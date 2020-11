Danilo Guerrero Montero, defensor de la música inusual

La voz de Danilo Guerrero Montero se escucha cada sábado en el Sistema Radial Holguinero gracias a Puntos cardinales, un programa hecho a la medida para el buen gusto, no el impuesto, sino el que nace del corazón tras un apasionado encuentro con lo mejor de la música universal.



Danilo se ha convertido en un defensor de músicos un tanto marginados, preteridos, desdeñados, o no bien escuchados, por eso, su pasión por la riqueza musical africana, su preferida.



Pero este graduado de Cibernética afirma que el amplio abanico de su espacio musical va desde lo cubano, estadounidense, latinoamericano–caribeño, africano, asiático, hebreo hasta lo europeo; de todas partes, porque, admite, le interesa que se ame la fuerza de la música de calidad, sin importar la localización geográfica, por eso surgió Puntos Cardinales, programa que escribe, dirige y conduce con maestría.



Y aunque no es el programa más escuchado de la emisora CMKO: Radio Angulo en Holguín, sí es un espacio donde Erick de la Cruz Rovira en la realización del sonido y la asesoría de Tamara Manso atrapan a sus muchos oyentes y ocasionales radio escuchas, que cuando lo disfrutan por primera vez, quedan convidados, porque saben apreciar la apasionada intensión de Danilo Guerrero Montero, de que se amplíe su gusto musical del holguinero.



Este espacio que por 2009 primero fuera grabado y transmitido por la madrugada, pasó a difundirse en vivo desde el 2014, selecciona la música de artistas poco conocidos pero llamativos por su exotismo, con la calidad como premisa, de cualquier edad y cualquier zona geográfica, dijo este apasionado.



Danilo afirma que desde pequeño sentía esa pasión, y que su familia sin ser de músicos influyó en ese gusto estético.



El amplio archivo musical ha aumentado con el aporte de otros amigos con intereses parecidos y que en la Universidad de La Habana encontró un abanico mayor cuando conoció a muchos coleccionistas como él.



En cada emisión de Puntos cardinales se puede disfrutar de Miles Davies, o de otras propuestas, o tendencia sonoras momentáneas pero de gran valor como el jazz a lo brasileño, la bossa nova, el funk de Nigeria, la música electrónica de fuente jamaicana.



Danilo apuesta por temáticas diversas, como dice, sin forzar gustos, por eso busca conocer los estertores que le llevan a esta música y que más que imponerlas, sea para conocerlas y disfrutarlas, no llevándose solo por la tradición familiar, del país o las regiones, sino por esas líneas de recreación sonora de los pueblos.



Apunta que no solo a lo novedoso, a los éxitos, sino que la sonoridad sean de alcance universal, a pesar del espacio reducido en el que se ven algunos músicos y sus producciones, dígase, ritmos autóctonos aceitunados con los más globales, y viceversa.



Pareciera que Danilo solo incursionara en lo raro, casi extravagante, pero sin reparos gusta difundir la música cubana, quizá menos escuchada, pero seguida por entendidos, personas con ciertos gustos no siempre refinados, e incluso toma en consideración audiencias extranjeras que aclaman por lo bueno que se ha cosechado en la mayor de las Antillas. Por eso, su propuesta de música nacional que dedicó al 10 de octubre, Día de la Cultura Cubana.



Este hombre de amplia cultura, que va más allá de la música, el cine o la lectura, gusta de un refrán ruso que en más de una ocasión ha dicho en su programa Puntos Cardinales, los libros fabulan pero una canción te dice la verdad, así Danilo Guerrero Montero resume su pasión por el mundo sonoro.