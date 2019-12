Diputados cubanos aprueban programa legislativo hasta 2022

Fue aprobado hoy por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba un total de 70 normativas jurídicas para la actual legislatura, 28 de las cuales dan cumplimiento a la nueva Constitución de la República.

Oscar Silvera, ministro de Justicia, informó que en la actual legislatura (hasta 2022) se aprobarán 39 leyes y 31 decretos leyes, que representan el 65 por ciento del total de normas pendientes de aprobación para la actualización jurídica del país.

Agregó que el cronograma es el resultado de intensas jornadas para identificar las exigencias legislativas, la proyecciones estratégicas para el cumplimeinto de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la Revolución y las necesidades de los Organismos de la Administración Central del Estado.

Entre las leyes que se llevarán al Parlamento el año próximo se encuentran las de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, la del Gobierno Provincial del Poder Popular y del Consejo de la Administración Municipal; y la de Revocación, que establece el procedimiento para revocación de los elegidos a los órganos representativos del Poder Popular.

Además, se prevé aprobar la Ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales, la del procedimiento administrativo, sobre los Tribunales Populares, de Procedimiento Penal, de Procedimiento civil, laboral y económico, de Defensa y Seguridad Nacional, de la Vivienda y de Salud Pública.

En el caso del Código de las Familias, y teniendo en cuenta su complejidad y el cumplimiento de la Disposición Transitoria Decimoprimera de la Carta Magna, se propone presentarlo a la ANPP en marzo de 2021 y realizar una sesión extraordinaria del órgano legislativo en fecha posterior al Congreso del PCC, para aprobar la versión que resulte del análisis de los diputados y someterlo a consulta popular hasta diciembre de ese propio año.

Respecto a los decretos-leyes, para 2020 se proyecta el relacionado con la cooperación internacional que Cuba ofrece y recibe, las garantías mercantiles para respaldar el otorgamiento de financiamientos externos vinculados con la inversión extranjera, para la producción industrial de alimentos, sobre derechos de manifestación y reunión y sobre protección animal.

Mariela Castro, diputada de La Habana, insistió en la necesidad de que se organice desde la Asamblea un cronograma comunicacional para informar al pueblo con prontitud sobre las leyes y decretos ley y los beneficios que tienen desde los diferentes soportes comunicacionales.

Subrayó, ante la complejidad relacionada con el Código de las Familias, la necesidad de consolidar una sólida campaña comunicacional en específico para informar a la población, antes y durante el proceso de consulta, las ventajas, el avance en temas de igualdad, equidad y no discriminación.

Y que comprenda que una norma como esta no solo regula el matrimonio, sino que garantiza los derechos de las niñas y niños, mujeres y personas de la tercera edad, añadió.

Este sábado se anunció que para la próxima legislatura se prevé la aprobación de 24 leyes y 13 Decretos-Leyes, entre los primeros, el Código Civil, la Ley de la División Política Administrativa, de Deporte, de Educación, de la Inversión Extranjera, de Cine, de Cultura, de Culto, de los Municipios, así como el Código de la Niñez, Infancia y Juventud.

Yumil Rodríguez, diputado por Las Tunas, explicó que en los años venideros la actividad jurídica será superior a este cronograma puesto que el gobierno, mediante otras normas de distintos rangos, abordará también otros aspectos de la vida económica y social del país.

Hoy continúan los debates parlamentarios correspondientes al IV período ordinario de sesiones de la IX legislatura de la ANPP con la presencia de Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), y Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República.

(Con información de la ACN)

