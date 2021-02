Benny Moré, la voz más alta del canto popular

El 19 de febrero de 1963 dejó de existir físicamente Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, con apenas 43 años de edad y dueño y señor de una inigualable trayectoria artística que lo convirtió, por derecho propio, en una gloria de Cuba.



Quizás ese nombre no le resulte muy conocido, pero si le digo que se trata de Benny Moré, El Bárbaro del Ritmo, el Sonero Mayor de Cuba, o simplemente El Benny, entonces si usted identificará a ese ídolo de las multitudes, a ese genio musical que fue, es y será por siempre un orgullo de los cubanos.



Han transcurrido desde su deceso 58 años, pero a pesar del tiempo, aquel genial músico cubano, cantante y compositor, se mantiene en la preferencia del público y de los amantes de la buena música en cualquier parte del mundo.



Nació el 24 de agosto de 1919 en Santa Isabel de las Lajas, actual provincia de Cienfuegos; negro, pobre y de procedencia humilde, dotado de una exquisita y bien timbrada voz de tenor, extraordinaria capacidad de improvisación, y con un singular estilo para dirigir su Banda Gigante, como llamó a su orquesta.



Se dice que no realizó estudios musicales, pero su innata vocación musical y su genio creador lo convirtieron en un caso excepcional. Hay una anécdota que así lo demuestra cuando alguien se interesó por ese aspecto y recibió esta respuesta del Benny: “Mira, mi socio, yo de música no se una papa, aunque la mayoría de las cosas que interpreto tienen letra y música de mi creación”...



Artista de genuina cubanía, fue fiel y consecuente con su origen y la fama conquistada no varió ni un ápice su apego a la tierra que lo vio nacer, por lo cual rechazó ofertas para que se estableciera fuera del país, y les respondió: “Lo que sucede es que me abruma la fama y hasta el dinero. Como nada de eso me enloquece, no acepto coqueteos con la gloria. Más bien los rechazo”.



¿Quién no se deleita escuchando sus inolvidables creaciones. Bastaría señalar solo algunos títulos: Santa Isabel de Las Lajas, Maracaibo Oriental, ¡Oh Vida!, Bonito y Sabroso, Dolor y Perdón, Mata Siguaraya, Bonito y sabroso, Que bueno baila usted.

Finalizo este modesto recordatorio a manera de homenaje a Benny More, en el aniversario 58 de su fallecimiento, señalando como lo califican muchos especialistas en de la musicología como la voz más alta del canto popular cubana.