Reabren diversos centros culturales de Holguín en etapa pos- COVID-19

Diversos espacios dedicados a la promoción del arte de la Empresa de Grabaciones Musicales (Egrem) y de Promociones Artísticas y Literarias (Artex) con sedes en la ciudad de Holguín, reabrieron por estos días sus principales áreas destinadas a los servicios gastronómicos y cultural acorde con las medidas adoptadas para cada fase de la recuperación pos Covid-19 en el territorio nacional.



Entre los sitios de la Egrem que reanudan sus actividades se encuentran el Centro Cultural Bariay y el Álbum Kafé El Chorrito, aunque este ya prestaba servicios gastronómicos desde la primera fase y se reincorporan también la Peña de los Socios, con descargas de reconocidos trovadores holguineros, como Raúl Prieto y Fernando Cabreja, explicó Carlos Zaldívar, comunicador de la Empresa.



En el Bariay, una de las instalaciones culturales-recreativas de mayor integralidad y capacidad de la provincia se pone a disposición del público con los servicios de restaurante a partir de ofertas de comida criolla y diferentes tipos de bebidas; además de las presentaciones a partir de mañana del talento artístico, manteniendo las capacidades limitadas como parte de las medidas sanitarias para mantener el necesario distanciamiento social.



Por su parte La Casa de la Trova El Guayabero, perteneciente a Artex, abrió sus puertas al público en el horario de 10 de la mañana a seis de la tarde, luciendo un ambiente renovado con una programación de música cubana y las peñas habituales de solistas locales, como Nadiel Mejías y Yhamila Rodríguez.

También se ofrecerán en estos centros espectáculos de pequeño formato, añadió, a los cuales se accederá a través de invitaciones a través de reservaciones y un número limitado de personas para evitar las innecesarias aglomeraciones.

Con información de ACN

