello no se conocía. Había una pobreza extrema en aquel tiempo no solo en Birán sino en toda Cuba, pobreza, enfermedades de todo tipo, entonces parece que Fidel fue captando todo aquello y se decidió por ser abogado”.

“Un día cuando estaba estudiando en la universidad, casi al graduarse, yo venía de Holguín y él de Banes, nos encontramos en Marcané, y me dice: Paquito de dónde tu vienes, le digo: de Holguín, que tengo a una hija enferma, no le sirve la leche de la madre; entonces me dice: espérame, nosotros vamos para allá, estamos esperando a que Ramón (Mongo) termine ahí; me dice: en qué tu anda; le digo: me iba a ir a pie; y me solicitó que esperara; cuando salimos me buscó un poco de latas de leche evaporada y me dice: tú verás que tu hija se te va a poner bien; y fue verdad que se puso bien”.

Paquito se sentaba en la misma fila de Fidel

“Si en la misma hilera, Fidel se sentaba en el primer asiento y yo como en el tercero o cuarto, no recuerdo bien”.

“A mi me dicen que Fidel brincaba por la ventana cuando la maestra Eufrasita le iba a dar porque se portaba mal pero lo cierto es que no recuerdo nada de eso, yo veía a Fidel que se portaba bien, él único que saltaba por la ventana era Carlos Falcón que no aprendió absolutamente nada”.

“Hubo un tiempo en que Fidel y Mongo (Ramón) visitaban en Pinares de Mayarí, un lugar que le dicen Casimba, donde Castro tenía un comedor, una tienda, tenía a obreros trabajando y contaba con unos 14 a 17 camiones para tirar madera, después Fidel se fue otra vez para la universidad”.

“A él le gustaba la exploración, jugar a la pelota, caminaba por ahí; él, Mongo y Raúl comenzaban a practicar con un rifle de calibre reducido, y con perle; aquí habían muchos júcaros y en todo ese árbol ellos tiraban”.

“Otras veces salía por ahí a caballo, se iba por la vuelta de Marcané, tenía relaciones en la bomba de gasolina y salía por la United donde había quien cogía cogollos de caña, lo amarraba para cobijar los ranchitos. Los fogones que tenían eran en la tierra”.

“Ya siendo joven jugábamos a la pelota, yo pensaba que era un buen bateador, él empezó a tirarme pelota y en todas me ponchó”.

“A Fidel le gustaba todo tipo de deportes”.

“Ya después que se fue para la universidad cuando venía yo estaba en la tienda de Hevia donde Ángel Castro (padre de Fidel) me había puesto, un día le dijeron que yo estaba dando reuniones comunistas y Castro me sacó de dependiente. Era mentira, las reuniones las dábamos muy secretas, donde nadie lo supiera”.

Sabemos que Paco es fundador del partido Socialista Popular (PSP) y que Fidel conversó con usted sobre el tema.

“Yo ingresé en el Partido Comunista en 1940 y de ahí venía de Chaparra, Dioscario Cisnero Díaz, uno de los que mandaban del Partido a trabajar con nosotros en lo que era la política, nosotros hicimos varios Comités, uno aquí en Birán y otro en Canapú, pero ni Fidel ni Raúl fueron nunca anticomunistas, a pesar de que hasta nuestras familias eran anticomunistas porque con la propaganda que había imagínate. El día que yo venía de Holguín y él de Banes, me dijo: yo vengo de una reunión del Partido Ortodoxo, dice: Paquito yo veo que ustedes los comunistas se reúnen y siempre llegan a acuerdos y nosotros nunca llegamos a acuerdos, qué tu cree, yo tengo ganas de meterme al Partido Comunista; le digo: no chives Fidel, tu estás bromeando conmigo; dice: no, no, te estoy hablando en serio, a quién hay que ver para ingresar al Partido; digo: bueno al doctor Castillo, a Loynaz Hechavarría, que era el Secretario General; o al doctor Galán, ve a ver a esa gente, yo creo que eso no hace nada porque hay personas como Juan Marinello que es un doctor, hay muchos doctores ahí que son clase media, no importa que tu seas hijo de un terrateniente, ni nada de eso, pero al principio pensé que era broma de Fidel”.

“Para ser del Partido en aquellos tiempos había que tener valor y tener una firmeza de verdad y una convicción, porque aquello era de madre, se le negaba el trabajo a uno, y había que salir a deambular a ver que encontrábamos, era una dictadura de Estado lo que había”.

“En una ocasión Loynaz nos explicó que Fidel había dicho que venía en una expedición, si eso era verdad nosotros no podíamos dejar que a Fidel lo cazaran como a una paloma, nos dijo que él le había planteado a Mongo de que nosotros éramos unos de los primeros que necesitábamos armas”.

“Cuando las Pascuas Sangrientas mataron a Loynaz, después comenzó la persecución contra nosotros, eso fue muy difícil, tuvimos que abandonar a Birán”.

“Si Castro y Lina estuviesen vivo después de todo lo que han realizado Fidel y Raúl, estuvieran orgullosos de sus hijos porque es verdad que lo cambiaron todo por completo”.

“Después del entierro de Lina en el cementerio de Marcané, Fidel vino a conversar con nosotros, eso fue el día siete u ocho de agosto de 1963, se había hecho una Granja y estaba Feliú que era el administrador que habían puesto y el Comandante empezó a conversar con nosotros, dice: qué le parece si aquí en Birán hacemos un pueblo, dónde ustedes creen que se puede hacer un pueblo, unos decían un lugar y otros señalaban otro, y al fin determinamos que fuera aquí en el centro; dice uno: y no se le puede poner corriente a los vecinos; y Fidel: eso cuesta muy caro, ustedes no saben lo que cuesta poner a cada vivienda de forma aislada la corriente, tiene que hacerse una comunidad y empezó luego a organizarse su construcción, porque también comenzó a hacerse una presa y a los vecinos había que sacarlos”.

“Fueron muchas las veces que hablé con Fidel pero después del triunfo de la Revolución esa vez y otro día cuando se celebró en Santiago de Cuba un Congreso Campesino”.