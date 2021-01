Apuesta por el pincel (+ Audio y Fotos)

Pintor de formación autodidacta, Luis Enrique Escobar Soler reveló desde la infancia su interés y vocación por la pintura.



Con apenas siete años matriculó en la Casa de Cultura en Holguín para asomarse por primera vez al aprendizaje del dibujo. De la mano de Margarita Rodríguez Castellano comenzó a explorar la versatilidad de los trazos y colores que ratificaron tempranamente su talento, reconocido con premios nacionales e internacionales en concursos infantiles.



No podía extrañarse entonces su vocación y aspiración a ingresar a la Academia Profesional de Artes Plásticas El Alba en la Ciudad de los Parques, pero esa puerta no se abrió y tuvo que pasar mucho tiempo para su reencuentro con el pincel.



"La vida me fue llevando por otros caminos, estudié Contabilidad —y hasta pedaleando bicicleta ganó el sustento de su familia —, pero un día me dice mi primo, ¿tú te atreves a pirograbar un cuero?, y en eso estuve nueve años hasta que llegó el coronavirus, se acabó el turismo, no había a quién venderle cuero y dije: ¿ahora qué yo hago?... y me puse a pintar y estoy haciendo cuadros desde marzo del 2020".





Solo hace unos meses que apostó por el universo del lienzo y tres de sus obras están incluidas en muestras conjuntas en distintas galerías de la ciudad de Holguín: Mariposas para Danae, Indecisión y Homenaje. "Como no tengo registro creador estoy tratando de encontrar espacios, aunque sea colectivamente, para que las personas me vayan viendo, me vayan conociendo. Tengo en Facebook un grupo que se llama DecoArt Holguín y una página: Luis Enrique Art Creations ".

A ese empeño de promoción colabora como consejero Miguel Díaz Gelpi, pintor y profesor instructor de Artes Plásticas en Holguín: "Está empezando a dar sus primeros pasos, llama la atención, tiene una obra contemporánea, con algo de arte pop, tiene un gran potencial, es joven y la experiencia lo va ir enseñando a enriquecerse técnicamente".



Su recién comienzo como artista de la plástica deja atrás inseguridades para dar paso a la valía del pintor autodidacta, que sin entrenamiento profesional persiste guiado por el esfuerzo, intuición e ingenio creativo.



Poco a poco llegan reconocimientos a su currículo por su participación en exposiciones virtuales en Ecuador y Argentina, donde sus creaciones inspiran a poetas y escritores.



Su obra gusta, más allá del lienzo se asoma a su entorno y costumbres con decoraciones y ambientaciones de espacios que comercializa. Pintar es el principal sustento de su espíritu, y de su vida.



En la exploración de su talento, Luis Enrique tantea al mismo tiempo, diversas técnicas en la búsqueda de los colores, textura, movimiento y formas que expresen y representen su visión artística. "Yo estoy en el proceso de búsqueda de un estilo, pero me gusta mucho el arte pop, el impresionismo, y admiro muchísimo a Cosme Proenza, pero trato de ir buscando mi manera propia, mis formas de hacer, usando lo que aprendí como artesano, lo que me enseñaron los clientes que cuando te equivocas en algo, te dicen: vuélvelo a hacer y repítelo".



Con acrílico mezcla detalles del realismo con la libertad de la abstracción. Evoca emociones, conceptos y estética que exaltan la figura femenina, "pero me inspira también demostrarme que no hay sueños tan grandes, ni soñadores tan pequeños, y que no hay nada que no puedas lograr con trabajo y dedicación".

Sus pinceladas apuestan ahora por su primera exposición personal, prevista para febrero próximo en la ciudad de Gibara.



De la mano del autodidactismo se aferra a la inspiración del pincel como proyecto de vida sin vuelta atrás: "Mi principal meta es que la gente reconozca mi trabajo, mientras tanto yo me considero un luchador de la vida que me encanta pintar y espero poder inspirar a alguien".