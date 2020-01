José Martí: péndola y deporte

Multifacética, inquieta, curiosa, tal como debe ser un buen periodista y como era José Martí, se nos revela su persona a través del deporte, sobre el cual escribió y criticó en varios diarios de prestigio, fundamentalmente en los Estados Unidos de América.

No faltaron, en los últimos años de la década de los 80 y principios de los 90 del siglo XIX, las soberbias descripciones de Martí sobre algunos eventos deportivos o características de los deportes en sí. Algunas veces los aprovechó como escenario para escribir sobre política u otros temas imprescindibles en su argot periodístico.



Indudablemente, Martí no era para nada lo que pudiera considerarse un portento físico; era un hombre de apenas poco más de un metro con cincuenta centímetros, lo que le descartaba para gran parte de los deportes de la época. Tampoco poseía una complexión física muy notable y sus desmejoradas condiciones de salud le lastraron de por vida.



Sin embargo, no se mantuvo al margen de la actividad deportiva y, por el contrario, cada vez que tenía una oportunidad escribía al respecto. Así se pueden encontrar artículos sobre boxeo profesional, béisbol, fútbol americano, carreras de caballos, ciclismo, caminata y corrida de toros, entre otros.



Como se aprecia, el Apóstol cubano no fue ajeno a la materia atlética. Quizá su inconstancia en el tema lo hizo pasar inadvertido como uno de los mejores cronistas deportivos de su época, pero es innegable la calidad de su pluma en cuanto a estos menesteres.



Del pasatiempo nacional a la crónica política



“Era como la mar. Allá en el fondo en la galería, cubierta como un monte de granos de maíz negro se apiñaba la gente sentada. De lejos, de las puertas, venía la muchedumbre lentamente, como asombrada ante el espacio y la noche. A los lados, vacíos, los asientos del enorme juego de pelota, donde va a hablar Blaine. ” (Martí, Obras Completas Tomo 13, pág. 359)



Así comenzaba Martí su crónica sobre el día en que James G. Blaine, contendiente político del futuro presidente de los Estados Unidos de América, Grover Cleveland, habló a los habitantes de New York en un juego de pelota.



El enorme poder descriptivo del Héroe Nacional de Cuba da fe de la vitalidad en los estadios de béisbol de la época en la que comenzaba a surgir este deporte. Y su vinculación con la política es innegable. Como en este mismo caso, otras veces fueron utilizados los terrenos para aprovechar la afluencia de público y pronunciar discursos políticos, algo que en parte pudiera justificar el profundo sentido nacional que tomó la pelota para los norteamericanos.



Es también visible que esta efervescencia política que cuenta Martí en los estadios (recordemos que en Cuba también se conspiraba allí contra el régimen español) pudo haber sido una de las causas de un hecho sin precedente: la aparición de los dos primeros jugadores negros en participar en un certamen de las Ligas Mayores: los hermanos Weldy y Moses Fleetwood Walker, en 1884.



No obstante, la lejanía de la Patria parece haber causado en Martí cierto desconocimiento sobre el fenómeno del béisbol en el archipiélago, incluso como espacio para compartir las ideas revolucionarias, hecho que provocó varias veces la suspensión por parte de las autoridades españolas de cualquier partido de pelota en Cuba.



No se aprecia en la obra martiana alguna referencia factible sobre la práctica del béisbol en Cuba, aunque sí se puede encontrar sobre este deporte en los EE.UU, como es el caso del artículo antes mencionado, que fue publicado en el periódico La Nación, más con matices políticos que deportivos, pero igualmente ilustrativo para comprender el arraigo de la pelota en el ciudadano norteamericano de finales del siglo XIX.



Del boxeo profesional, con la pluma pesada



Indudablemente a Martí el boxeo le dejó una impresión profunda y dolorosa, tan dolorosa como las heridas que describe en uno de sus artículos “(…) los hombres se embisten como toros (…), se muerden, se desgarran en la pelea y van cubiertos de sangre, despobladas las encías, magulladas las frentes, descarnados los nudos de las manos (…)” (Martí, Obras Completas Tomo 9, pág. 253)



Pero algo que parece haberle impactado más a Martí fue lo injusto del negocio del profesionalismo: el beneficio de los dueños y lo describe perfectamente en otro pasaje “(…) En tanto el competidor, rotas las vértebras, yace exánime en brazos de sus guardas, y manos de mujer tejen ramos de flores que van a perfumar la alcoba de los ruines rufianes.” (Martí, Ob. cit.)



Martí hizo gala de su talento literario para describir una escena de la sociedad norteamericana antes, durante y después de una pelea de boxeo por el campeonato; no sin cierta repugnancia, eso sí, presente en casi todo el texto, por la forma brutal de pugnar el “Gigante de Troya” y el “Mozo de Boston”.



Martí criticó la prensa que alaba este deporte, diciendo que solo criticaba en escasas líneas lo que contaban en muchas. Evidentemente, al Héroe Nacional no le cayó muy en gracia que dos hombres estuvieran sobre un ring pegándose casi hasta la muerte, en duelo campal que no se detenía con la primera sangre. Es inexplicable cómo algo que le causaba tanto pesar, podía impulsarlo a escribir tan bien y, además, lo hizo en más de una ocasión, con lo cual queda demostrado que el pugilismo lo impresionó sobremanera.



Martí muestra el arraigo cultural que significaba el boxeo para el norteamericano; lo simplificó a varias pinceladas sobre la avidez por buscar en la prensa las noticias, las fotos de los contendientes y hablar sobre las apuestas y los resultados de las peleas.



Nos cuenta los protocolos de la lucha: el pesaje, los reglamentos para las formas legales e ilegales de golpear y el terreno de lidia, que no era como los actuales sino que eran “(…) prado llano, y no mayor de 24 pies en cuadro, y ha de ostentar el sol, enarboladas las estacas de centro, los colores de pelea de ambos rufianes (…)” (Martí, Ob. Cit. Pág. 254)



Martí nombra a los contendientes como animales pues, para él, eso eran: “(…) Los tiempos no son más que esto: el tránsito del hombre-fiera al hombre-hombre. ¿No hay horas de bestia en el ser humano, en que los dientes tienen necesidad de morder, y la garganta tiene sed fatídica, y los ojos llamean, y los puños crispados buscan un cuerpo en qué caer?”.



Sin duda alguna, Martí no imaginaba que este deporte iba a resultar el más glorioso de todos los tiempos en su patria, con un sinnúmero de títulos olímpicos y mundiales y un arraigo profundo dentro del gusto popular, quizá otro de los legados culturales que nos dejó la Neocolonia, aunque “(…) ya no se espantan los ojos, como si de súbito se viera pasar por la calles de una ciudad moderna a Caín, de ver cómo los arte de la pintura y de la imprenta lamen sumisas los pies rugosos de estas bestias humanas(…)” (Martí, Ob. Cit.)



Atletas griegos y modernos. Lo nuevo y lo viejo



A Martí no le eran ajenos otros deportes menos vistosos, pero sí muy reconocidos como el caso de las famosas caminatas; algo así como lo que hoy en día llamaríamos Marcha o Maratón; no eran más que carreras pedestres por dinero. Sobre esta actividad atlética también escribió el Apóstol.



Sus descripciones de los competidores se nos asemejan a las cualidades físicas que se pueden apreciar hoy en día en los corredores de fondo y los marchistas; los describe famélicos, pálidos, demacrados... Sin embargo, por su resistencia los compara con los corceles del desierto.



Martí los nombra “los caminadores” aunque, según cuenta, lo que hacían era trotar enormes distancias y, tal cual se hace hoy en día en las carreras de la maratón, se les iba mostrando en una especie de tablilla las millas recorridas.



Martí muestra a un público indiferente ante el dolor de los atletas y lo llama enfermizo “(…) que ha aprendido a mirar sin dolor las lastimaduras de los pies, y las del alma. Un héroe es un bellaco, y un caminador, es un héroe”. (Martí, Ob. Cit. Pág. 265).



También cuenta cómo luchaban por la victoria en las carreras, cómo se empujaban, ofendían entre ellos; como se detenían sofocados o con los miembros hinchados a que sus “entrenadores” los atendieran; cómo, al igual que en las carreras de fondo, les iban suministrando agua o alguna hogaza de pan para mantener las fuerzas, maneras muy rudimentarias de lo que hoy día podemos disfrutar por televisión como todo un espectáculo portentoso.



Y también habla de las sustancias y mejunjes que se preparaban para restablecer fuerzas, tal como las sustancias energéticas que se les entregan a los corredores de hoy día.



El Apóstol narra lo cruento de la prueba, la avaricia de los apostadores que observaban la carrera desde lugares cómodos y preocupados por el miedo a la derrota. La carrera consistía en andar durante seis días (142 horas exactamente) una distancia de por lo menos 525 millas (841 Km), una verdadera proeza que realizaban de noche y de día, todo dentro de un hipódromo, de ahí la referencia a los corceles del desierto.



El autor establece un paralelismo entre estos desdichados y los atletas griegos, alegando que “(…) ni son los premios de estos caminadores, como de los que se disputaban el premio de correr en aquellas fiestas, coronas de laurel verde y fragante, o ramillas de mirto florecido. Sino que estos jayanes andan pesadamente, y dan vuelta al circo con una esponja en la mano y una toalla en la otra, y comen dando vueltas como perro famélico que huye con la presa entre los dientes, y se enlazan los pies,-y se hinchan el rostro, a punto tal que parece que estalla,-y se arrastran por la pista revuelta como jacos de posta, sudorosos y latigueados,-y ruedan por tierra, hinchadas las rodillas y tobillos, o caen inertes como resortes rotos o masas apagadas, -por unos cuantos dineros, a cuyo sonido, al rebotar sobre los mostradores de la entrada, aligeran y animan su marcha. (…) De vapores de mirto iban oreadas las sienes de los esbeltos corredores de otros tiempos: y orean las sienes de éstos (Sic), en salones sombríos y húmedos, que parecen cuevas, los vapores del lúpulo.” (Martí, Ob. Cit.)

Del fútbol americano.



En uno de sus tantos artículos, Martí describe un partido de fútbol americano, al cual llama “pelota de pies”. La descripción martiana parecería hacer alusión a una pelea del pancracio griego de las olimpiadas antiguas. Golpes, mordidas, empujones, violencia a granel; la misma violencia que ha trascendido hasta nuestros días en este mismo deporte, que cuenta incluso con más seguidores que el béisbol, deporte nacional de los Estados Unidos.



En el artículo Martí narra escenas grotescas en las que el capitán del equipo de Yale es gravemente lesionado por la brutalidad en el juego, y es sacado del campo con un tobillo pegado a la barbilla. Unos sangran, a otros le cuelgan brazos dislocados. Y el público estalla de gozo, porque según describe Martí, al norteamericano le gusta ver correr la sangre.



De manera muy sutil cuenta también cómo un jugador queda casi sin vida y como dos compañeros le reaniman, incluso aplicando la técnica de boca a boca. La brutalidad de este deporte, que algunos llaman inhumano, es casi tangible en el artículo; cada línea es una ráfaga de violencia y dolor. Hasta el día de hoy, no ha cambiado mucho.



Regatas: narrativa a toda vela



Otro de sus artículos habla sobre una regata realizada en Nueva York para celebrar la copa “América”. Martí muestra los antecedentes, como muestra de conocimiento de este deporte elitista y explica la disputa principal entre un yate inglés y el campeón norteamericano.



Martí llamó a esos los “días venecianos”. Describió cómo muchos negocios cerraron, los hoteles se vaciaron, las ventas decayeron, pues todo el mundo andaba a orillas del mar en expectativa de la competencia.



El Apóstol describe con sutileza y maestría todo el trayecto de la carrera, demostrando dominio de navegación y terminología marina, lo que hace pensar que tal vez este conocimiento se debiera a algún tipo de afición por ese deporte.



Igual que en otros artículos, cuenta la avidez del público, que sigue de cerca, en otros barcos el desenvolvimiento de la regata. Indudablemente, para Martí los norteamericanos eran entusiastas y aficionados a cualquier tipo de competición.



José Martí no fue un gran deportista, pero sí fue un talentoso cronista deportivo, capaz de ilustrar eventos como un partido de fútbol americano, una pelea por el campeonato de boxeo o una caminata.



Aunque muy dispersos, sus artículos con contenidos deportivos son de un enorme valor por la riqueza descriptiva que poseen y además constituyen una forma muy rica para estudiar las características de la sociedad deportiva de finales del siglo XIX.