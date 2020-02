Yuleisy y Forgas se reafirman en la cima de la final nacional de ajedrez (f)

Triunfos de la Gran Maestra (GM) capitalina Yuleisy Hernández y la Maestra Internacional (MI) Yaniela Forgas, de Santiago de Cuba, les mantuvieron como punteras de la final nacional de ajedrez (f) que tuvo este sábado su cuarta ronda en la Academia Eradio Domínguez de la ciudad de Holguín.

Yuleisis venció a la MI de Villa Clara Roxangel Obregón, en 28 movidas de una Siciliana, y con igual defensa Forgas dispuso de la MI Karen Gutiérrez, de Matanzas.

Al acecho de las vanguardistas se mantuvo la GM Lisandra Ordaz, de Pinar del Río, quien se apuntó el otro triunfo sabatino, ante su similar Zirka Frómeta, de Santiago de Cuba, en 68 desplazamientos de una apertura peón dama.

La MI local Lisandra Llaudy archivó sus terceras tablas del torneo, esta vez conduciendo piezas negras ante la veterana GM santiaguera Maritza Arribas, en solo nueve lances de una defensa Philidor.

También con paridades finalizaron las partidas entre la MI Yerisbel Miranda, de Pinar del Río, y la MF Legna García, de Cienfuegos, en 30 jugadas de una defensa Grunfeld, y la de la GM Oleiny Linares, de Santiago de Cuba, e Ineiymig Hernández, de Camagüey, en 50 movidas de una siciliana.

Al culminar cuatro rondas, de las once con que cuenta la lid, Yaniela y Yuleisis, tienen 3.5 puntos, Ordaz (3), Llaydy (2.5), Oleinys y Maritza (2.0), Roxangel, Karen, Ineymig y Yerisbel (1.5), Legna (1.0) y Zirka (0.5).

Este domingo, en la quinta ronda desde las 03:00 pm, juegan Ordaz vs Yerisbel, Roxangel vs Zirka, Yaniela vs Yuleisy, Oleinys vs Karen, Llaudy vs Ineymig y Legna vs Maritza.