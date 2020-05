Me formé para salvar vidas

El médico holguinero Joel Leyva Rodríguez, recibió el alta clínica, luego de recuperarse tras ser uno de los casos positivos a la COVID-19 en la provincia de Holguín. Este destacado galeno nos cuenta sobre su contagio y recuperación.

¿Cómo contrajo usted esta enfermedad?



Yo pertenezco a un grupo de trabajo integrado para enfrentar la Covid-19 en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez Landín, exactamente en la sala de terapia intermedia para atender casos polivalentes, es decir casos de todo tipo que lleguen que puedan ser o no presuntivos de padecer la enfermedad.

En uno de esos casos remitido desde el Hospital Vladimir Ilich Lenin por un infarto, lo atendimos y el paciente aproximadamente a los seis días de haber recibido asistencia da positivo a la Covid-19. Independientemente de esa situación, albergábamos la esperanza que ninguno de los 16 compañeros que atendimos al paciente podíamos habernos contagiados.



¿Usted todo el tiempo estuvo asintomático?



Así es, totalmente asintomático. Desde el último contacto hasta el día del diagnóstico del PCR pasaron nueve días. Yo no me sentía nada, incluso estaba en mi periodo de cuarentena y hacia ejercicios dentro del cuarto y mantenía una actividad física normal, no me sentía ninguna molestia.



¿Qué pasó cuando el PCR da positivo?



Me ingresan en el Hospital Militar Fermín Valdés, ese día lo paso normal, me realizan los primeros estudios y aparece una pequeña lesión en el pulmón derecho, radiológicamente sin ninguna manifestación clínica alguna y ya cuando comienza el tratamiento con la Kaletra, el Interferón y la Cloroquína inician los síntomas.

Inmediatamente los cardiólogos realizan un análisis y se percatan de un rose pericárdico y la posibilidad de tener una pericarditis, al hacerme el eco se constata que tengo un derrame en pericárdico y a partir de ese momento el cuadro pasa a ser de grave.



¿Cuál fue su reacción, con la experiencia en la Medicina, al percatarse que su cuadro se estaba complicando?



Realmente fue muy difícil, porque conozco del tema y veía el movimiento de todos los equipos; el ventilador para la ventilación y el desfibrilador encendido y realmente fue muy fuerte porque yo sabía y estaba consciente de lo que podía pasar.



Sus compañeros, que lo atendieron, dicen que usted siempre fue optimista y confiaba en su recuperación…

Sí, yo trate de manejar la situación todo el tiempo, puse mucho de mi parte, traté que la parte psicológica no me afectara, pero le voy a decir la verdad y voy a ser muy sincero, no es tan fácil enfrentarse a una realidad donde usted conoce lo que puede pasar.



¿Cómo valora la calidad del personal que lo atendió en el Hospital Militar?



En el Hospital Militar de Holguín se reúne lo que más vale y brilla de nuestra provincia en atención a la Covid-19.

Yo me atrevo a asegurar que este hospital es la joya de las provincias orientales, es la joya del Ejército Oriental; primero por la tecnología que contamos que es de primer mundo y que está a disposición de nuestro pueblo y segundo por la calidad, profesionalidad y humanismo de los profesionales que laboran allí.

Y no puedo dejar de mencionar la importancia de la biotecnología que es un logro de la Ciencia cubana y, en especial al medicamento 6G20258, que posibilitó detener el proceso inflamatorio mío y me salvó la vida.



¿Cuál es el mensaje que usted le envía a sus pacientes y de forma general al pueblo holguinero, que día tras día llamaba para conocer sobre su evolución?



A mis compañeros, a mis hermanos de iglesia, a mis amigos a todo el pueblo, al grupo de cardiólogos, intensivistas, anestesistas que estuvieron día y noche al lado mío el agradecimiento infinito.



¿Regresaría a la zona roja para luchar contra esta pandemia?



Eso es un hecho, luego de mi recuperación me incorporo a mi puesto de trabajo para seguir apoyando esta batalla, porque es lo que me gusta hacer y porque me formé para salvar vidas.