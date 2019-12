El almacén del pasado (+ Video)

Para algunos jóvenes, a veces, resulta aburrido hablar y mucho más, leer sobre historia. La historia es “historia” para algunos, pero que sería de nosotros si no conociéramos nuestro pasado. Todavía, en pleno siglo XXI, con cientos de investigaciones hechas no sabemos con claridad quién fue el fundador y dueño del Hato de Holguín, sobre el cuál lugar se construyó el pueblo fundacional de la hoy conocida ciudad cubana de los parques.

Nuestros orígenes están en el pasado. Existen dos formas de reconstruir la historia, por testimonios vía oral y por las señales que guardan los documentos de otras épocas. Documentos que sirven para reconstruir la historia económica y social de los pueblos.



Holguín, cuenta con un Archivo Histórico Provincial y un Archivo municipal en Banes que atesoran documentos, desde la época colonial hasta la contemporaneidad, que permiten reconstruir hechos, procesos, fenómenos, biografía…en diferentes épocas.



Esperanza Velásquez, especialista en Servicios Informativos del Archivo Provincial, nos comenta sobre los diferentes fondos que preserva esta institución. “El Archivo de Holguín atesora documentos de los diferentes Ayuntamientos que han existido en el territorio, desde la Colonia hasta la creación del Poder Popular.



También cuenta con los Protocolos Notariales desde 1752 hasta 1974 en los que se registran actos de compraventa ante un notario desde propiedades inmobiliarias hasta esclavos”.



Existen otros fondos como La audiencia de Holguín (1959-1976), colecciones privadas donadas al archivo como la de José Antonio Castañeda, biografías nacionales y locales, un fondo de patrimonio azucarero, fondos de extranjeros, entre otros.



Las personas que buscan su ascendencia pueden consultar este fondo de extranjeros de diferentes nacionalidades, mayoritariamente españoles, organizados en un índice onomástico. Según el archivo donde se encuentre evidencia de la persona buscada el Archivo emite una certificación de carácter probatorio y oficial.



Como el archivo cuenta con más de 200 fondos documentales, presta los servicios de certificación literal de escrituras notariales, del registro mercantil, copia parcial de escrituras notariales, certificación de otros fondos, digitalización de imágenes, documentos históricos, entre otros.



Esta es una valiosa fuente documental para estudiantes, profesores e investigadores al que pueden acceder después de avalar en carta al Archivo el objeto a investigar.



Las historias que guardan



Paul Sarmiento, profesor de historia de la Universidad de Holguín (UHO), nos explica la funcionalidad del archivo. “En él se almacena una documentación del pasado que permite conservar y preservar, para reconstruir la historia”.



Los protocolos notariales, recogen las actas de compraventa, en las que se pueden dilucidar las propiedades del individuo que se presentaba ante el notario. “Este describía todas las propiedades del solicitante, en acta que registra día y hora, se recoge como era la vivienda, si poseía animales de crianza por poner el ejemplo de la venta de una casa.”



“En caso de ser un esclavo se recogía la edad, el precio, si tenía hijos, cuando se compró, se vendió o subastó. También recogen actas de nacimiento y defunción que permiten hacer estadísticas de diferentes épocas, contabilizar y reconstruir la historia económica y social de Holguín.”



También se puede reconstruir la historia de los bateyes y centrales que cerraron, profundizar en la vida económica de Holguín en diferentes etapas, así como reconstruir árboles genealógicos y ahondar en la labor de determinas figuras. Para Ania Duarte, profesora de historia en la Uho, “el Archivo Histórico Provincial es una fuente en bruto de información”.



Preservar

Para preservar estos valiosos fondos documentales es indispensable el proceso de conservación y restauración. Carlos Rodríguez Peña especialista en restauración nos explica como con papel tisú japonés, papel reemay, papel secante y pegamento de metílcelulosa se reparan los daños de los documentos más antiguos.



Nos explica también cuáles son los factores que influyen en el deterioro del patrimonio documental que se conserva. Entre los que destacan: internos, la acidez del papel. Medioambientales: la temperatura, la humedad relativa, el polvo porque erosiona los documentos y los gases al reaccionar con la humedad forman ácidos en las hojas considerado el cáncer del papel.



A pesar de estas causas, porque a excepción del Archivo Nacional ningún otro cuenta con las condiciones necesarias para almacenar y conservar fondos documentales, otra de las fuentes de deterioro es el factor antropológico, el uso de los archivos al consultarse y la forma indebida en que son tratados reduce su vida útil. Es por tanto una necesidad y la mejor opción para alargar la existencia de estos documentos su digitalización.



Según Carlos Rodríguez Peña la vida útil de los fondos documentales depende del tipo de papel con que son confeccionados y luego sometidos a conservación. Además, los procesos de restauración preventiva y restauración curativa amplían su vida de servicio.



Rafael Ángel Cárdenas, Doctor en Ciencias Históricas, opina que “los fondos que se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Holguín pese al esfuerzo denodado y cotidiano se sus trabajadores están en proceso de deteriorarse completamente, porque no cuentan con los medios para su adecuada conservación como es la climatización”.



“Con la informatización de los datos, los clientes no tienen por qué acceder directamente a esos documentos, porque su uso, el manoseo, las fotos y el clima contribuyen al deterioro de estos.”



Además de restaurar los fondos existentes, y de digitalizarlos para preservar la memoria histórica es necesario rescatar nuevos documentos de valor permanente. Fidel Cúrvelo Duran, especialista principal del grupo de actividad estatal y completamiento de fondo del archivo, explica cómo se fichan.



“Aquellos documentos con más de 30 años generados por empresas estatales, que certifiquen un valor histórico permanente para la institución pueden ser transferidos al Archivo. En la institución los nuevos documentos pasan por el área de procesos técnicos donde son clasificados, ordenados y foliados, luego en el área de restauración y conservación son reparados (si es necesario) y encuadernados, para, por último, ser presentados a los usuarios.”



Hiram y la memoria histórica



En Holguín no se puede dejar de mencionar el nombre de Hiram Pérez Concepción cuando hablamos de la preservación de la memoria histórica de nuestra provincia.



“Hiram, influenciado por José A. García Castañeda y Francisco García Benítez, orientado y advertido por el profesor de la Universidad de Oriente Andrés Cué sobre la importancia de los documentos heredados de los regímenes anteriores y la necesidad de salvarlos, asume con gran responsabilidad el rescate del patrimonio documental holguinero que se encontraba disperso y en estado físico lamentable.”



Tras ir acumulando y procesando documentos de diferentes instituciones de la provincia, busca un local para conservarlos adecuadamente. Miguel Cano Blanco, primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, apoyado por Augusto Fajardo Pi, presidente de la Asamblea del Poder Popular, aúnan criterios y entregan a Hiram Pérez la llave de la vivienda sita en Maceo No. 191, esquina Ángel Guerra, en el centro histórico de la ciudad.



El edificio es confortable, seguro, resistente, perdurable y se encontraba en buen estado. Desde los inicios resulta insuficiente el espacio para el volumen documental con que se cuenta, pero esta es la opción, por lo que no hay vacilación y no sería el primer archivo que presentara tal dificultad.



Esta vivienda sigue siendo hasta la actualidad el Archivo Histórico Provincial de Holguín, ante el volumen de documentos rescatados en los últimos años experimenta una ampliación con nuevas salas para reorganizar mejor los fondos.



Sin la labor de Hiram Pérez Concepción, actual historiador de la ciudad de Holguín, la provincia hubiese perdido la historia que cuentan los archivos de épocas pasadas. No se contara con una institución que conservara, atesorara, organizara y difundiera la documentación de valor histórico permanente.



El Archivo Histórico Provincial en su devenir se ha consagrado como institución fuente de investigaciones históricas que fortalecen la identidad holguinera. Así lo demuestra su relación con la Universidad de Holguín y con otras instituciones en el territorio como la Asociación de Historiadores de la Localidad.



Daysi Ruiz Fuentes, Doctora en Ciencias y especialista principal del área de servicios informativos, señala los resultados logrados por el Archivo Provincial en el área de investigación vinculado a instituciones como la Uho.



“En los últimos 10 años, nuestros fondos han sido sustento de 102 investigaciones externas, de ellas 87 son trabajos de diplomas, el resto de Maestría o Doctorado. Todas estas acciones investigativas, permiten, no solo contribuir al proceso de formación de pregrado y posgrado de la universidad, sino que permite que nuestra entidad cumpla con la difusión de las riquezas culturales que atesora y fortalece la identidad nacional y territorial.”