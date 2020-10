Beisbol y… punto final. ¡Epoca de Oro!

Entre las cosas más gratificantes de la vida es conversar con un amigo. Son de esos regalos que te llegan en cofre de oro y no a cada rato. No es ocioso decir que uno habla con muchas personas, pero cuando se trata de alguien que usted le ha dado esa excepcional categoría y esta a la vez es reciprocada el hecho no tiene parangón en las relaciones interpersonales.

Quiero dar una opinión que usted puede estar o no de acuerdo conmigo. Creo que desde hace unos años para acá el concepto de amigo ha perdido un poco de su esencia vital, así como la connotación que tenía para nuestros antepasados. Leí en estos días unos cuantos conceptos sobre el significado de la amistad y este que comparto con ustedes es el que más me atrajo porque fue precisamente el que aprendí, más o menos, de mi abuelo.

Dice asi: ‘’La amistad es un sentimiento puro y desinteresado que une a las personas, sin tener en cuenta vínculos familiares, o sea, que nace espontáneamente, se elige’’. Con uno de esos amigos que uno elige sin intereses de por medio y espontáneamente tuve un diálogo sobre un tema que nos une como la hiedra a la pared: el béisbol. Quiero destacar que se trata de una gloria del deporte cubano. Está considerado entre los cinco mejores picher zurdos de los últimos 60 años en Isla caribeña. Terminó su carrera con 147 victorias y propinó mil 516 ponches.

Si hubiera militado en equipos de mayor calidad en series nacionales, su récord no fuera este, sino mucho mejor. Participó en veinte series nacionales y pasó al estrellato cuando sacó el último out, contra Sancti Spíritus, para que su equipo, Holguín, fuera campeón por primera y única vez en la historia. Ponchó en ese momento de frenesí al mejor bateador ambidiestro de Cuba en ese tiempo (después también) el estelar Frederich Cepeda.

Hablo de Oscar Gil, excelente lanzador y mejor persona. Es uno de esos caballeros que en estos tiempos no abundan. Persona educada, de buen carácter e inmejorable trato. Atento, comunicativo, de tan natural se confunde entre las multitudes, claro que muchos lo identifican, buscan la manera de saludarlo y con el saludo expresarle su gratitud por la gloria vivida. Su aporte al deporte nacional cubano no solamente fue como serpentinero de altos kilates, sino también como formador de jóvenes valores y particularmente como entrenador de picheo, donde sus conocimientos teórico-prácticos están sembrados en anteriores y actuales generaciones de beisbolistas.

Dicen algunos que su somatotipo no era el más apropiado para un picher de su calidad, no se caracterizaba por la velocidad de sus lanzamientos, pero tenía muy buen repertorio y una de las mejores y eficaces curvas que recuerden los registros de la pelota cubana, además de su ecuanimidad, nivel de concentración y valentía. Esta personalidad de la pelota cubana posee una proverbial modestia, tanta que él resalta los méritos de otros y pasa por alto los suyos, menciona a grandes lanzadores holguineros de distintas generaciones y no se incluye en el listado, aún cuando todo el mundo sabe que está entre los primeros. En la mensajería online que sostuvimos hablamos de la calidad de la pelota en Cuba, todo a propósito de un comentario que publiqué bajo el título ¡Por exceso o defecto! A decir verdad ahí yo hablo de las posibilidades de los 16 equipos que intervienen actualmente en la serie nacional.

Enfatizo en la idea de que a ninguno de esos conjuntos pudiera dársele el calificativo de malo, y reconozco que sí hay unos mejores que otros, pero que cualquiera tiene un buen desempeño en el terreno y le saca un susto al ‘’más pinto de la paloma’’, como dice el refrán. Planteamos que efectivamente hay un descenso en la calidad general, pero que el fenómeno es multifactorial y muy complejo de definir en qué cuantía ha podido decrecer aunque hay medidores muy contundentes como los resultados de los últimos años en eventos internacionales. Con Gil no quise abrir tanto el diapasón.

El propósito era concentrarnos en la actuación de los lanzadores que participan en la actual Serie Nacional de Béisbol, un departamento que no anda bien, toda vez que el promedio es de casi seis carreras limpias por juego de nueve capítulos. Ese, claro está, es un indicador básico, esencial. No obstante, expresó un criterio general para luego abordar lo del picheo. ‘’A mi entender –dijo-- nuestra pelota sí ha bajado mucho su nivel. No me gustan las comparaciones. Solo te voy a decir que el equipo de provincia Habana y el de Santiago de Cuba usted podía llevarlo a cualquier campeonato al extranjero’’. De hecho coincido con él y rápidamente nos fuimos a los serpentineros, que es uno de los puntos neurálgicos en estos momentos.

Acerca de ello el estelar zurdo enfatizó: ‘’Cada equipo de las provincias tenía entre cuatro y cinco abridores de calidad. Hoy en día un equipo de nuestra Serie Nacional si tiene un abridor que sea capas de caminar 7 entradas es mucho’’. Para cerrar más el círculo quise conocer su criterio sobre el béisbol en Holguín, un territorio que, si bien no tenía equipos de reconocida calidad, sí tuvo una época de oro en el cuerpo de lanzadores.

Al citar nombres siempre se corre el riesgo de alguna omisión involuntaria. No obstante, a veces hay que correr ese ‘’riesgo’’. Acerca de ellos, Oscar Gil mencionó a manera de ejemplo a Gustavo Lavernia, Wilson López, Miguel Pérez, Osvaldo Fernández, Luis Miguel Rodríguez, Orelvis Avila, Rafael Castillo, Orlando Figueredo, Félix Borbón, Aroldis Chapman, Pablo Millán, Dimitri Camareno, entre otros de gran valía. Su nombre no lo incluyó por exceso de modestia, pero sin lugar a dudas Oscar Gil brilló con luz propia en los mejores tiempos de la pelota cubana. Su estelar actuación perdurará en la historia de esta disciplina deportiva a nivel nacional y particularmente vivirá en la memoria de los coterráneos, quienes lo asumieron como un hijo ilustre de la conocida Ciudad Cubana de los Parques por haber sido protagonista de una época de oro de la muchas veces bien llamada ‘’escuela holguinera de picher’’, particularmente por sus lanzamientos laterales.

Me confesó que Los Cachorros si quieren pueden clasificar para la segunda etapa de la presente serie. Afirmó que para lograrlo cada quien tiene que entregarse por completo. ‘’El equipo posee posibilidades para lograr ese propósito que la afición espera’’, concluyó. Esa opinión la da quien integró la selección holguinera durante varios años, el que después de retirado lo fueron a buscar a su casa en el año 2002 para reforzar el equipo y luchar por el campeonato. Aceptó la propuesta y dio el ponche decisivo. Es decir, el criterio de que Los Cachorros pueden estar este año entre los primeros ocho viene de un experto con conocimiento de causa, de una personalidad y hay que tenerla muy en cuenta. Visto el caso y comprobado el hecho de una época de oro: punto final.