El arte de la hospitalidad

Años atrás, un grupo de amigos nos encontrábamos escalando el Pico Turquino, la montaña más elevada de Cuba, y en esa larga jornada que nos llevó más de 12 horas, atravesamos una zona de la provincia de Santiago de Cuba, donde los campesinos nos acogieron como parte de su familia. Nos brindaron agua, para los que estábamos sedientos, mientras otros aceptaron un buen trago de ron que los calentó para continuar el ascenso.

Aquella familia de la cual ahora no me acuerdo de sus apellidos nos acogió con su conversación típica de los hombres de campo y nos animó a seguir hasta el final de nuestra meta: lograr llegar a la cima. Al marcharnos, por el camino más apropiado, que ellos mismos nos orientaron, alabamos la buena voluntad de aquellas personas.



La historia me viene a la mente, luego de la visita de mis amistades argentinas, quienes en numerosas ocasiones me reafirman que Cuba es un país seguro para el visitante, quien recibe los más altos niveles de hospitalidad y calor humano de su pueblo, algo que muchos consideran frío en Europa y Estados Unidos, por citar algunos ejemplos.



En la Grecia antigua la hospitalidad era un culto. El visitante era recibido en la casa y se le atendía tanto como a un dios, lo cual llegaba al extremo de considerar a un enemigo intocable, mientras estuviera bajo el techo de su anfitrión.



La hospitalidad ha sido, en nuestra cultura, algo sagrado, que ha estado bajo la protección de los dioses, y en cierta manera ha mantenido este carácter, sobre todo cuando se trata de hospitalidad necesaria. Y es justamente el enfermo el más necesitado de hospitalidad cuando está fuera de su casa. Para los peregrinos, mercaderes y turistas, la hospedería, el hostal y recientemente el hotel.



Del latín hospes / hóspitis (huésped, forastero, viajero) deriva el adjetivo hospitalis, que significa hospitalario, propio del que ejerce la hospitalidad, y ya por derivación, benéfico, generoso. Cubículum hospitale llamaban los romanos a la habitación del huésped, y hospitalia al conjunto de habitaciones de los huéspedes. Se denominaba también con esta palabra al conjunto de derechos y deberes de la hospitalidad. También hospitium significaba hospitalidad. Hospitium cum aliquo publice facere era contraer con alguien vínculos oficiales de hospitalidad, comprometerse a prestarse mutuamente hospitalidad.



Los griegos, que tenían en gran aprecio la hospitalidad (porque sin ella hubiesen vivido mucho peor), inventaron el primer contrato de la historia justamente para consolidar las relaciones de hospitalidad entre las familias. Consistía en una piedra u otro objeto que partían en dos, quedándose cada uno de los contratantes con una de las mitades. Al salir de viaje, se llevaba uno los símbolos consigo y para pedir hospedaje donde creía que se le debía, sacaba la media piedra para juntarla con la del amo de la casa. Si coincidían las dos mitades, es que había encontrado la casa que buscaba.



En muchos países la gente de provincia son más hospitalarios que los de la capital política de la nación, aunque parezca una regla, para muchos Estados de este mundo globalizados, valdría hoy reflexionar y hacer un derroche de la hospitalidad a cada paso de nuestras vidas, alimentarla como una necesidad imperiosa hasta convertirla en un placer.



Se me ocurre pensar que viviríamos en un planeta más hermoso sí en todos los confines de nuestra Tierra nos acogieran, a la hora de llegar y de irnos, con respeto y generosidad. Creo importante cultivar en nuestra cultura el arte de ser hospitalario desde el mismo momento que llegamos a este mundo, donde la paz ha sido mancillada por los hombres que tienen en sus manos mucho poder, pero poca inteligencia.



Es de humanos ser buenos hospitalarios, aún en tiempos de Covid-19, pero siempre cumpliendo con las medidas sanitarias, única vía de frenar la actual pandemia.