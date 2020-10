Béisbol y… punto final. ¿Recoger los bates?

El viejo dicharacho es un poco más amplio que el resumido en el titular. En realidad dice así: ‘’Recoge los bates, las pelotas y los guantes que se acabó el juego’’. Eso lo traje a la memoria al terminar el encuentro sabatino entre Los Cachorros de Holguín, y Los Indios de Guantánamo. Lo recordé por un antecedente que abordaré más adelante.

Estos partidos son parte de la Sexagésima Serie Nacional de Béisbol que tiene lugar en Cuba desde el pasado 12 de septiembre y en la cual intervienen 16 equipos representativos de todo el territorio de la Isla antillana.

El refrán no fue ‘’traído por los pelos’’ como suelen decir algunas personas cuando se dice algo que no viene al caso o acorde con el contenido de una equis conversación. Eso de recoge los bates… me lo dijo un aficionado luego de la barrida que le dieron Los Leñadores, de Las Tunas, a Los Cachorros, de Holguín.

Esa persona, cuyo nombre me reservo porque no fue un diálogo público el que sostuvimos y sí muy amigable, apoyó sus argumentos también en el pase de escoba que le propinaron Los Alazanes, de Granma, y una derrota de Camagüey. Es decir, de los últimos ocho juegos perdieron siete y ganaron uno.

A fuerza de ser sincero, lo dicho por el aficionado tiene cierta coherencia, determinados elementos de juicio para un análisis cuyo final era negativo, pero donde él se equivocó, o mejor dicho no tuvo en cuenta en su razonamiento, es en que la Serie Nacional Béisbol es una carrera larga, de 75 juegos, y cuando me hizo el comentario se habían celebrado 25, por lo que me pareció que era muy pronto para dar un pronóstico tan apresurado (para no decir pesimista).

Otro de los lectores de mis crónicas o comentarios de pelota, que juega en parte en el mismo equipo del anterior opinante, me refutó que lo peor es que, efectivamente, la serie es una carrera larga y que el picheo de Los Cachorros ‘’no aguantaba esa mecha’’ (empleo palabras textuales del polémico aficionado).

Entiendo su preocupación pero no la comparto en el sentido más literal de la palabra. Es cierto que el cuerpo de lanzadores de Holguín tiene dificultades. Su promedio va acercándose a las seis carreras limpias por juego de nueve entradas y ese average ‘’no es bueno’’.

Usted que está leyendo puede darse cuenta que puse ‘’no es bueno’’ entre comillas. Lo hice con toda intención porque resulta que el picheo anda de regular para mal en muchos de los equipos que intervienen en la actual campaña de la pelota cubana.

Es decir, Holguín no es la excepción y si no está convencido busque los números de los restantes quince conjuntos. ¿Que unos están un poquito mejor que otros? Si es verdad, pero el average nacional va llegando también las seis carreras limpias, indicador que desdice mucho de un béisbol de calidad depurada.

Asi es que eso de ‘’recoger los bates’’ no va con Los Cachorros quienes, este sábado 17 de octubre, dieron muy buena señal de vida en todos los departamentos: picheo, ofensiva y defensa. Para los que no lo saben y para los olvidadizos aquí les dejo los números: 10 carreras y 15 hit, incluidos tres jonrones y 4 dobletes. Al campo no cometieron errores.

¿Qué más pedirles? Si algo tuviéramos que pedirles es que sigan así. De esta manera lo conversé con Ezequiel Hernández Gómez y Roberto Carlos Rodríguez, dos entendidos en esta materia y a quienes agradezco las oportunas consultas.

Venimos conversando del picheo y una señal muy buena es que Guantánamo solamente pudo hacerle a la representación holguinera una carrera, aún cuando los adversarios batearon 10 aislados hits. Para mi la actuación de Rubén Rodríguez fue excelente.

Este domingo es otro día beisbolístico. Los holguineros irán por la barrida y los guantanameros buscarán igualar la subserie. Como es sabido, el terreno dirá la última palabra.

Visto el caso y comprobado el hecho: punto final.