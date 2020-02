Los 300 en el béisbol de Holguín

Holguín, ciudad amante del béisbol, el arte en sus diferentes manifestaciones, sitio en el cual la hospitalidad y el sentido de pertenencia están abrazados al sano orgullo de quienes nacieron aquí, territorio que en abril celebrará el 300 aniversario.

Recorrer sus parques, visitar lugares históricos, saborear una taza de café entre amigos o entregarse a ese misterio que atrae al debatir sobre pelota u otro deporte, tiene espacio en cualquier lugar de esta geografía.



Cumpleaños que activa el bregar no solo constructivo. Por estos días se organizan competencias deportivas en disimiles disciplinas con la mirada puesta en protagonistas y beneficiarios para de esta forma hacer más atractivo el inminente jolgorio.



Permítanme la reiteración. La ciudad se aproxima al tercer milenio de su existencia, por eso no asombra el ajetreo convertido en inversiones, reparaciones y mantenimiento en el deporte, con una clave, laborar sin premura porque la chapucería no tiene cobija entre los hacedores de esa maravilla que engendra el amor.



En el deporte mucho se hace para devolverle la lozanía a las instalaciones que lo necesiten, además desde los diferentes consejos populares los juegos tradicionales crecerán con el elevado poder de convocatoria de siempre.



Activistas, consejos voluntarios, corresponsales y peñas deportivas protagonizarán abarcadora amalgama de actividades, en la búsqueda constante de la satisfacción que espera una población capaz de abrigar el cariño que emane del trabajo voluntario de cada uno de ellos.



Aniversario que compromete no solo por todo lo que queda por hacer, también implica mantener después del abril fundacional lo realizado, y para ello es imprescindible el respaldo de todos, no olvidemos los difíciles tiempos que vivimos, provocados por el bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno del presidente Donald Trump.



Alegra saber que las estrategias definidas tienen sólido respaldo en los responsables de ejecutarlas, así mismo, el orgullo no envanece deviene aliciente para hacer más con amor y creatividad.



Un ramo de palabras puede bañar sentimientos, convertir en poesía cada compromiso hecho realidad, inspirar obras musicales o sencillamente convertir en jonrón todo lo que hagamos antes del venidero cuatro de abril.



Holguín, amante del béisbol, novia de la poesía, capital del arte joven, ciudad culta y deportiva, en la cual el compromiso besa la palabra y el beso fortalece la certeza del convite al que estamos convocados todos.