La provincia de Holguín revalidó la categoría de destacada Nacional en la divulgación, emulación que a través del movimiento de los corresponsales deportivos voluntarios es controlada y estimulada por el Instituto Nacional de deportes, educación física y recreación (Inder), lauro en el que muchos son los anónimos protagonistas.

Comenzaremos por los que tienen el rol relevante mayor, los periodistas aficionados, esos que con amor y por amor se entregan en barrios, consejos populares y municipios a la promoción y divulgación del deporte para todos junto al vinculado al alto rendimiento.

Vale la pena evocar las décadas de los años 70, 80 y 90 del pasado siglo XX período en el que la provincia retuvo por mucho tiempo la categoría de Vanguardia Nacional, auténtica expresión de una labor cohesionada a todos los niveles.

Desde hace un lustro aproximadamente el territorio mantiene un paso positivo en el que el trabajo de los corresponsales deportivos voluntarios en la mayoría de las demarcaciones ha logrado estabilidad gracias al vínculo metodólogo - activista de prensa.

Sin embargo, pocas veces se menciona el desempeño de quién en la dirección provincial de deportes desde hace más de dos años atiende el trabajo de los reporteros voluntarios, nos referimos a Gustavo Virelles, entusiasta trabajador del deporte que goza de prestigio entre sus homólogos y la prensa territorial.

Este hombre siempre presto a buscar soluciones tiene además el don de ser un buen comunicador, siempre preocupado por la superación de los corresponsales y con un control del trabajo que es digno de encomio, el que seguramente no hará mella en su carácter afable y humildad.

El Héroe Nacional de Cuba José Martí sentenció: “Honrar, honra”. Echar luz Informativa sobre el desempeño de los corresponsales deportivos, los metodólogos de relaciones y propaganda en cada municipio y el que los atiende a nivel provincial es sacar del anonimato a quiénes son sin discusión los protagonistas de la categoría de destacada nacional en la divulgación del deporte recibida por Holguín. Es evidente sobran las razones para el merecido aplauso.

Una acotación final. Lograr que municipios como Moa, Antilla y Cacocum incrementen su trabajo, dejen a un lado la inestabilidad, debe ser prioridad unto a la superación y la siempre necesaria combinación de los estímulos morales y materiales, necesario oxígeno para una labor que se hace como dijimos anteriormente con amor y por amor.

