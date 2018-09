Son jóvenes holguineros II: Diseño Gráfico

Pablo Galafat, ese es su nombre. Este joven de solo 26 años (cumplidos hace muy poco) tiene a Holguín como su tierra natal, aunque ahora se rinde ante la capital de todos los cubanos.

Al concluir sus estudios en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) obtuvo la carrera de Ingeniería Civil, la cual estudió por dos años. Pero él sabía que su futuro estaba en otra parte. Y fue a por él.

¿En qué momento decidiste estudiar diseño?

“En el IPVCE José Martí Pérez formaba parte del equipo del Boletín Adolescentes, el cual era una continuidad de un boletín que había fundado el actual Embajador de Cuba en Venezuela Rogelio Polanco durante su paso por esta institución, aunque lo realizaba en Microsoft Word y todas mis decisiones eran empíricas, para mí, lo estaba ´diseñando´.

“Fue solo después, cuando ya estaba en 12 grado, cuando me enteré que se estudiaba como carrera universitaria en La Habana y me decidí a perseguir un sueño que no había soñado, pero que sí me tenía despierto desde hace mucho tiempo, pues siempre me despertaron interés el dibujo, la visualidad de las cosas y la creatividad a la hora de dar solución a los problemas cotidianos”.

¿Dónde lo estudiaste y nombre de la carrera y facultad?

“En la Ciudad de La Habana, en el actual Instituto Superior de Diseño de La Universidad de La Habana” (En 2017 cambió de denominación).

¿Qué es un diseñador gráfico?

“Un diseñador gráfico es un profesional que proyecta comunicaciones visuales que emitan mensajes a determinados grupos de personas con el objetivo de generar o reforzar una aptitud hacia una temática o producto. Estas comunicaciones se materializan en distintos soportes gráficos: cartel, identidad corporativa (que erróneamente se le conoce como diseño de logotipos, pues no todos los ´logos´ son logotipos, solo lo son los compuestos únicamente por letras: señalética, libros, revistas, periódicos, aplicaciones móviles, sitios web, campañas, CDs, tipografías, audiovisuales, y la lista sigue pues incluye cualquier soporte que sea portador de un mensaje.

“Parafraseando a Massimo Vignelli, si la vida del médico es de lucha contra las enfermedades, la de un diseñador es una vida de lucha contra la fealdad”.

¿Qué es lo que más te gusta de diseñar?

“No me siento cómodo resolviendo cualquier problema de diseño. Supongo que en todas las profesiones pase similar. Siempre trato, a la hora de aceptar un encargo de diseño, que realizarlo me satisfaga profesionalmente, que me guste lo que voy a hacer. Por eso siempre acepto solicitudes de identidad corporativa, diseño editorial, audiovisual y campaña. No es una cuestión de desconocimiento o facilismo, es cuestión de hacer lo que te gusta”.

¿Cuál es tu mayor satisfacción en lo que respecta de tu carrera?

“Son pocas realmente. Entras con la ilusión de tener al mundo por cena y te das cuenta de que ni siquiera te facilitan los cubiertos. La formación es tan general que no tienes la oportunidad de concentrarte en lo que realmente te interesa, pues los trabajos escolares de las otras asignaturas no te facilitan tener tiempo libre para estudiar esa materia que tanto te gusta y a la cual quisieras dedicarle todo el tiempo del mundo, pues un semestre no alcanza.

“Eso es en mi caso que desde que entré tenía bien claro lo que me apasionaba, supongo que para otros estudiantes es válido esto de la formación de ´diseñadores generales integrales´ pues les permite probar todas las copas para al final saber a qué te quieres dedicar.

“Tuve el privilegio desde que estaba en las aulas de, gracias al Instituto, vincularme con instituciones del Estado, las cuales me permitieron asumir la responsabilidad de trabajos como el sistema de Identidades para la Semana del Diseño. El evento del país con mayor importancia en materia de diseño, después de la Bienal de Diseño de La Habana en la cual fui anfitrión de su primera edición, gracias a la escuela también, y a la Oficina Nacional de Diseño.

“A estas satisfacciones puedo orgullosamente sumar la participación en workshops ofrecidos por grandes diseñadores del mundo como Diego Vainesman, presidente de la Junta Directiva del Type Directors Club, o Juan José Posada, Jefe Creativo de Geometry Global para Latinoamérica, sobre identidad corporativa y campaña publicitaria, respectivamente”.

¿Qué elementos influyen al hacer un diseño, aparte de la creatividad?

“Veamos a la creatividad como el agua para las plantas. Es imprescindible para que nazca, crezca y se desarrolle, pero le hace falta la tierra, la fértil y fresca tierra que es la investigación sobre el tema. A esto le sumamos unos fertilizantes de estudio a los grandes maestros como el antes mencionado Vignelli, Milton Glaser, Adrian Frutiger, Alfredo Rostgaard, Kyle Cooper o Sagmeister, y nos dará un diseño robusto y de firmes raíces”.

¿Utilizas algún método a la hora de diseñar?

“Utilizo el método de desarrollar un banco conceptual, ir sumando ideas relacionadas al tema que estoy tratando y analizar qué puntos tienen en común. Esto, sumado al método de pensamiento lateral, para tratar de generar soluciones imaginativas, me han ayudado a resolver varios problemas de diseño. La cuestión está en trazar estrategias poco ortodoxas para evitar seguir el patrón habitual, para generar soluciones inesperadas”.

¿Función o estética?

“Las dos son importantes. Imprescindible es que funcione, pero que sea atractivo también. Diría Raymond Loewy que de dos productos en un mostrador, que tienen la misma función, las personas se decidirán siempre por el más bonito”.

¿Cuál crees que es la condición actual del diseño en Cuba?

“Esta respuesta tiene dos vertientes, pues es distinta la situación del diseño gráfico de la del industrial. El diseño gráfico creo que goza de buena salud, le iría mejor con una mayor inclusión en los medios y la asimilación por parte del gobierno como algo imprescindible en cualquier sociedad, vemos buen diseño en rubros que pueden pagar a un diseñador para que haga el trabajo, pero en los que no lo pueden hacer se nota la falta de un especialista a la hora de elaborar el mensaje.

“El caso del diseño industrial es distinto. En el país es muy difícil que el diseño industrial vea una forma de existir, a no ser por el encargo de diseños de interiores para hoteles y bares que es lo que aún se puede conseguir. Es una realidad triste pero cierta que una gran parte de los diseñadores industriales de hoy terminan haciendo diseño gráfico gracias a la base que adquirieron en la carrera”.

¿Cuáles son tus trabajos como diseñador de los que te sientes más orgulloso?

“Me llena de satisfacción el caso de la Semana del Diseño, así como el diseño de los últimos álbumes de estudio para Haila y Juan Guillermo. También estoy satisfecho con un rediseño que hice como trabajo de clase para el programa Tras la huella. Pero ya, que en casa me enseñaron modales y no es bueno ostentar”.

¿Planes o sueños futuros profesionales?

“El plan es seguirme superando. Me gradué en junio de este año y me he propuesto empezar la maestría cuanto antes, sin dejar a un lado la práctica. Pienso que la Oficina del Historiador de La Ciudad de La Habana, donde comencé en servicio social a inicios de septiembre me ayudará con eso y desde ya lo estoy comprobando”.

¿Recomendaciones a los nuevos estudiantes de diseño?

“Que no se conformen. Hay que aprovechar lo que se da en la academia, pero hay que buscar más allá, que si el profesor habla de Fulano de Spiekermann, o de Mengano de Muñoz Bachs hay que buscarlos, pues son las bases en las que se sustenta el hoy, entre muchas otras (que también hay que buscar)”.

Pablo Galafat, no se olviden de ese nombre. Les aseguro que la prometedora carrera que le auguro, dará mucho que hablar en un futuro entre los diseñadores cubanos. Y para nosotros si es holguinero, mucho mejor.