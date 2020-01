Holguín mantuvo sus principales indicadores sociales y económicos a pesar del bloqueo

La provincia de Holguín, tercera más poblada de Cuba y con una superficie superior a los nueve mil kilómetros cuadrados, transitó el 2019 bajo proyectos y programas bien definidos y evaluados como bases que sustentan el avance en los diferentes indicadores económicos y de los servicios en general en medio de las limitaciones de recursos en determinadas ramas.

Fue un año tenso por la situación energética en los últimos cuatro meses debido al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace casi 60 años, pero nada detuvo las prioridades en los servicios básicos a la población y las esferas productivas mantuvieron sus instalaciones abiertas.

Análisis oportunos y decisiones acordes a las circunstancias del momento mostraron el potencial de cada sector para enfrentar las contingencias en los distintos escenarios de la sociedad, y concluir el período con cerca de mil obras terminadas y en proceso de ampliación y de mantenimiento constructivo sin retroceder en los indicadores básicos, aunque en algunos de ellos los resultados estuvieron por debajo de los previstos.

El sector de la salud, uno de los más golpeados por el bloqueo en cuanto a medicamentos, fundamentalmente, destacó en el seguimiento del programa materno infantil al finalizar el año con una tasa de mortalidad inferior a cinco por cada mil nacidos vivos, índice que se mantiene desde hace 11 años de forma consecutiva, la ampliación en los servicios quirúrgicos y de atención a las parejas infértiles, entre otros.

Se incluyen las sostenidas inversiones acometidas en el mejoramiento estructural y de nuevas salas y otras áreas de atención médica en los tres hospitales provinciales, el Lenin, el clínico-quirúrgico Lucia Iñiguez Landin y el pediátrico Octavio de la Concepción y La Pedraja, así como en consultorios, farmacias, hogares maternos y casas de abuelos en los municipios.

En educación la provincia mantuvo establemente el funcionamiento de todas sus estructuras docentes con la garantía de los medios de enseñanza y la ampliación de la cobertura de la fuerza profesoral, sobre todo con la inserción de más de dos mil profesores a las aulas tras el aumento salarial a partir del mes de julio.

En materia económica, si bien el sistema empresarial no sobresalió integralmente con todos sus indicadores cumplidos, nada se detuvo y tras los análisis sistemáticos ante las afectaciones de los combustibles, el territorio demostró sus potencialidades en las diferentes esferas, como reiteró Ernesto Santiesteban Velázquez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Holguín en el acto central por el aniversario 61 del triunfo de la Revolución, celebrado en el municipio de Antilla.

Las inversiones, tanto en nuevas obras como de continuación y en el mantenimiento de instalaciones alcanzaron valores de alrededor de 693 millones de pesos, entre los que se incluyen componentes para la construcción y montaje, precisa la esfera de la economía de la Asamblea Provincial del Poder Popular en sus análisis.

En este vital indicador se incluyen sobre todo aquellos sectores de mayor impacto en la economía y los servicios, como el turismo, la agricultura, las infraestructuras hidráulicas, el mejoramiento de centros destinados al comercio, la gastronomía y la cultura.

Especial seguimiento tuvieron en este frente las obras pertenecientes al sector turístico enclavadas en la península de El Ramón de Antilla, el polo de Guardalavaca y la ciudad costera de Gibara, zonas distinguidas por sus atractivos naturales para el pleno disfrute de los vacacionistas, tanto nacionales como extranjeros, así como las labores de ampliación del trasvase Este-oeste como fuente de beneficio de los sistemas de riego y de abasto de agua a la población.

A estos proyectos se sumaron entre los de mayor prioridad con resultados alentadores los de la agricultura por su amplia influencia en la producción de alimentos con énfasis en las inversiones de sistemas de regadíos en áreas dedicadas a los cultivos de granos, viandas y hortalizas con miras a elevar los rendimientos de las cosechas, que en el 2019 tuvieron en determinados renglones por debajo de sus posibilidades debido a las limitaciones de combustibles en la preparación de tierra, principalmente.

Dentro de esta rama se destaca entre las acciones constructivas la ejecución de la planta de beneficios de grano de Velasco, a un costo superior de los cuatro millones de pesos y que deberá concluirse en marzo próximo como centro de recepción de las cosechas de frijoles de los territorios mayores productores de ese renglón de la provincia, como Gibara, Banes, Rafael Freyre, Calixto García y de Holguín.

No todo fue desbalance en este sector por las influencias del bloqueo, pues hubo dependencias que si bien no lograron alcanzar sus planes, otros validaron sus compromisos y sobrecumplieron los contratos del año, como la entrega de leche a la industria por ganaderos, quienes aportaron entre enero y diciembre por encima de 25 millones de litros del vital alimento.

Esta es la cifra más alta de los últimos años recibida en el combinado lácteo holguinero, confirmó a la ACN Maribel Carballosa, del consejo de dirección del combinado lácteo holguinero, tras destacar que estos aportes contribuyeron a que Holguín redujera en cierta medida los impactos negativos del bloqueo en la adquisición de la leche en polvo que Cuba compra a elevados precios en el mercado internacional.

Holguín con más de un millón de habitantes, extendió también sus acciones y proyectos en el 2019 hacia el resto de los sectores, como los procesos de informatización de la sociedad, las labores de higienización y de la Tarea Vida, la aplicación de medidas para contribuir a mantener aunque con ciertas limitaciones los servicios del transporte público a pesar de las afectaciones del combustible y a la vez, la vitalidad de los programas de desarrollo social y económico hasta los lugares más intrincados del Plan Turquino.

