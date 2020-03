Rocío, mujer ejecutiva en Holguín (+ Audio)

Rocío Frómeta Borges es una emprendedora ejecutiva de la provincia de Holguín con reconocimiento nacional y positivos resultados empresariales. Lidera desde hace ocho años la prestación de servicios técnico-profesionales de proyección, consultoría, diseño e ingeniería en el sector agropecuario y forestal en esta nororiental región de Cuba.

Como directora de la Empresa de Proyectos e Ingeniería del ministerio de la Agricultura en la localidad, ENPA, ha demostrado ser una eficaz y ejemplar profesional en la gestión de los servicios técnicos y recursos humanos a su cargo.



Llegó a esta entidad en el 2008 como proyectista y luego dirigió el área de Diseño hasta asumir por sus conocimientos, méritos y capacidad organizativa, de control y planificación, la responsabilidad total de la empresa con acertada conducción de obras civiles, hidráulicas y servicios de topografía digitalizada que mejoran las condiciones infraestructurales, tecnológicas y productivas de importantes polos agropecuarios en la provincia.



Tiene bajo su gestión administrativa 67 trabajadores y su filosofía empresarial se basa en un entorno laboral de colaboración, superación y unidad que propicien la ejecución de proyectos con alta calidad ante la necesidad de contribuir al desarrollo sostenible de la agricultura.



¿Cuáles han sido sus mayores retos como ejecutiva de la ENPA?



“Dedicar gran esfuerzo al aprendizaje de todo lo relacionado con la agricultura y el programa de desarrollo asociado a las obras hidráulicas del Trasvase Este-Oeste que abarca actualmente a cinco municipios: Antilla, Banes, Cueto, Mayarí y Báguanos. Mi especialidad es ingeniería Civil, tuve que aprender muchas cosas nuevas como sistemas de riego, por ejemplo, también prepararme en temas económicos para lograr que la empresa sea rentable y alcanzar altos índices de productividad. Tuve que estudiar leyes. Dedicar mucho tiempo extra a la superación”.



¿Podría mencionar algunos resultados a partir de su gestión como directora?



“La empresa todos los años crece, cuando comencé como directora estábamos en un millón punto cinco aproximadamente de producción y ya casi alcanzamos los cuatro millones en moneda total; trabajamos en el desarrollo ganadero de la provincia y de sus polos agrícolas para que tributen al turismo y contribuimos, además, con la reconstrucción de obras sociales (casas de abuelo, policlínicos, hospitales)”.



¿A partir de su experiencia que debe tener en cuenta una mujer para dirigir una empresa?



“Lo primero es que te guste lo que haces; la empatía porque trabajas con un grupo de profesionales con diferentes carácteres, ser comprensiva, capacidad de intuición porque lo principal que tiene una empresa es el recurso humano. Si un trabajador se siente apoyado, protegido, entonces los resultados son maravillosos. Establecer prioridades, saber qué es lo principal en cada momento, trabajar en equipo, delegar, consultar, respetar el protagonismo y función de cada cual, instruir a los subordinados, que te secunden por respeto, por resultados. Lograr un ambiente de armonía y unidad”.



¿Considera que hay diferencias en los métodos de dirección entre un hombre y una mujer?



“No, los métodos de dirección son los mismos, quizás en la forma de aplicarlos por nuestras propias características, creo que las mujeres somos más ecuánimes, más detallistas y más exigentes, pero también más sensibles”.



En Cuba, y por ende en Holguín, no existe la desigualdad salarial entre un hombre y una mujer cuando ocupan cargos de dirección, pero ¿habrá algún obstáculo para una mujer que dirige una empresa?



“Al contrario, nos sentimos muy apoyadas, no hay diferencias de ningún tipo, nuestra opinión es escuchada, valorada y aceptada. No pienso que con los años que tenemos de Revolución eso pueda suceder en algún lugar”.



¿Qué aconsejaría a una mujer que esté propuesta para un cargo de dirección?



“Que no asuma por obligación sino de corazón. Hacer las cosas con amor. Entrega, motivación y preparación constante, propiciar la comunicación e influir de forma positiva en el desarrollo profesional y saber que el recurso humano es lo principal, lograr que el trabajador esté satisfecho; y lo mejor es salir de la base porque ya tienes conocimientos y reconocimientos en el colectivo, porque cuando caes del cielo es el doble de esfuerzo para adaptarte”.



¿Satisfacciones, proyectos para el 2020?



“Profesionales, que la empresa siga creciendo y se cumplan los proyectos; respaldar la producción agrícola y ver resultados que mejoren la alimentación. Seguirnos superándonos.



Yo como mujer me siento muy realizada, tengo una familia a la que le agradezco mucho, me ha apoyado siempre en cada decisión, correcta o incorrecta, soy una madre soltera y tengo una hija maravillosa y me supera en inteligencia, en dulzura y he logrado educarla con el apoyo de mis padres, yo soy feliz, a mí me gusta mi trabajo, me apasiona la Ingeniería Civil, no he dejado de proyectar en horas extras, me gusta lo que yo soy, estoy rodeada de amor”.