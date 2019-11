Si tuviera que elegir un presidente, mi voto sería para Evo

¨Nuestro eterno agradecimiento a Cuba, a su gobierno y a este solidario pueblo, por habernos acogido con tanto amor para contribuir a nuestra formación profesional, como médicos de ciencia y conciencia. Es lo primero que se me ocurre decir, estando fuera de nuestro país en los momentos tan difíciles que allá se viven por la asonada golpista de los últimos días¨, expresó el joven Dr. Josué David Paredes Moruchi, representante de los 78 galenos bolivianos que cursan su segunda especialidad en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín.

Transitando por el segundo año de la especialidad de Cirugía, tras haberse titulado en la de Medicina General Integral (MGI), mi entrevistado resaltó el pensamiento latinoamericanista de Bolívar, José Martí y otros próceres independentistas, cuyas ideas iluminan a los pueblos y para hacerlas efectivas, deben surgir de las masas populares, líderes como Fidel Castro. También destacó a Evo Morales, quien surgió de las luchas sindicales y en defensa de los indígenas, que son mayoría en la tierra bautizada con el nombre del Libertador, porque ¨…oscura anduviera la memoria si no se iluminara con la vida de los héroes de la patria¨ (José Martí, Revista Universal de México, dos de junio de 1875).

Natural de Cochabamba, Josué David conoció la pobreza, porque ¨mi padre es agricultor y ha tenido que trabajar muy duro para sostener a la familia, con el apoyo de mi madre, que hace algunas cosillas, para poder atender de la mejor manera posible, a mi pequeño hermano¨

¿Siempre soñaste con la medicina o fue un bichito que te picó en la juventud?

¨De niño uno tiene sueños, que crecen en la juventud y se convierten en la esperanza de poder crecer como persona para que te reconozcan como ente social, no te discriminen, te reconozcan por lo que haces y no por lo que eres y tienes. Eso me sucedió a mí, y comprendí que para hacer realidad esos sueños tenía que estudiar muy duro, superarme al máximo, como he hecho en estos 14 años¨.

Pero imagino que resultaría muy difícil lograrlo en un país de tantas desigualdades, discriminación y desesperanzas, como ocurría en la Bolivia donde naciste antes del gobierno de Evo Morales

¨Por supuesto, pero uno tiene que aprender a aprovechar las oportunidades, que a veces se presentan una sola vez en la vida. Eso hice cuando en el año 2005 se ofrecieron 200 becas para venir a estudiar aquí en Cuba, gracias al magnífico programa ideado por Fidel y Chávez, con la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) y su extensión a las provincias.

¨Entonces me presenté a esa convocatoria y tuve que vencer muchísimos obstáculos, hasta llegar a la Embajada de Cuba en mi país. Al final, figuré entre los seleccionados. Fue muy grande la alegría mía y de mi familia. Han transcurrido 14 años y aquí seguimos, porque esta oportunidad de estudiar no podemos desestimarla, debido a que a nuestro pueblo le hacen falta muchos profesionales de la salud y mientras más capacitados estemos, mejor¨.

¿Antes de venir, tenías información sobre Cuba, la Revolución y este solidario pueblo?

¨Mi abuelo ya me había hablado mucho de Cuba, sobre la historia de este país, cómo se luchó por la independencia de España y medio siglo después contra los gobiernos dictatoriales, hasta lograr la victoria de enero de 1959. Sabía de Fidel y el Che Guevara. Todo eso me incentivó a conocer más de cerca la grandeza de Fidel, un líder mundial que nadie olvida.

¨De todos modos resultó doloroso dejar atrás al país donde nací, la familia, pero tenía que hacerlo porque lo necesitaba como ser humano y como buen boliviano. Llegué aquí a Holguín el seis de agosto, fecha en la cual, en 1825, el Libertador Simón Bolívar proclamó en Chuquisaca la independencia del Alto Perú, en tierras que hasta ese momento pertenecían a ese país y Argentina¨. Bolívar (24 de julio de 1783-17 de diciembre de 1830) le legó su nombre, escribió una carta al Congreso Constituyente, y esa nueva nación, considerada ¨Hija predilecta de Bolívar¨, después pasó a llamarse Bolivia.

¿Cómo fue la llegada de ustedes a Holguín? ¿Cómo les ha ido aquí?

¨Desde que llegamos aquí fuimos bien recibidos y comenzamos a vivir en casas de familias, que nos abrieron las puertas del corazón, brindándonos amor y solidaridad. Eso nos hizo sentir como en casa. Después, el último año de la carrera nos fuimos a hacer el servicio social en nuestro país, en una zona rural de Cochabamba, de donde soy y era más necesario. Algo que resultó muy bonito y reconfortante. Una vez terminada la especialidad de Medicina General Integral (MGI), ahora hacemos la residencia en otras, que responden a necesidades de nuestra amada Bolivia¨.

¿Cómo piensas que los reciban en su país, en estas nuevas condiciones políticas que se derivan del golpe de Estado?

¨Pienso que la condición de médico merece respeto, sin importar la ideología política, porque es una profesión destinada a proteger la vida humana, a ayudar a quien necesita nuestros servicios, y en ese sentido, colaborar en lo que haga falta. Solo se requiere que nos vean a los que nos graduamos aquí, como profesionales que podemos ser de mucha utilidad al país; que no seamos discriminados e ignorados por los centros de poder, las instituciones médicas y la sociedad. Nosotros nos preparamos para servir al pueblo, como profesionales solidarios y de un elevado nivel científico¨.

Hurgando en la historia boliviana encontré fragmentos de la carta que el Libertador envió al Congreso Constituyente, que él mismo sugirió, donde agradece que utilizaran su nombre para bautizar al nuevo país, y expresa: ´…Tal rasgo mostrará a los tiempos que están en el pensamiento del Eterno, lo que anhelabais la posesión de vuestros derechos, que es la posesión de ejercer las virtudes políticas, de adquirir los talentos luminosos, y el goce de ser hombres. Este rasgo, repito, probará que vosotros erais acreedores a obtener la gran bendición del Cielo —la Soberanía del Pueblo— única autoridad legítima de las Naciones´. ​

Sin embargo, los esfuerzos de Evo y su gobierno para transformar, en beneficio de todo el pueblo, la República Plurinacional de Bolivia, pueden ser echados a tierra con el golpe de Estado que dieron las fuerzas armadas, la policía y la extrema derecha, con apoyo financiero y el tutelaje del gobierno estadounidense, la iglesia y otras organizaciones de oscuro proceder, así como el silencio cómplice de la OEA.

Tras la renuncia obligada del presidente Evo Morales Ayma, a la que siguió de manera solidaria, patriótica y espontánea, la de sus principales funcionarios públicos, la senadora Jeanine Añez Chávez se autoproclamó presidenta de la República. Años antes había publicado en su cuenta de Twitter, @JeanineAñez: ´Sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas. La ciudad no es para los indios. Que se vayan al altiplano o al Chaco¨.

Por esa razón pregunto a mi entrevistado: ¿Qué opinas que suceda ahora en Bolivia con la población más pobre, de indígenas, labriegos y trabajadores con bajos ingresos?

¨Ahora mismo hay muchos ojos puestos en Bolivia y sabemos que las poderosas fuerzas que propiciaron la salida de Evo de la presidencia, lo que quieren es apropiarse de las riquezas naturales de nuestro país, como el gas y el Litio. Ha sido y es un proceso muy triste, doloroso, en el que hay muchas personas atacadas por los militares, familias a las que les han quemado las viviendas, bolivianos peleándose entre ellos. Claro que habrá retrocesos y eso a quienes más afecta es a los pobres. Todo eso es muy triste y preocupante, pues Evo hizo muchas cosas por su pueblo, que son visibles, porque ha sido el mejor presidente que hemos tenido y si tengo que elegir de nuevo en una elección, sin pensarlo dos veces, votaría por Evo¨

Ustedes están fuera de la patria, lejos de la familia. ¿Cómo pueden apoyar a su presidente quien, desde México, donde le brindaron asilo, escribió en Twitter: “Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía”?

¨Bueno, nuestra trinchera ahora es el estudio y a esa tarea nos consagramos, agradeciendo a Cuba por esta oportunidad y a nuestras familias por su apoyo. Desde aquí, apoyamos a Evo, porque nuestro país debe volver a la democracia y la soberanía, para que ningún sector de la población sea marginado por su origen y condición social. Que no haya maltrato, egoísmo, ni hermanos peleando entre ellos.

"Yo como boliviano, daría un mensaje a los que están involucrados en una guerra entre hermanos, un mensaje de paz, tranquilidad y que no vean como seres extraños al médico que estudia en Cuba o ya regresó graduado, porque no hay escuela como la cubana. Les diría que, como bolivianos, debemos ser reconocidos, como en estos años, no por nuestras riquezas naturales del país, sino por las riquezas humanas y espirituales que nos honran¨.

Me confesó Josué David su orgullo de pertenecer al pueblo boliviano, tierra de Bolívar, en la que pasó a la eternidad el Comandante guerrillero Ernesto Che Guevara, y particularmente, a Cochabamba, al centro de Bolivia, justo en la Cordillera de los Andes, que tanto simbolismo tiene para Evo, porque allá, exactamente en Chapare, surgió como líder cocalero; más de un millón de personas proclamaron su candidatura para las recientes elecciones, cuyos resultados desestimó la derecha; y a donde regresó, tras la renuncia, porque es el lugar donde estaría más seguro. Al respecto escribió en su cuenta de Twitter:

“Recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con mis hermanos de las federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado. “Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía”.