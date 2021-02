Amor en tiempos de Pandemia

En busca de una historia de amor en tiempos de Covid-19 nos contaron sobre ellos: Yasmany y Yeisniery, dos jóvenes holguineros que dieron su paso al frente para apoyar el trabajo del personal de Salud en esta dura batalla contra la epidemia.

El Día del Amor y la Amistad

A través de la red social Whatsapp conocimos como el amor de estos jóvenes se vistió de verde para dar su disposición en la zona roja del Hospital Militar Doctor Fermín Valdés Domínguez de la provincia de Holguín.

Yasmany César Cabrera Silva, profesor y secretario general del Comité de Base del Politécnico Luis de Feria, no dudó en dar su disposición cuando fue convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) para esta importante tarea, sin embargo no decidió ir solo, sino que se hizo acompañar en esta aventura de su pareja, Yeisniery Diana Leyva Reyes, maestra del seminternado de primaria Dalquis Sánchez, quien no vaciló en acompañar a su Amor, como cariñosamente se dicen.

“Yo ya había apoyado en el llamado que hizo la UJC en la primera oleada de la enfermedad, en un centro de aislamiento, ahora me estaban convocando para estar en zona roja en el Hospital Militar y no dudé en dar mi sí, se lo comento a mi pareja y ella se puso un poco triste porque había la posibilidad de que no estuviéramos juntos el 14 de febrero, entonces decidimos que iríamos juntos y así fue”.

“Nosotros somos una pareja muy unida y cuando ´Mi amor´ me dice que no íbamos a estar juntos el día de los enamorados, no me gustó mucho esa idea, y sin dudarlo le dije que si aceptaban yo lo quería acompañar y así lo hicimos”.

Según nos cuentan el trabajo era fuerte y sin descanso, incluso en los primeros días les tocó desempeñar diferentes tareas, pero al final de la jornada el premio mayor era saber que se tenían el uno al otro.

“Desde que llegamos aquí fuimos atendidos muy cariñosamente, nos pusieron a trabajar en pantrys, lo que primero estábamos separados, yo en el de los trabajadores y ´Mi Amor´ en el de los pacientes”, según nos cuenta Yeisniery. “Casi no nos veíamos porque el trabajo era desde la seis de la mañana y hasta pasada las diez de la noche y ya llegábamos muy agotados, pero bueno siempre teníamos un espacio para nosotros y estábamos felices de estar juntos”.

“Era una tarea difícil pero teníamos la satisfacción de que estábamos ayudando en la batalla contra la Covid-19, y creo que el estar juntos también nos ayudó a hacerlo de la mejor manera posible, porque nos apoyamos uno al otro”, asegura Yasmany.

Muchos fueron los momentos vividos por estos jóvenes durante este periodo; a pesar de las circunstancias y los peligros a los que pudieron estar expuestos, no faltó la alegría ni el amor entre ellos y entre los que estaban cerca.

“Nosotros aquí aunque hicimos muchas amistades y también podemos decir que ayudamos a alegrarle la vida a los pacientes, en las noches cuando trabajábamos en el pantry, ya trabajando juntos, nos poniamos a cantar, a veces a bailar y los pacientes que estaban en los cubículos cerca, cantaban junto con nosotros, era algo muy lindo, unimos lo útil con lo agradable”, nos dice Yeisniery, que a pesar de que no la vemos, sentimos a través de su voz que nos llega por el teléfono que es una joven muy alegre, cargada de energía positiva.

Hace 11 meses que estos jóvenes viven intensamente su amor, ellos a decir de la entrevistada se complementan en todo, y está orgullosa de haber encontrado su alma gemela, “yo estoy muy feliz de haberme encontrado con un hombre que tiene los mismos principios que yo, que nosotros nos complementamos en todo, creo que soy muy afortunada”.

En el momento de hacer esta entrevista, estos dos enamorados esperaban en una de las instalaciones del Hospital Militar, por el resultado de su segundo PCR, como parte de la vigilancia epidemiológica establecida, para volver a casa, y continuar viviendo este romance como si todos los días fueran 14 de febrero. Historias como esta nos demuestran que el amor es capaz de hacer realidad lo imposible, cuando se va de la mano de la persona correcta.